بدا كل شيء جاهزا بالملعب الأولمبي في بيروت مساء الأول من يناير/ كانون الأول 1982 لتنفيذ واحدة من أكثر عمليات الموساد عنفا ودموية لاغتيال الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات () ومعظم قيادات منظمة التحرير الفلسطينية. في اللحظة الأخيرة ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن (1977-1983) العملية التي خطط لها وزير دفاعه أرييل شارون (1928-2014).

قضت العملية التي أطلق عليها الاسم الرمزي "أولمبيا 2" -نسبة إلى مطعم شهير في تل أبيب- بزرع كمية ضخمة من القنابل يتم التحكم فيها عن بعد تحت منصة لكبار الشخصيات في ملعب بيروت، حيث كانت المنظمة تزمع الاحتفال بذكرى تأسيسها بحضور عدد كبير من قياداتها وضيوفها، بعضهم دبلوماسيون أجانب.

كانت الخطة الإسرائيلية الممعنة في الدموية تقضي أيضا بإحاطة الملعب وطرق الخروج بسيارات مفخخة ومتفجرات لقتل من ينجو من الانفجار الرئيسي، وفق ما ورد في كتاب "انهض واقتل أولا.. التاريخ السري لعمليات الاغتيال الإسرائيلية المستهدفة" الصادر عام 2018 للصحفي رونين برغمان، الذي يعد تسريبا "منضبطا" لعمليات الموساد.

عُدّلت خطة "أولمبيا 2" عن أخرى لا تقل دموية سميت "أولمبيا 1"، وقضت أيضا بوضع شاحنات مفخخة محملة بنحو طنين من المتفجرات حول مسرح في شرق بيروت، حيث كان من المفترض أن تقيم منظمة التحرير الفلسطينية مأدبة عشاء احتفالية أواخر ديسمبر/كانون الأول 1982، وكان من شأن الانفجار الهائل أن يقضي على عرفات وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية بأكملها، وفق المخطط.

اعتمدت إسرائيل في ذلك الوقت على وحداتها الاستخباراتية "أمان" والموساد، التي كانت الذراع الطويلة لتنفيذ عملياتها، وعلى جيش من العملاء والمتعاونين خصوصا من منظمة أنشأها الموساد في لبنان باسم "جبهة تحرير لبنان من الأجانب" حيث كانت تتولى زرع الفوضى وتفخيخ كل شيء من السيارات إلى الدراجات النارية"، وفق رونين برغمان.