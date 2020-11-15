بعد إهداره ركلتي جزاء.. كلمات مؤثرة من راموس لزملائه في منتخب إسبانيا

أهدر سيرجيو راموس قائد منتخب إسبانيا ركلتي جزاء في تعادل منتخب بلاده مع مضيفه سويسرا 1-1 في دوري أمم أوروبا، غير أن "المطرقة" طالب زملاءه بنسيان الماضي والتطلع للمستقبل.

وبعدما أصبح أكثر لاعبي أوروبا خوضا للمباريات الدولية، بات أول إسباني يهدر ركلتي جزاء في مباراة واحدة مع بلاده.

وترك راموس بصمة سلبية، حيث إنه وبعد تسجيل 25 ركلة جزاء متتالية مع منتخب "لا روخا" وريال مدريد، أهدر ركلتي جزاء متتاليتين في الشوط الثاني، بينما أجاد عندما أبعد كرة من على خط المرمى ليحرم سويسرا من التقدم 2-صفر.

غير أن راموس لجأ إلى حسابه الرسمي في إنستغرام ليدعو زملاءه للتركيز على مواجهة ألمانيا بعد غد الثلاثاء بدلا من التحسر على نتيجة مباراة سويسرا أمس.

وكتب "حاربنا للحصول على نقطة صعبة.. حان الوقت للاستعداد وخوض معركة الفوز في إشبيلية (ضد ألمانيا)".

وتابع "الأخطاء لا تحدد مستقبلنا بل الطريقة التي نركز عليها في تحقيق أهدافنا المستقبلية".

تحتاج إسبانيا لتهزم ألمانيا لتظفر بمقعدها في مربع دوري أمم أوروبا الذهبي.