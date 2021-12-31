عائشة الغبن- عمّان

بعد 7 أشهر من التعطل عن العمل بفعل جائحة كورونا لملم محمد* وزوجته ذكريات منزلهما -الذي أمضيا فيه 15 عاما- وغادراه مرغمين مع أبنائهما الثلاثة بعد أن استنفدا جميع مدخراتهما في نهاية العام الأول من الجائحة العالمية.

ترك انهيار قطاع السياحة بسبب الإغلاقات العالمية محمد وعائلته على الرصيف في بلد شهد تسريح قرابة 140 ألف عامل/عاملة وانحسار إيراداته السياحية إلى الربع، من 4.1 مليارات دينار (5.7 مليارات دولار) في 2019 إلى مليار دينار (1.4 مليار دولار) في العام التالي.

حين حلت "الفاجعة" كان الأربعيني محمد يصعد سلم الترقية في مكتب سياحي بعمّان منذ تخرج في كلية اللغات بجامعة اليرموك عام 2005 متسلحا باللغات الفرنسية، والإيطالية، والإنجليزية، وصل محمد إلى منصب مدير العمليات اللوجستية بدخل ألف دينار شهريا (1400 دولار) صعودا من 300 دينار (420 دولارا) في بداية حياته المهنية.