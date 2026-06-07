لم تعد منصات التواصل الاجتماعي مجرد مساحة للترفيه أو تبادل الصور والمقاطع القصيرة، بل أصبحت، في جانب منها، مرآة يومية يقيس عبرها كثيرون شكلهم وحياتهم وعلاقاتهم.

ومع الانتشار الواسع لمقاطع مشاهير وصناع محتوى يستعرضون أجسادا رياضية ومنحوتة داخل صالات الألعاب، أو صورا معدلة بعناية وفلاتر، بدأ بعض المتابعين ينظرون إلى أجسادهم بقلق أكبر ورضا أقل.

هذا القلق لا يبقى دائما داخل حدود العلاقة بين الفرد ومرآته، بل قد يمتد إلى علاقته بشريك حياته، فيؤثر في الثقة بالنفس، والاطمئنان العاطفي، والرضا الزوجي، وحتى جودة العلاقة الحميمة.

فصورة الجسد ليست تفصيلا شكليا عابرا، بل عامل نفسي عميق يتداخل مع تقدير الذات، والإحساس بالقبول، والقدرة على التواصل مع الآخر بلا خوف أو مقارنة.

ما صورة الجسد؟

تعرّف هيئة الخدمات الصحية البريطانية مصطلح "صورة الجسد" بأنه الطريقة التي يفكر بها الإنسان في جسده، ويشعر بها تجاهه، ويراه من خلالها، أو الطريقة التي يعتقد أن الآخرين يرونه بها. وقد تكون هذه الصورة إيجابية أو سلبية أو محايدة، بحسب نظرة الشخص إلى مظهره وشعوره تجاهه.

وبهذا المعنى، فإن صورة الجسد ليست مجرد تقييم خارجي للشكل، بل تجربة نفسية كاملة؛ يدخل فيها الشعور بالرضا أو الخجل، والقبول أو الرفض، والثقة أو القلق.

وكلما زادت الأفكار الإيجابية عن الجسد، وقلت الأفكار السلبية المرتبطة به، انعكس ذلك بصورة أفضل على علاقة الإنسان بنفسه وبمن حوله.

صورة الجسد والرضا العاطفي

تشير مراجعة تحليلية شملت 56 دراسة، ونشرتها مجلة العلاقات الاجتماعية والشخصية (Journal of Social and Personal Relationships) في سبتمبر/أيلول 2022، إلى وجود علاقة واضحة بين الرضا عن شكل الجسم والرضا عن العلاقة العاطفية أو الزوجية. فقد وجدت المراجعة أن الأشخاص الذين يعانون من مستويات أعلى من عدم الرضا عن أجسادهم غالبا ما يعبّرون عن رضا أقل عن علاقاتهم، بينما يرتبط الرضا الأعلى عن الجسم بدرجات أفضل من الرضا العاطفي والزوجي.

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ولاحظت الدراسة أن مؤشر كتلة الجسم، وهو مقياس يستخدم لتقييم تناسق الوزن مع الطول، كان من العوامل المؤثرة في هذه العلاقة؛ فكلما ارتفع المؤشر لدى بعض الأفراد، زاد احتمال عدم الرضا عن الجسد، وهو ما قد ينعكس على الشعور بالرضا داخل العلاقة.

ولا يعني ذلك أن شكل الجسم وحده هو ما يصنع نجاح العلاقة أو فشلها، لكنه يكشف كيف يمكن للصورة الداخلية التي يحملها الإنسان عن جسده أن تصبح عاملا مؤثرا في شعوره بالأمان والقبول داخل العلاقة.

مسؤولية مشتركة

وفي دراسة نشرتها الجمعية الأمريكية لعلم النفس (American Psychological Association) عن تطور الرضا عن الذات وأثره في العلاقات الزوجية، ظهر أن الرضا داخل الزواج ليس تجربة فردية تخص أحد الطرفين وحده، بل هو "عملية مشتركة" تتشكل عبر تفاعل مستمر بين الشريكين.

فالشخص الذي يتمتع بثقة أعلى في نفسه ومظهره يكون غالبا أكثر قدرة على التفاعل الإيجابي داخل العلاقة، كما ينعكس ذلك على شريكه. ومع مرور الوقت، قد يساعد تحسن نظرة أحد الطرفين إلى نفسه في تحسين طريقة تواصل الطرف الآخر معه، وهو ما يدعم العلاقة الاجتماعية والعاطفية والزوجية.

أما حين تهتز صورة الجسد، فقد يدخل الشخص العلاقة وهو منشغل بما يراه عيوبا في مظهره، فيتراجع حضوره النفسي، ويضعف تفاعله، ويصبح أكثر حساسية تجاه كلمات الشريك أو نظراته أو حتى صمته.

حين يصل القلق إلى العلاقة الحميمة

لا يقف تأثير صورة الجسد عند حدود الرضا العاطفي فقط، بل قد يصل في بعض الحالات إلى الصحة الجنسية والرضا الحميم بين الزوجين. فقد أشارت دراسة نشرتها مجلة "إلسفير" (Elsevier) عام 2020 إلى وجود ارتباط بين مستويات مختلفة من عدم الرضا عن صورة الجسم وبين مشكلات تتعلق بالنشوة الجنسية أثناء العلاقة الزوجية، سواء من حيث معدل حدوثها أو صعوبتها أو درجة الاستمتاع بها.

كما تناولت مراجعة منهجية نشرتها "سبرينغر نيتشر" (Springer Nature) في فبراير/شباط 2026 العلاقة بين تقدير الذات وصورة الجسد والرضا الجنسي لدى البالغين، وذلك عبر مراجعة دراسات كمية محكمة نُشرت بين عامي 2013 و2024.

وخلصت المراجعة إلى أن تقدير الذات وصورة الجسد يرتبطان إيجابيا بالرضا الجنسي، مع وجود عوامل وسيطة مثل الجنس، والميول الجنسية، والتواصل الجنسي بين الشريكين.

وتشير هذه النتائج إلى أن الرضا عن الجسد يمكن أن يكون عاملا واقيا للصحة الجنسية، لأنه يمنح الشخص قدرا أكبر من الطمأنينة والثقة، ويخفف من القلق المرتبط بالتقييم أو المقارنة أو الخوف من الرفض.

فوبيا المظهر المثالي

مع تزايد حضور منصات التواصل الاجتماعي في الحياة اليومية، لم يعد المستخدم يتابع لحظات عادية من حياة الآخرين فقط، بل يتعرض باستمرار لصور منتقاة بعناية؛ أجساد رياضية، وجوه معدلة، إضاءة مثالية، زوايا تصوير محسوبة، وحياة تبدو دائما أكثر جمالا واتساقا مما هي عليه في الواقع.

وبمرور الوقت، قد يشعر البعض بأن هذه الصور هي المعيار الطبيعي، وأن أي جسد لا يشبه ما تعرضه مقاطع المشاهير أو صناع المحتوى يحتاج إلى إصلاح أو إخفاء. وهنا تبدأ المقارنة القاسية، لا بين الشخص والآخرين فقط، بل بين الشخص ونسخة غير واقعية من الجسد الإنساني.

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وفي دراسة حديثة بعنوان "وسائل التواصل الاجتماعي ومخاوف صورة الجسد"، نشرتها منصة "ساينس دايركت" (ScienceDirect)، ظهر أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يرتبط بزيادة الصورة السلبية عن الجسم، وأن هذه المخاوف قد تتفاقم مع مرور الوقت. وتلعب مقارنات المظهر دورا مهما في العلاقة بين التعرض للمحتوى الرقمي وبين القلق من شكل الجسم.

وتظهر الدراسات الارتباطية أن استخدام وسائل التواصل، وخاصة فيسبوك، يرتبط بمخاوف متعلقة بصورة الجسم لدى الشابات والشباب. كما تشير الدراسات الطولية إلى أن هذا الارتباط قد يقوى بمرور الوقت، بينما توضح بعض الدراسات التجريبية أن التعرض القصير لحساب شخصي على فيسبوك لا يؤدي بالضرورة إلى تأثير سلبي مباشر في مخاوف الشابات من مظهرهن.

عندما يصبح الفلتر معيارا

أسهم انتشار تطبيقات التصوير الذاتي مثل سناب شات وإنستغرام في تغيير مفهوم صورة الجسد لدى كثيرين. فمع الفلاتر التي تنعم البشرة، وتغير ملامح الوجه، وتعدل الإضاءة والتفاصيل، لم يعد المستخدم يقارن نفسه بالآخرين فقط، بل أصبح يقارن نفسه بنسخة رقمية محسنة منه.

وقد أشارت ورقة بحثية إلى ظاهرة أطلقت عليها اسم "ديسمورفيا سناب شات" (Snapchat Dysmorphia)، وهي حالة من الانشغال الذهني بعيوب بسيطة أو متخيلة في المظهر، مدفوعة بالرغبة في محاكاة الصور المعدلة أو المفلترة. وفي هذه الحالة، لا يرى الشخص نفسه كما هو في الواقع، بل كما يظن أنه ينبغي أن يكون وفقا للصورة الرقمية المثالية.

وقد يرتبط ذلك في بعض الحالات باضطراب التشوه الجسمي، وهو شكل من أشكال عدم الرضا الشديد عن المظهر، قد يؤثر في الثقة بالنفس، وفي العلاقة مع شريك الحياة، سواء على المستوى الاجتماعي أو العاطفي أو الزوجي.

ومع أن وسائل التواصل قد تكون مصدرا مفيدا للمعرفة والدعم والتشجيع على الحياة الصحية، فإن خطورتها تظهر حين تتحول إلى مساحة تركز على معايير جمالية غير واقعية، وتدفع المستخدم إلى التصفح السلبي والمقارنة المستمرة.

متى يكون تأثير وسائل التواصل إيجابيا؟

تقول الدكتورة رانيا قاسم، استشارية الصحة النفسية، إن وسائل التواصل الاجتماعي أثرت إلى حد كبير في معايير تقبل الجسد، لكنها لا تكون سلبية في كل الأحوال. فقد يكون تأثيرها إيجابيا إذا دفعت الشخص إلى الاهتمام بصحته ومظهره ووزنه، واتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة من أجل تحسين الصحة أولا، وتعزيز تقبل صورة الجسد.

وتضيف، في حديثها للجزيرة نت، أن المشكلة تبدأ حين يحاول بعض الأشخاص مجاراة نماذج قد لا تكون واقعية، أو قد تعرض صورة مثالية بهدف الظهور، أو لأن الاهتمام بالمظهر يمثل جزءا من الهوية المهنية لأصحابها، مثل الممثلين ولاعبي الكرة وعارضي الأزياء.

وفي هذه الحالة، قد يتحول التأثر إلى ضغط نفسي، إما في صورة هوس بالمظهر يدفع إلى تدخلات جراحية أو دوائية غير ضرورية، أو في صورة عدم رضا عن النفس قد يتطور إلى أعراض قلق أو اكتئاب أو اضطراب في الطعام.

وترى قاسم أن بناء الثقة بالنفس يبدأ منذ الصغر؛ عبر تجنب التعليقات السلبية على المظهر داخل الأسرة، والابتعاد عن المقارنات بين الأطفال، ووضع حدود واضحة للتنمر داخل المدارس. كما تؤكد أهمية تنمية شخصية الطفل ومهاراته ومواهبه، ودعم نمط الحياة الصحي، وتشجيع الرياضة والتغذية السليمة، وتعليمه كيفية الرد على المتنمرين، والاستماع إلى مخاوفه قبل أن تتفاقم المشكلة مع العمر وتؤثر في علاقاته الاجتماعية والعاطفية والزوجية.

الانسحاب العاطفي والخوف من القرب

تلعب صورة الجسد دورا محوريا في العلاقات الشخصية، وفي القلق الاجتماعي، وفي الخوف من العلاقة الحميمة. ففي دراسة نشرتها مجلة علم النفس الاجتماعي والسريري (Journal of Social and Clinical Psychology)، شارك 103 طلاب جامعيين و125 طالبة جامعية في تقييمات معيارية لأبعاد صورة الجسم، إلى جانب القلق الاجتماعي، والخوف من العلاقة الحميمة، والتعلق العام والرومانسي.

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وأظهرت النتائج وجود ارتباطات دالة إحصائيا بين تقييم صورة الجسم والاهتمام بها وتأثيرها من جهة، والقلق الاجتماعي لدى الجنسين من جهة أخرى، كما ظهر ارتباط بين اضطرابات صورة الجسم والقلق من العلاقة الحميمة لدى النساء. وارتبطت اضطرابات صورة الجسد كذلك بانخفاض الشعور بالأمان في التعلق العام، وبزيادة القلق من العلاقة الحميمة والرومانسية.

وهذا يعني أن الشخص الذي يحمل صورة سلبية عن جسده قد يجد صعوبة أكبر في الاقتراب العاطفي، لا لأنه لا يريد العلاقة، بل لأنه يخشى التقييم أو الرفض أو المقارنة. وقد يتحول هذا الخوف إلى انسحاب، أو برود ظاهري، أو حساسية مفرطة تجاه الشريك.

ضعف الثقة وحساسية الرفض

يرى مكتب صحة المرأة الأمريكي (U.S. Office on Women’s Health) أن الصورة السلبية عن الجسم قد تؤدي إلى تدني احترام الذات، وهو ما قد يؤثر في جوانب عديدة من الحياة؛ منها ضعف الرغبة في التفاعل مع الآخرين، أو اضطرابات الأكل، أو الاكتئاب. ويعتقد باحثون أن عدم الرضا عن الجسم قد يكون أحد العوامل التي تفسر ارتفاع نسب الاكتئاب لدى النساء مقارنة بالرجال.

وفي عام 2023، نشرت "ساينس دايركت" دراسة عن الفروق الفردية والشخصية وعلاقة حساسية الرفض المرتبطة بالمظهر بجوانب العلاقات العاطفية. وأظهرت النتائج وجود علاقة سلبية بين هذه الحساسية وبين حالة العلاقة والرضا عنها، والرضا المتصور عن الشريك، وقرب العلاقة، والتعبير الرومانسي، والمشاركة في النشاط الجنسي.

كما ارتبطت حساسية الرفض بشكل إيجابي بالمخاوف المتعلقة بالعلاقة، والصراعات، وكبت الذات، والغيرة داخل العلاقات العاطفية. وظهرت كذلك علاقات مع ممارسة العنف الأسري أو التعرض له، ومع تكرار المواعدة والسلوك الجنسي المحفوف بالمخاطر، والميل إلى الإدمان الجنسي.

ورغم حساسية هذه النتائج، فإنها تكشف جانبا مهما: القلق من المظهر لا يبقى دائما شعورا فرديا صامتا، بل قد يتحول إلى نمط تفاعل مضطرب داخل العلاقة، يزيد الشك والغيرة والخوف من الهجر.

عندما يصبح الجسد حاجزا

تقول الدكتورة بسنت المحمدي، أخصائية الطب النفسي والتأهيل، إن اضطراب العلاقة الزوجية بسبب ضعف الثقة بصورة الجسد لدى أحد الزوجين أو كليهما أصبح من أكثر المشكلات التي تعرض على الأطباء النفسيين مؤخرا.

وتوضح في حديثها للجزيرة نت، أن جلسات العلاج الزوجي، سواء الفردية أو المشتركة، تبدأ غالبا من التعامل مع الصورة الذهنية المشوهة عن النفس، وهي صورة ليست بالضرورة واقعية، لكنها تؤثر في تفاعل الشخص داخل العلاقة. فقد يكون حاضرا جسديا، لكنه نفسيا في حالة استقبال وقلق، لا في حالة تفاعل واطمئنان، وهو ما يخلق خللا في التواصل الزوجي.

وتضيف المحمدي أن ضعف الثقة بالنفس قد يؤدي إلى شعور دائم بعدم الأمان العاطفي، فيبدأ الشخص في الشك في أن شريكه قد يبحث عن بديل أجمل أو أكثر جاذبية. ومع الوقت تتحول هذه المخاوف الداخلية إلى قلق، وكبت، وبعد عاطفي، ومشاحنات، ونقد دائم، وحاجة مستمرة إلى الدفاع عن النفس، وربما انسحاب من العلاقة.

وفي مثل هذه الحالات، قد يكون اللجوء إلى متخصص ضروريا لمساعدة الزوجين على العودة إلى نقطة اتزان، وإصلاح ما أفسدته الصورة السلبية عن الذات وتبعاتها النفسية والعاطفية.

كيف نبني علاقة صحية مع الجسد؟

لا يشعر معظم الناس برضا كامل عن كل تفاصيل أجسادهم، وهذا أمر طبيعي. لكن المشكلة تبدأ عندما يتحول عدم الرضا إلى عدسة يرى الشخص من خلالها نفسه وعلاقته وشريكه. وكلما زاد التفكير الإيجابي عن النفس، وتراجعت الأفكار القاسية عن الجسم، تحسن شعور الفرد بمظهره وبحضوره داخل العلاقة.

وتحتاج استعادة الثقة إلى وعي مشترك بين الشريكين، لا إلى لوم أو ضغط. فالمسألة لا تتعلق بعبارات عابرة مثل "كن واثقا من نفسك"، بل بخطة هادئة تعيد للشخص قدرته على رؤية جسده بوصفه جزءا من شخصيته، لا معيارا وحيدا لقيمته.

وتقترح المحمدي مجموعة من الخطوات العملية، تبدأ بتقليل المقارنات الرقمية، وفهم أن صور إنستغرام وغيرها غالبا ما تكون لحظات مصنوعة بإضاءة وفلاتر وزوايا تصوير وأجهزة عالية الجودة، وليست الصورة الطبيعية أو الواقعية للأشخاص.

كما تؤكد أهمية الاهتمام بالصحة والقوة البدنية ونمط الحياة المتوازن، لا بهدف مطاردة صورة مثالية، بل من أجل الوصول إلى شكل صحي يعزز الثقة ويمنح الإنسان شعورا أفضل بجسده.

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ويبقى العلاقة بين الزوجين عاملا حاسما في التعافي؛ فخلق أجواء هادئة من التواصل، والمدح المتبادل، والتعبير عن الحب، وبناء مساحة خاصة آمنة بين الشريكين، يمكن أن يخفف الخوف والقلق، ويفتح الباب أمام علاقة أكثر قربا وطمأنينة.

بين الجسد والقبول

لا تكمن المشكلة في الاهتمام بالمظهر أو ممارسة الرياضة أو الرغبة في تحسين الشكل، فكل ذلك قد يكون صحيا ومفيدا. المشكلة تبدأ حين يصبح الجسد ساحة للمقارنة الدائمة، وحين تتحول صور الآخرين إلى حكم قاس على الذات، وحين يدخل الإنسان علاقته وهو يعتذر بصمت عن شكله.

فالعلاقة الزوجية الصحية لا تحتاج إلى جسد مثالي بقدر ما تحتاج إلى ثقة، وطمأنينة، وتواصل صادق، ونظرة أكثر رحمة إلى النفس. وبين الفلاتر والواقع، يبقى التحدي الحقيقي أن يتصالح الإنسان مع جسده، لا باعتباره صورة للعرض، بل بيتا يعيش فيه ويحب ويتواصل ويطمئن.