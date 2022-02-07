لم يكن علاء (اسم مستعار) يعلم عام 2012 أنه سيدفع غاليا وعلى دفعات ثمن مشاركته في الاحتجاجات المناهضة للنظام حسب تقلب الأوضاع في وطنه سوريا.

في المرة الأولى عندما كان في الـ22 من عمره اعتقل في أحد الفروع الأمنية بمسقط رأسه في مدينة حلب إثر مشاركته في مظاهرة سلمية، ثم أفرج عنه بعد شهر.

ومع انسداد سبل تحصيل الرزق غادر علاء حلب بعد عامين للعمل محاسبا في تركيا القريبة، دون أن يدري أن ملفه الأمني بات مصنفا في خانة "إرهابي"، وأن ذلك سيجر عليه المتاعب عندما تشتد حاجته إلى أي مستند قانوني.

بعد أيام من وصول علاء إلى تركيا وصله بلاغ من جيرانه في حلب بأن مجموعة موالية للنظام وضعت يدها على منزله الكائن في حي سيف الدولة.

كانت صدمة علاء عام 2014 أقوى من صدمة الاعتقال عام 2012، لأنها حملت معها إلى جانب مصادرة المنزل وإسكان 3 عائلات موالية فيه عقوبة لا عهد له بها، فقبل وجع المصادرة اختبر على جلده وجع ما يسميه السوريون "التعفيش"، أي نهب محتويات منزلك وتركه قاعا صفصفا، علما أن هذه الممارسة انتشرت في أرجاء سوريا منذ استخدام النظام عام 2012 السلاح لإخماد الثورة عليه، وكان القائمون بها في ذلك الوقت هم عناصر الجيش وقوات النظام الأمنية والمليشيات التابعة لها، فكانوا يصادرون ممتلكات سكان المناطق التي هجرها أهلها تحت وطأة آلة الحرب ويتاجرون بها في أسواق المناطق الآمنة وبأسعار زهيدة.

كانت المسروقات تشمل بضائع المحال التجارية على اختلاف أنواعها وكل ما يمكن حمله من مقتنيات المنازل: أدوات المطبخ (ملاعق وصحون وأوان وكؤوس وفناجين) وصولا إلى قدور الطبخ بشتى أنواعها مرورا بالأدوات الكهربائية، وقطع الأثاث المنزلي، ورؤوس الماشية، والثياب الجديدة منها والمستعملة، وفي مرحلة لاحقة عمد النهابون إلى فك خزانات المياه والصحون اللاقطة.

بالنتيجة وجدت مئات الأطنان من أثاث المنازل ومقتنياتها -خصوصا الأدوات الكهربائية- طريقها إلى أسواق متخصصة ببيع الأثاث المنهوب، ويقع أشهرها في مناطق داخل دمشق وفي محيطها، مثل دويلعة وجرمانا وكشكول وضاحية الأسد والمزة ومدينتي صحنايا وداريا.