"الخونة" الذين أنقذوا العالم.. حين كُشفت أسرار "الرجل البدين"؟

في عام 1943 التحق الشاب النابغة ثيودور هول (1925-1999) بمشروع مانهاتن النووي الأميركي (البريطاني الكندي) تحت إشراف عالم الفيزياء النووية من أصل ألماني روبرت أوبنهايمر (1904-1969)، وتزامل مع عالم الفيزياء النظرية البريطاني من أصول ألمانية كلاوس فوكس (1911-1988) ونظيره الأميركي ديفيد غرين غلاس (1922-2014).

كان هول (18 عاما) الأصغر من بين صفوة العلماء الذين دخلوا مختبر لوس ألاموس شديد السرية في صحراء نيو مكسيكو، وشهد تجربة ترينيتي "trinity" (الثالوث)، أول تفجير نووي في التاريخ يوم 16 يوليو/تموز 1945، ثم إلقاء بلاده قنبلتي "الولد الصغير" و"الرجل البدين" الذريتين على مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين يومي 6 و9 أغسطس/آب 1945.