فريق طبي تطوعي يصل المرضى في خيام النزوح بغزة

أطلق فريق طبي تطوعي عيادة متنقلة تقدم خدمات الرعاية الصحية داخل مخيمات النزوح، مستهدفة المرضى غير القادرين على التنقل، بما في ذلك كبار السن والجرحى والنساء الحوامل.

وتتنقل العيادة بين مخيمات الإيواء لتقديم خدمات الطب العام والتمريض والعلاج الطبيعي، في محاولة لتخفيف الأعباء التي يواجهها المرضى في ظل تراجع الخدمات الصحية وصعوبة المواصلات.

وقال الطبيب أيمن عنبر، أحد المتطوعين في الفريق – للجزيرة – إن المبادرة تهدف إلى إيصال الرعاية الصحية إلى المرضى في أماكن وجودهم، موضحا أن الفريق يضم عشرات الأطباء والممرضين والاختصاصيين الذين يقدمون خدمات ميدانية للفئات التي تواجه صعوبة في الوصول إلى المستشفيات والعيادات.

وأضاف أن خدمات العيادة المتنقلة تشمل الطب العام والتمريض والعلاج الطبيعي، مشيرا إلى أن المبادرة جاءت للتخفيف من معاناة المرضى والجرحى في ظل صعوبة التنقل، وغياب وسائل المواصلات، وطول فترات الانتظار داخل المرافق الصحية.

بدورها قالت الطبيبة المتطوعة جمانة هاشم إن الفريق يعمل على توفير الرعاية الطبية للمرضى داخل أماكن نزوحهم، بما يخفف عنهم مشقة الانتقال للحصول على العلاج.

وأضافت في حديثها – للجزيرة – أن المبادرة تكتسب أهمية خاصة في ظل الأوضاع التي يشهدها قطاع غزة، خاصة مع أزمة المواصلات والضغوط التي تواجه المرضى، مؤكدة أن استمرار مثل هذه المبادرات يسهم في تعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية للفئات الأكثر احتياجا.

وعبر عدد من المستفيدين من خدمات العيادة المتنقلة عن أهمية استمرار هذه الجولات الطبية، مشيرين إلى أنها وفرت لهم فرصة الحصول على الرعاية الصحية في ظل الصعوبات التي يواجهونها للوصول إلى المراكز العلاجية.