بأبعادها التي تجاوزت العسكري والسياسي، سلطت الحرب في أوكرانيا الأنظار على معركة الغاز الكبرى على الصعيد العالمي، فهذه الأزمة بتداعياتها على الأسواق الدولية أيقظت الكثير من المخاوف حول أمن الطاقة في العالم، وتحكم بعض الدول المنتجة في خطوط الإنتاج والإمداد والأسعار. كما أبرزت أهمية الغاز الطبيعي كمصدر طاقة حيوي. وفي وقت مازالت مصادر الطاقة البديلة تبحث عن موطئ قدم، يبقى الغاز العامل الرئيسي الذي يوجه الاقتصاد والسياسة العالمية معا.

كانت الأزمات العالمية الكبرى تاريخيا مغلفة بثوب اقتصادي، وارتبطت الحروب والنزاعات الدولية، بما فيها الحملات الاستعمارية، بتعزيز المجال الحيوي والبحث عن مكامن الثروات بمعايير كل حقبة (مناجم الفحم، الذهب، الماس، ثم النفط والغاز، التحكم في طرق وممرات التجارة..). وارتبطت إستراتيجيات بعض الدول العظمى وأمنها القومي (الولايات المتحدة) بالحفاظ على أمنها الطاقي، وضمان تدفق النفط من مصدره (الخليج العربي خصوصا) وطرق إمداده، بما في ذلك الحفاظ على أمن واستقرار هذه الدول.

السنواتِ الأخيرة، أصبح الغاز الطبيعي من أهم مصادر الطاقة المطلوبة عالميا لعدة أسباب، من بينها تزايد طلب الدول الصناعية وزيادة حجم الإنتاج الصناعي والاستهلاك المنزلي، وضعف الاعتماد على الطاقات البديلة، حيث مازال الوقود الأحفوري (النفط والغاز وكذلك الفحم) يمثل نسبة 80% من مصادر الطاقة الأولية في العالم.