تقول الأسطورة الفرعونية إن الملك خفرع الذي وجّه ببناء تمثال أبو الهول على الضفة الغربية للنيل أراد أن يكون هذا التمثال الصامد الصامت حارسا لهضبة الأهرام، وراعى ذلك في نحته.
محتوى رئيسي
يعد متحف بيت الزبير بسلطنة عمان “المتحف الخاص” الوحيد بين مجموعة من المتاحف العامة التابعة لوزارة التراث والثقافة العمانية، التي تشمل المتحف العماني والمتحف الوطني ومتحف التاريخ الطبيعي ومتحف الطفل والمتحف العماني الفرنسي.
تتعايش في مدينة طنجة الأسطورة مع الحقيقة، بل تنتصر فيها الأسطورة فتشتهر أكثر من الحقيقة. وتعد مغارة هرقل واحدة من الأساطير التي تجلب الزوار إلى طنجة أكثر من ابن بطوطة أشهر رحالة في تاريخ الإنسانية باعتراف الغربيين.
حلّ شهر أغسطس/آب فانطلقت إهدنيات 2008، وهي احتفالات لمدة شهر وأكثر تشهدها مدينة إهدن التي تعتبر إحدى أهم المصايف اللبنانية وتقع على بعد نحو سبعين كيلومترا شمالي بيروت.