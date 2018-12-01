رحلة

محتوى رئيسي

  • "بيت الزبير" تجسيد لنماذج من الحياة العمانية القديمة

    يعد متحف بيت الزبير بسلطنة عمان “المتحف الخاص” الوحيد بين مجموعة من المتاحف العامة التابعة لوزارة التراث والثقافة العمانية، التي تشمل المتحف العماني والمتحف الوطني ومتحف التاريخ الطبيعي ومتحف الطفل والمتحف العماني الفرنسي.

    Published On 21/8/2008
    منوعات عن متحف خاص بسلطنة عمان

  • مدينة طنجة.. الأسطورة أكثر شهرة من الحقيقة

    تتعايش في مدينة طنجة الأسطورة مع الحقيقة، بل تنتصر فيها الأسطورة فتشتهر أكثر من الحقيقة. وتعد مغارة هرقل واحدة من الأساطير التي تجلب الزوار إلى طنجة أكثر من ابن بطوطة أشهر رحالة في تاريخ الإنسانية باعتراف الغربيين.

    Published On 7/8/2008
    إعلان عن ترشيح طنجة لمعرض 2012 العالمي بباب المغارة

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"ليكسوس".. مدينة التفاحات الذهبية في المغرب

تعد مدينة ليكسوس أقدم المواقع الأثرية في المغرب وإحدى أقدم المنشآت الفينيقية بغرب البحر المتوسط. هذه المدينة التي كانت عامرة بالحياة قبل قرون عدة، يسكنها اليوم صمت مطبق، وتزحف الغابة عليها لتغطي الجزء الظاهر منها وتضيفه إلى الجزء المختفي تحت التراب.

Published On 14/7/2008
90 بالمئة من المدينة تحت الأرض

مهرجان ثقافي يمني في أثينا

استضافت أثينا على مدى ثلاثة أيام مهرجانا ثقافيا عن اليمن اشتمل على فعاليات وأنشطة عديدة عرضت خلالها رسومات وصور وقطع أثرية من عصور يمنية مختلفة.

Published On 7/6/2008
مهرجان ثقافي يمني في أثينا

فيروز تفتتح اليوبيل الذهبي لمهرجانات بعلبك

تقف المطربة اللبنانية فيروز مجددا في يوليو/تموز المقبل على أدراج بعلبك الرومانية الأثرية لتحيي اليوبيل الذهبي لانطلاق مهرجانات بعلبك الدولية, وتقدم فيروز مسرحية “صحا النوم” للأخوين رحباني التي ستقدمها بإشراف نجلها زياد رحباني مدة ثلاثة أيام.

Published On 20/5/2006
فيروز - مطربة لبنانية

تملك الأجانب بالمغرب ألهب عقاره وأنهك قانونه

يشهد المغرب إقبالا منقطع النظير لأجانب للإقامة أو اقتناء سكن بمدنه, أو للاستثمار في قطاع السياحة, ما ألهب أسعار العقار.وقد جعل هذا الإقبال السلطات المغربية تواجه أزمة في ترسانتها القانونية التي لا تعترف بالإرث الناتج عن زواج المثليين أو بتميلك الحيوانات.

Published On 16/3/2006
المغرب - مــكــنــاس

والت ديزني تغزو الثقافة الصينية في هونغ كونغ

تفتتح شركة والت ديزني مدينة ملاه لها في هونج كونج يوم الاثنين القادم تمتزج من خلالها مملكة السحر والترفيه مع سحر الشرق كما يمتزج فن الاستعراض الأميركي بالطابع الصيني, وقد انتشر الهوس بشخصية “ميكي” ووصل إلى ذروته قبيل الافتتاح بأيام معدودة في مدينة هونج كونج المزدحمة.

Published On 8/9/2005
A gold-foiled stamp sheet to be issued for the opening of Hong Kong Disneyland is displayed at Hong Kong Post September 8, 2005.

غضب في الأقصر بسب إلغاء أوبرا عايدة

أعرب سكان وأعضاء مجلس مدينة الاقصر وشركات السياحة عن غضبهم إزاء قرار دار الأوبرا المصرية المفاجئ إلغاء برنامج عروض أوبرا عايدة للموسيقار العالمي فيردي في المدينة الأثرية, ونقل عن رئيس دار الأوبرا المصرية قوله إن الشركة الألمانية التي جرى التعاقد معها لتنظيم الحدث لم تلتزم بالشروط.

Published On 14/1/2005
مشهد من مهرجان أوبرا عايدة

اليونيسكو تنفي شطب صنعاء من التراث العالمي

نفى المدير الفني لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العاصمة اليمنية صنعاء أن تكون منظمة اليونيسكو شطبت “صنعاء القديمة” من قائمة التراث العالمي للمدن التاريخية.

Published On 28/11/2004
A Yemeni man rests on a cement bench in the old quarter of Sanaa, chewing the local narcotic plant known as Qat, on new years day 01 January 2004. Sanaa is the Arab cultural capital for 2004 during which a large number of cultural activities are planned. More than 80 percent of the Yemeni society chew the plant on which they spend about 30 percent of their income, according to local statistics. AFP PHOTO/KHALED FAZAA

إثيوبيا تعتزم نقل قطعة أثرية للعرض في أميركا

بهدف الترويج للسياحة تنوي السلطات الإثيوبية السماح بنقل حفرية عمرها 3.2 ملايين عام للعرض في الولايات المتحدة. وتعتبر القطعة التي اكتشفت عام 1974 وتدعى لوسي أكثر حفرية كاملة تشبه الهيكل البشري.

Published On 13/4/2004
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اللغة العربية ضمن لغات منظمة السياحة العالمية

قررت الجمعية العمومية لمنظمة السياحة العالمية إدخال اللغة العربية في نشاطات وعمل منظمة السياحة العالمية. وأكد مصدر في المنظمة أن العربية سيكون لها نفس الوسائل المتوفرة للغات الأربع الأخرى الرسمية المعتمدة داخل المنظمة دون أن يتم إقرارها بعد كلغة رسمية.

Published On 22/10/2003
تصميم فني يرمز إلى الترجمة في اللغة العربية

كشمير تسعى لتنشيط السياحة عبر السينما الهندية

كان لزيارة مفتي محمد سيد رئيس وزراء ولاية كشمير بومباي مدينة السينما في الهند لمقابلة منتجي الأفلام وحثهم على العودة للمساعدة على دعم اقتصاد الولاية المحطم أكبر الأثر لعودة بوليوود مدينة الصناعة الهندية, ويبدو أن المخرج أشوك بانديت كان أول الملبين لهذه الدعوة.

Published On 15/2/2003