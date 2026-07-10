لغز في حبة لقاح.. هل يخفي سلاحا جديدا ضد السرطان؟

في تاريخ الطب، لم تكن الطبيعة مجرد خلفية شاعرية للأعشاب والعلاجات الشعبية، بل كانت مختبرا مفتوحا قاد إلى أدوية حقيقية غيرت حياة الملايين.

فالمورفين جاء من نبات الخشخاش، وعقار تاكسول المستخدم في علاج بعض السرطانات عُزل أول مرة من شجرة الطقسوس الهادئ، والستاتينات التي تخفض الكوليسترول تعود جذورها إلى مركبات اكتُشفت في الفطريات. لكن بين "مركب طبيعي واعد" و"دواء معتمد" مسافة طويلة، مليئة بالكيمياء والتجارب والفشل أحيانا.

حبوب لقاح الجاودار

ضمن هذه المسافة تقف قصة حبوب لقاح الجاودار. قبل نحو 30 عاما، لاحظ باحثون أن جزيئين غير عاديين في هذا النبات، يُعرفان باسم سيكالوسايدس (Secalosides) إيه وبي، أظهرا في دراسات أولية على الحيوانات قدرة مثيرة للاهتمام على إبطاء نمو بعض الأورام أو مساعدة الجسم على مقاومتها. لكن القصة توقفت مبكرا، لأن العلماء لم يكونوا يعرفون البنية ثلاثية الأبعاد الدقيقة لهذين الجزيئين.

قد يبدو هذا التفصيل شديد التخصص للقارئ العام، لكنه في عالم الدواء مسألة جوهرية. فالجزيء لا يعمل في الجسم لأنه يحمل اسما جميلا أو مصدره نبات طبيعي، بل لأنه يملك شكلا فراغيا محددا يسمح له بالارتباط بهدف بيولوجي معين.

أحيانا يكون الاختلاف بين نسختين من الجزيء مثل الفرق بين اليد اليمنى واليسرى؛ الشكلان متشابهان، لكن القفاز نفسه لا يصلح لهما معا. وهذا بالضبط ما كان يعطل فهم سيكالوسايدس إيه وبي.

في الدراسة التي عرضها ساينس ديلي (ScienceDaily) قبل أيام، أعلن كيميائيون من جامعة نورث وسترن أنهم حلوا هذا اللغز القديم. فعلوا ذلك عبر ما يعرف بـ"التخليق الكلي" (Total Synthesis)، أي بناء الجزيء خطوة بخطوة في المختبر بدلا من الاكتفاء باستخلاصه من النبات. وبعد تصنيع النماذج المحتملة ومقارنتها بالعينات الطبيعية، تمكنوا من تأكيد البنية الصحيحة للجزيئين لأول مرة.

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الصعوبة لم تكن عادية. فهذان الجزيئان يحتويان على حلقة كيميائية نادرة ومشدودة من 10 ذرات، وهي بنية يصعب بناؤها لأنها غير مستقرة نسبيا ومضغوطة من الناحية الفراغية.

وبدلا من محاولة تركيبها مباشرة، صنع الفريق أولا حلقة أكبر وأكثر مرونة، ثم استخدم تفاعلا كيميائيا لتحويلها إلى الحلقة الأصغر المطلوبة. هذه ليست مجرد براعة مخبرية، بل خطوة تسمح للعلماء الآن بتعديل الجزيء وبناء نسخ منه لاختبار أي جزء مسؤول عن التأثير البيولوجي.

لماذا تعد الدراسة مهمة؟

تأتي أهمية الدراسة من أنها لا تقول إن الجاودار صار علاجا للسرطان، ولا إن حبوب لقاحه ينبغي تناولها لهذا الغرض. على العكس، قيمتها في أنها تفصل بين الإثارة العلمية والدعاية العلاجية.

فمستخلصات حبوب لقاح الجاودار تُباع بالفعل كمكملات غذائية يستخدمها بعض الناس لدعم صحة البروستاتا، لكن هذا لا يعني أنها أدوية مضادة للسرطان، ولا يجوز التعامل معها كبديل للعلاج الطبي.

ما فعله الباحثون أشبه بتسليم العلماء خريطة دقيقة بعد سنوات من السير في ضباب. الآن يمكن دراسة كيفية تفاعل هذه الجزيئات مع الجهاز المناعي، وما إذا كان أحد أجزائها هو المسؤول عن التأثير المضاد للأورام الذي لُوحظ في الحيوانات قديما. وإذا تبين أن جزءا معينا هو الأهم، فقد يستطيع الكيميائيون تصميم نسخ أكثر ثباتا، أو أقوى تأثيرا، أو أفضل امتصاصا داخل الجسم.

وهنا يجب وضع الخبر في سياقه الأوسع. السرطان ما زال أحد أكبر أسباب الوفاة عالميا، إذ تشير منظمة الصحة العالمية إلى أنه تسبب في قرابة 10 ملايين وفاة في عام 2024، أي نحو وفاة واحدة من كل ست وفيات تقريبا. كما كان سرطان الرئة والثدي والقولون والمستقيم والبروستاتا من بين أكثر السرطانات شيوعا.

طريق طويل

لهذا يهتم العلماء بأي طريق جديد قد يفتح بابا لأدوية مختلفة، خصوصا إذا جاء من مركبات طبيعية قابلة للتعديل. لكن الطريق من هنا إلى العلاج طويل؛ يجب اختبار السمية، والجرعات، وطريقة الوصول إلى الورم، والتأثير على الأنسجة السليمة، ثم المرور بمراحل التجارب السريرية على البشر.

قصة حبوب لقاح الجاودار إذن ليست قصة "علاج طبيعي للسرطان"، بل قصة علمية أكثر نضجا: مركبان غامضان أظهرا إشارة واعدة قبل عقود، ثم بقي البحث متجمدا لأن العلماء لم يعرفوا شكلهما الحقيقي. واليوم، بعد حل اللغز، لا نملك علاجا، لكننا نملك سؤالا أفضل وخريطة أدق. وفي أبحاث السرطان، أحيانا يبدأ التقدم الحقيقي من القدرة على طرح السؤال الصحيح.