يشهد المغرب إقبالا منقطع النظير لأجانب للإقامة أو اقتناء سكن بمدنه, أو للاستثمار في قطاع السياحة, ما ألهب أسعار العقار.وقد جعل هذا الإقبال السلطات المغربية تواجه أزمة في ترسانتها القانونية التي لا تعترف بالإرث الناتج عن زواج المثليين أو بتميلك الحيوانات.