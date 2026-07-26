تحذيرات من ارتفاع الإصابات بفيروس غرب النيل في أوروبا

حذّر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا من ارتفاع الإصابات بفيروس غرب النيل في عدد من الدول الأوروبية مع بداية ذروة موسم انتقال العدوى، داعيًا إلى تعزيز برامج مكافحة البعوض ورفع الوعي بالإجراءات الوقائية.

وحثّ المسؤولون السياح والسكان المحليين على اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب لدغات البعوض، الذي ينقل المرض عن طريق التغذي على الطيور المصابة.

وأوضحت المنظمة أن موسم انتقال الفيروس يمتد عادة من أواخر الربيع إلى الخريف، ويبلغ ذروته بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول، في وقت سُجلت فيه إصابات محلية في اليونان وإيطاليا وإسبانيا ورومانيا ومقدونيا الشمالية.

الأرقام المسجلة

وسجلت اليونان أكبر زيادة في الإصابات بفيروس غرب النيل مؤخرًا، حيث أكدت السلطات الصحية 21 حالة إصابة بشرية حتى 22 يوليو/تموز، منها 14 حالة خلال الأسبوع الماضي فقط.

وأُصيب 20 من المرضى الـ21 بأمراض عصبية، بما في ذلك التهاب الدماغ أو التهاب السحايا، ولا يزال 13 منهم يتلقون العلاج في المستشفى.

كما تشهد إيطاليا أوسع انتشار جغرافي للمرض هذا الموسم، حيث تم تأكيد 21 حالة في 17 منطقة منفصلة حتى 15 يوليو/تموز، وهي أحدث البيانات المتاحة، بينما رُصدت حالتان في كل من إسبانيا ورومانيا ومقدونيا الشمالية.

وأكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز هنري ب. كلوج أن إجراءات بسيطة مثل تغطية الجسم، واستخدام طارد الحشرات، وإزالة المياه الراكدة حول المنازل، يمكن أن تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة.

وأضاف: "فيروس غرب النيل ليس تهديدًا جديدًا، لكن الظروف التي تُسهّل انتشاره تتغير بسرعة. وارتفاع درجات الحرارة وطول فصل الصيف يمنحان البعوض مزيدًا من الوقت والمساحة لنقل هذا الفيروس".

لا يوجد لقاح

وأشارت المنظمة إلى أنه لا يوجد حتى الآن لقاح معتمد للبشر ضد فيروس غرب النيل، ويقتصر العلاج على الرعاية الداعمة في المستشفى للحالات الشديدة التي تصيب الجهاز العصبي المركزي.

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كما أوصت بتجنب التعرض للدغات البعوض، خاصة عند الفجر والغسق، وتركيب شبكات على النوافذ والأبواب، واستخدام الناموسيات، والتخلص من المياه الراكدة التي تُعد بيئة مناسبة لتكاثر البعوض.

الأعراض

وبيّنت المنظمة أن نحو 70 إلى 80% من المصابين لا تظهر عليهم أعراض، بينما قد يعاني آخرون من الحمى والصداع والتعب وآلام العضلات والغثيان، وفي حالات نادرة قد يتطور المرض إلى مضاعفات عصبية خطيرة تهدد الحياة، إذ يُصاب نحو شخص واحد من كل 150 مصابًا بهذه المضاعفات.

ولفتت منظمة الصحة العالمية إلى أن ارتفاع درجات الحرارة وإطالة فصل الصيف يسهمان في زيادة انتشار البعوض، ما يرفع من خطر انتقال فيروس غرب النيل في أوروبا خلال السنوات المقبلة.