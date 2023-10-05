مساء يوم الثالث من أكتوبر/تشرين الأول 1973، كان الرئيس الراحل أنور السادات يدخن غليونه بقلق باد ويتمشى بغرفة مكتبه في بيته بالجيزة كعادة من ينتظر خبرا فارقا، كان هناك أمر واحد يلح عليه بعد أن أصدر التوجيه الإستراتيجي بشن الحرب في السادس من أكتوبر/تشرين الأول. هل اكتشفت إسرائيل التحركات المصرية؟ وكيف سترد إن حصل ذلك؟

كان قد اتصل قبل فترة قصيرة بوزير الحربية الفريق أول أحمد إسماعيل مستفسرا، لكنه عاود الاتصال برئيس الأركان الفريق سعد الدين الشاذلي سائلا بكلمات مشفرة "هيه..مم.. مم"، فطمأنه بأن لا شيء يدل أو يشير إلى تسرب أي معلومات، وأن الاستعدادات وخطة الخداع المصرية تمضي حتى تلك اللحظة في أكمل صورة.

بدا الرئيس شديد الارتياح لما قاله الفريق الشاذلي، لكنه لم يخف تعجبه ودهشته أمام ضيفه قائلا "الله.. جرى إيه لسة نايمين في العسل باين عليهم.. وإلا راقديلي في الذرة"، في إشارة إلى أن الإسرائيليين كانوا إما مطمئنين ولم يعرفوا بموعد الهجوم فعلا، وإما أنهم علموا ويتحيّنون الفرصة للانقضاض.