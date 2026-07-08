ما قبل السكري.. القنبلة الصامتة التي يحملها الملايين دون علم

كم شخصا يحمل داخله اليوم قنبلة موقوتة دون أن يعلم؟ فداء السكري من النوع الثاني لا يقرع الباب فجأة، بل يدخل من الشقوق الصغيرة، ويستقر سنوات طويلة قبل أن يُعلن عن نفسه، تاركا خلفه سلسلة من الإشارات الخافتة التي يسهل تجاهلها.

يحدث هذا إلى أن تصل النتيجة أخيرا على الورق، فيقرأ الطبيب الأرقام ويقول بلهجة تبدو مطمئنة: "لست مصابا بالسكري.. لكنك في مرحلة ما قبل السكري." جملة قصيرة، لكنها في الحقيقة تختصر معركة صامتة تجري منذ زمن داخل الجسد، بين بنكرياس يحاول الصمود، وخلايا بدأت تفقد قدرتها على الإصغاء إلى الإنسولين.

أما داء السكري من النوع الأول، فقصته مختلفة جذريا؛ إذ ينشأ من هجوم مناعي مباشر يستهدف خلايا بيتا المنتجة للإنسولين، فيداهم الجسد بسرعة لا تمهله فرصة إنذار مسبق، ولا تعرف طريقه مرحلة تحذيرية شبيهة بما قبل السكري.

خلايا البنكرياس.. روعة الإتقان

داخل البنكرياس جزر صغيرة لا ترى بالعين المجردة، لكنها تعمل كغرفة تحكم بالغة الدقة، فإذا ارتفع سكر الدم تنشط خلايا بيتا لتفرز الإنسولين، فيدخل الغلوكوز إلى الخلايا، وإذا انخفض السكر، تهدأ خلايا بيتا وتستيقظ خلايا ألفا لتفرز الغلوكاغون، فيطلِق الكبد ما خزنه من غلوكوز، كل ذلك يحدث في ثوانٍ، وبلا وعي منا، ليبقى سكر الدم ضمن مجال ضيق يحفظ للحياة توازنها.

والأدق من ذلك أن استجابة خلايا بيتا نفسها تمر بطورين متتاليين؛ ففور تناول الطعام تُطلق كمية من الإنسولين المخزن مسبقا في طور سريع خاطف يمتص أول ارتفاع في السكر، ثم يتبعه طور ثان أبطأ يُصنَّع فيه إنسولين إضافي حسب الحاجة.

وهذا الطور الأول السريع هو أول ما يتأثر حين يبدأ الخلل الصامت في الظهور، إذ تفقد خلايا بيتا قدرتها على الاستجابة الفورية قبل أن يظهر أي أثر واضح على مستوى السكر نفسه.

هذا التوازن الدقيق يعمل بلا توقف طوال العمر، ودون أن يستشعره صاحبه، وحين يبدأ بالاهتزاز، لا يصدر عادة أي إنذار مسموع.

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لماذا لا نشعر بأي أعراض؟

في هذه المرحلة يبذل البنكرياس جهدا هائلا لتعويض الخلل، فيظل السكر قريبا من الطبيعي، فلا يشعر الإنسان بشيء تقريبا.

ولهذا يسمى السكري أحيانا "المرض الصامت"، وتسمى مرحلة ما قبل السكري "الصمت الذي يسبقه".

لكن غياب الأعراض لا يعني غياب التأثير، فحتى في هذه المرحلة تبدأ بعض الأوعية الدموية بالتأثر، ويزداد خطر أمراض القلب وارتفاع الضغط وتشحم الكبد واضطرابات الدهون.

مؤشر HOMA-IR: نافذة مبكرة لاكتشاف مقاومة الإنسولين

ليس كل من كانت مستويات سكر الدم الصائم لديه طبيعية يتمتع بحساسية طبيعية للإنسولين؛ إذ قد يحافظ الجسم على سكر طبيعي عبر إفراز كميات أكبر من الإنسولين للتغلب على مقاومة الإنسولين في مراحلها المبكرة.

وهنا تبرز أهمية مؤشر HOMA-IR، وهو نموذج رياضي يقدّر مقاومة الإنسولين ووظيفة خلايا بيتا اعتمادًا على تحليلين بسيطين: سكر الدم الصائم والإنسولين الصائم. وقد طوّره ماثيوز وزملاؤه عام 1985 في جامعة أكسفورد، ليكون وسيلة عملية بديلة للاختبارات المرجعية المعقدة المستخدمة في الأبحاث.

فإذا كان الجسم يحتاج إلى كميات أكبر من الإنسولين للمحافظة على سكر طبيعي، ترتفع قيمة HOMA-IR، وهذا يشير إلى أن الخلايا بدأت تفقد حساسيتها للإنسولين، حتى قبل أن يرتفع السكر في الدم بشكل ملحوظ.

وتكمن قيمة هذا المؤشر في أنه لا يقيس مستوى السكر فقط، بل يكشف الجهد الإضافي الذي يبذله البنكرياس للحفاظ على هذا المستوى طبيعيا، وهذه زاوية علمية تشرح للمريض لماذا قد تبدو تحاليله "طبيعية"، بينما الخلل بدأ بالفعل في الظهور خلف الكواليس.

ومع ذلك، لا توجد قيمة قطعية موحدة عالميا لهذا المؤشر؛ فبعض الدراسات تعتبر 2.0 حدا للاشتباه بمقاومة الإنسولين، بينما تستخدم دراسات مسحية أمريكية كبرى مثل NHANES حدا أعلى عند 2.5، كما تختلف هذه الحدود باختلاف العمر والعرق والتجمعات السكانية المدروسة.

لذلك يُفسَّر HOMA-IR دائما ضمن سياق أوسع يشمل التاريخ المرضي، ومحيط الخصر، ومؤشر كتلة الجسم، وسكر الدم الصائم، وHbA1c، والدهون في الدم، لأن مقاومة الإنسولين حالة معقدة لا تختزل في رقم واحد، ولا توجد حتى الآن بروتوكولات علاجية موحدة تعتمد على هذا الرقم بمفرده لاتخاذ القرار الطبي.

كيف نكتشف مرحلة ما قبل السكري؟

تعتمد جمعية السكري الأمريكية (ADA) على ثلاثة تحاليل مخبرية رئيسية لتحديد هذه المرحلة الوسيطة الصامتة.

فسكر الدم الصائم إذا تراوح بين 100 و125 ملغ/دل (5.6–6.9 mmol/L) يشير إلى مقدمات السكري، بينما يُشخَّص السكري نفسه إذا بلغ 126 ملغ/دل أو أكثر في اختبارين منفصلين.

أما السكر التراكمي (HbA1c)، فتقع مرحلة ما قبل السكري بين 5.7% و6.4%، في حين يدعم 6.5% فأكثر تشخيص السكري.

ويكشف اختبار تحمل الغلوكوز الفموي (OGTT)، الذي يقيس مستوى السكر بعد ساعتين من تناول 75 غراما من الغلوكوز، النطاق نفسه حين تتراوح النتيجة بين 140 و199 ملغ/دل (7.8–11.0 mmol/L).

وإلى جانب هذه التحاليل، توجد مؤشرات جسدية وسريرية أخرى تساعد على تقدير الخطورة قبل ظهور أي خلل في السكر نفسه، وأولها محيط الخصر، إذ يضع الاتحاد الدولي للسكري (IDF) حدا للخطورة عند 94 سم للرجال و80 سم للنساء في التجمعات الأوروبية والشرق أوسطية والعربية على حد سواء، بينما تستخدم بعض المعايير الأمريكية الأقدم (NCEP-ATP III) حدا أعلى عند 102 سم للرجال و88 سم للنساء، في حين ينخفض الحد في التجمعات الآسيوية إلى 90 سم للرجال و80 سم للنساء.

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ويأتي بعده مؤشر كتلة الجسم (BMI)، حيث تُصنَّف القراءة من 25 كغ/م² فأكثر زيادة في الوزن، بينما تشير 30 كغ/م² فأكثر إلى السمنة، مع ارتفاع واضح في خطر السكري عند هذا الحد.

أما ضغط الدم، فيُعد 130/85 مم زئبق فأكثر أحد عوامل الخطورة ضمن معايير المتلازمة الاستقلابية، وهو رقم أخفض وأكثر حساسية من الحد التقليدي المستخدم لتشخيص ارتفاع ضغط الدم بذاته.

وتكتمل الصورة بمؤشرين من تحليل الدهون: الدهون الثلاثية إذا بلغت 150 ملغ/دل فأكثر، والكوليسترول الحميد (HDL) إذا انخفض عن 40 ملغ/دل عند الرجال أو 50 ملغ/دل عند النساء.

ولأن هذه المؤشرات مجتمعة تعكس صورة أوسع من أي رقم منفرد، فإن تقارب عدة عوامل منها في الشخص نفسه، وليس واحدا بمعزل عن الباقي، هو ما يستدعي تقييما طبيا جادا لمرحلة ما قبل السكري.

من هم الأكثر عرضة للإصابة؟

يزداد خطر الإصابة بمقدمات السكري مع تضافر عدة عوامل معا، أبرزها زيادة الوزن والسمنة، خاصة البطنية منها، والتي تُعد أقوى عوامل الخطورة على الإطلاق. ويضاف إليها الاستعداد الوراثي، إذ يرتفع الخطر بوضوح لدى من لديهم تاريخ عائلي مباشر للإصابة بالسكري.

وتلعب قلة النشاط البدني والتقدم في العمر دورا مهما أيضا، فكلما تقدم العمر وقلّت الحركة، ضعفت قدرة الجسم على التعامل بكفاءة مع السكر.

أما لدى النساء تحديدا، فيرتفع الخطر مع تاريخ سابق من سكري الحمل، أو مع الإصابة بمتلازمة تكيّس المبايض، وهما عاملان يرتبطان مباشرة بمقاومة الإنسولين.

التغذية في مرحلة ما قبل السكري

تتوافق التوصيات الغذائية لمرحلة ما قبل السكري تماما مع تلك الموصى بها لمرضى السكري، وتستند إلى توصيات جمعية السكري الأمريكية (ADA) الصادرة عام 2026، والتي تشدد على نمط غذائي متكامل بدل التركيز على عنصر واحد بمعزل عن غيره.

ركز على الأطعمة الغنية بالألياف

توصي الإرشادات بتناول الخضروات غير النشوية، والبقوليات، والحبوب الكاملة القليلة المعالجة، والفواكه الكاملة لا العصائر، والمكسرات والبذور، ضمن نمط غذائي يومي متكامل. فهذه الأطعمة الغنية بالألياف تبطئ امتصاص السكر في الدم، وتُظهر مراجعات علمية شاملة أنها تُحسّن التحكم في سكر الدم لدى المصابين بمقدمات السكري تحديدا، إلى جانب تأثيرها الإيجابي على الدهون في الدم ومقاومة الإنسولين نفسها.

اختر البروتينات والدهون الصحية

يوصى بإدراج البروتينات الخفيفة كالسمك والدجاج والبقوليات، إلى جانب منتجات الألبان قليلة الدسم وزيت الزيتون، ضمن النمط الغذائي اليومي. فهذه الخيارات تزيد الشعور بالشبع، وتساعد على تقليل الارتفاع الحاد في سكر الدم بعد الوجبات، خاصة حين تحل محل مصادر الكربوهيدرات المكررة.

قلل الأطعمة التي ترفع السكر بسرعة

توصي الإرشادات بتقليل استهلاك السكريات المضافة والمشروبات المحلاة، والحبوب المكررة، واللحوم الحمراء، والأطعمة المصنّعة والفائقة التصنيع إلى أقصى حد ممكن. وترتبط هذه الأطعمة بارتفاع سريع في سكر الدم بعد الوجبات مباشرة، كما تشير دراسات حديثة إلى أن زيادة استهلاكها ترتبط بضعف التحكم في سكر الدم بشكل مستقل عن العوامل الغذائية الأخرى.

إيقاعك اليومي… حارس صامت لسكر دمك

لا يتعامل الجسم مع الطعام والحركة والراحة بمعزل عن التوقيت؛ فحساسية الخلايا للإنسولين ليست ثابتة على مدار اليوم، بل تتغير تبعا لساعة بيولوجية داخلية تحكمها ساعة رئيسية في الدماغ، وساعات فرعية موزعة في الكبد والبنكرياس والعضلات.

وتشير دراسات حديثة في هذا المجال، المعروف علميا باسم "التغذية الزمنية" (Chrononutrition)، إلى أن اضطراب هذا الإيقاع اليومي، كما يحدث في العمل الليلي أو السهر أو تناول الطعام في أوقات متأخرة، يُضعف حساسية الإنسولين ويُخل بتوازن الهرمونات المسؤولة عن التمثيل الغذائي للسكر.

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وبكلمات أخرى: متى تأكل، ومتى تتحرك، ومتى تنام، لا يقل أهمية عما تأكله أو كم تتحرك.

الصيام المتقطع… ماذا يقول العلم؟

من أبرز أنماط الصيام المتقطع المتداولة: 12/12، و14/10، و16/8، و18/6، إضافة إلى نمط 5:2 (خمسة أيام أكل معتاد ويومان منخفضا السعرات).

وتُظهر مراجعات علمية حديثة أن الصيام المتقطع قد يحسّن حساسية الإنسولين ويساعد على خفض الوزن وسكر الدم، مع نتائج تُقارن في الغالب بالتقييد اليومي المعتاد للسعرات الحرارية.

غير أن جزءا من هذه الفائدة، بحسب أبحاث التغذية الزمنية، قد يعود تحديدا إلى تركيز الأكل في ساعات النهار المبكرة حين تكون حساسية الإنسولين في ذروتها، لا إلى الصيام بذاته فقط.

ومع ذلك، لا تزال الأدلة على تفوقه الحاسم على أي نظام غذائي صحي متوازن محدودة، ويبقى العامل الأهم هو جودة الغذاء المتّبع، ويُفضَّل استشارة الطبيب قبل البدء به، خاصة عند وجود أمراض مزمنة.

العضلات… مصنع ضخم لا ينتبه إليه أحد

توصي الإرشادات الطبية بممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة أسبوعيا من النشاط البدني متوسط الشدة، مع تمارين لتقوية العضلات مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا.

وبعد تناول الطعام، تبحث جزيئات الغلوكوز عن مكان تدخل إليه، وهنا تلعب العضلات دورا محوريا، فهي أكبر مستهلك للغلوكوز في الجسم، وتُعد خط الدفاع الأول ضد مقاومة الإنسولين، لذلك يصفها بعض الباحثين بأنها "دواء طبيعي".

فكلما زادت كتلة العضلات وقوتها عبر تمارين المقاومة، تحسّنت حساسية الجسم للإنسولين، وازدادت قدرتها على سحب الغلوكوز من الدم دون الحاجة لكميات كبيرة منه.

النوم… العلاج الذي ينساه كثيرون

يؤثر نقص النوم بشكل مباشر في هرموني الشهية، إذ يرفع مستوى الغريلين المحفّز للجوع، ويخفض مستوى الليبتين المسؤول عن الشعور بالشبع، مما يزيد الرغبة في تناول الأطعمة الغنية بالسكريات.

كما تشير دراسات عدة إلى أن قصر مدة النوم عن سبع ساعات يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني بنسبة تقارب 30%.

إضافة إلى ذلك، يرفع التوتر المزمن وقلة النوم مستوى هرمون الكورتيزول، الذي يدفع الجسم إلى زيادة إنتاج السكر من الكبد.

هل نحتاج إلى الدواء؟

يبقى تعديل نمط الحياة الأساس في علاج مرحلة ما قبل السكري، إذ يفوق تأثيره غالبا فعالية أي دواء بمفرده. غير أن الإرشادات العلمية، وعلى رأسها توصيات جمعية السكري الأمريكية لعام 2026، تنصح بالنظر في العلاج الدوائي لدى فئات محددة عالية الخطورة، أبرزها:

من تتراوح أعمارهم بين 25 و59 سنة ممن يعانون سمنة بمؤشر كتلة جسم 35 كغ/م² أو أكثر، إذ أظهرت الدراسات أن الدواء في هذه الفئة تحديدا يوازي فعالية تعديل نمط الحياة نفسه.

ويشمل ذلك أيضا من ترتفع لديهم قيم سكر الدم الصائم أو السكر التراكمي بشكل واضح رغم الالتزام بنمط حياة صحي لمدة كافية، والنساء ممن لديهن تاريخ سابق من سكري الحمل، إذ يحقق الدواء في هذه الحالة تحديدا انخفاضا في خطر الإصابة بالسكري يوازي ما يحققه تعديل نمط الحياة المكثف.

كما يُؤخذ في الاعتبار وجود عوامل خطورة قلبية واستقلابية متعددة مجتمعة، كارتفاع ضغط الدم واضطراب الدهون وتاريخ عائلي قوي للإصابة بالسكري.

وفي هذه الفئات عالية الخطورة، يُعد الميتفورمين (Metformin) الخيار الدوائي الأكثر توثيقا من حيث الفعالية والأمان للوقاية من تطور مقدمات السكري إلى مرض كامل، مع بقاء تعديل نمط الحياة حجر الأساس الذي لا يُستغنى عنه حتى مع استخدام الدواء.

كيف نعرف أننا عدنا إلى المنطقة الآمنة؟

تسمح إعادة تحليل السكر التراكمي وسكر الدم الصائم, إلى جانب مراقبة الوزن ومحيط الخصر وضغط الدم، للطبيب بتقييم مدى التحسن ومعرفة ما إذا عاد الجسم إلى معدلاته الطبيعية.

وتُظهر دراسة برنامج الوقاية من السكري (DPP)، وهي من أهم الدراسات المرجعية في هذا المجال، أن خسارة جزء بسيط من الوزن مع نشاط بدني منتظم تخفّض خطر التطور إلى السكري بشكل ملحوظ، وتستمر هذه الفائدة لسنوات طويلة. بل إن دراسات أحدث وجدت أن كثيرين لا يكتفون بتقليل الخطر، بل تعود لديهم فعليا معدلات السكر الطبيعية الكاملة، وتزداد فرص هذا التعافي كلما زاد الوزن المفقود.

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والخبر الذي يطمئن كثيرين ممن يواجهون هذا التشخيص للمرة الأولى، أن مرحلة ما قبل السكري ليست طريقا بلا عودة، بل مرحلة قابلة فعليا للتراجع بالكامل عند الالتزام بالتغييرات المطلوبة.

قبل السكري إذن ليس مجرد رقم على ورقة تحليل، بل رسالة هادئة يبعثها الجسد قبل أن يرفع صوته… فهل نحسن الإصغاء إليه؟ القرار، في هذه المرحلة تحديدا، لا يزال بيد صاحبه.