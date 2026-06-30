في عام 2024، جمعت دراسة منهجية شاملة نشرتها غاستروإنتيرولوجي ريسيرش (Gastroenterology Research) بيانات أكثر من 188 ألف مشارك من مناطق مختلفة حول العالم، لتخلص إلى أن القولون العصبي يُصيب ما بين 10 و15% من سكان الأرض.

وفي الدول العربية، تتفاوت نسبة الانتشار تفاوتاً واسعاً بين الدراسات؛ إذ رصدت مراجعة منهجية عام 2024 شملت 52 دراسة من سبع دول عربية نسباً تتراوح بين 7.6% وأكثر من 27% بمتوسط يقترب من الربع في بعض المناطق، وهو ما يجعله من أكثر الاضطرابات الهضمية شيوعاً في العالم، ومن أعلاها تكلفةً على المنظومة الصحية، إذ يشكّل زوار عيادات الجهاز الهضمي من مرضاه ما بين 20% و50% من إجمالي المراجعين.

غير أن ما يجعل هذا الاضطراب لافتاً للنظر ليس انتشاره وحده، بل الطبيعة المركّبة لأسبابه وآلياته. فمنذ وقت قريب، كان القولون العصبي يُصنَّف ضرباً من اضطرابات الجهاز الهضمي الوظيفية، أي تلك التي لا تُكشف لها أسباب عضوية واضحة.

اليوم، باتت الرؤية العلمية أوسع وأعمق، فالقولون العصبي حالة معقدة تتشابك فيها الأعصاب والمناعة والميكروبيوم (Microbiome) والحالة النفسية في منظومة واحدة متكاملة يُطلق عليها الباحثون اسم محور الدماغ والأمعاء (Gut-Brain Axis).

البنية الخلوية: حين يكون الصغير عظيماً

لفهم ما يحدث في القولون العصبي، لا بد من وقفة أمام الوحدة المعمارية الأساسية في الأمعاء ألا وهي الخلية المعوية. إذ لا يتجاوز حجم هذه الخلية بضع عشرات من الميكرومترات، أي أنها تقع خارج حدود الرؤية العينية تماماً، ومع ذلك تنطوي على هندسة بالغة الدقة.

في قلبها تستقر النواة، حاملةً الشفرة الوراثية (DNA) التي تُنظّم إنتاج البروتينات والإنزيمات اللازمة لأداء مهمتها الرئيسية، وهي امتصاص المغذيات ونقلها إلى الجسم.

وتتحد هذه الخلايا مع ملايين أخرى لتُكوّن بطانة رقيقة تُغطي مساحة داخلية هائلة، تتميز ببروزات دقيقة تُعرف بالزغابات والخملات المجهرية، تعمل على مضاعفة سطح الامتصاص والتبادل بصورة مذهلة. وحين تختل وظيفة هذه البطانة، لا من حيث البنية بل من حيث التنظيم العصبي، يبدأ القولون العصبي في الظهور.

محور الدماغ والأمعاء: الدماغ الثاني

يمتلك الجهاز الهضمي البشري ما يزيد على 500 مليون خلية عصبية تُشكّل شبكة مستقلة تُعرف بالجهاز العصبي المعوي، وهو ما دفع علماء الأعصاب إلى تسمية الأمعاء بـ"الدماغ الثاني". هذه الشبكة لا تنتظر أوامر الدماغ لتعمل، إنما تتواصل معه في حوار مستمر يسير في الاتجاهين عبر العصب الحائر والهرمونات والناقلات العصبية.

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في قلب هذا الحوار يقف السيروتونين، ذلك الناقل العصبي الذي يرتبط في الأذهان عادةً بالمزاج والسعادة. ولكن الحقيقة العلمية الأكثر إدهاشاً هي أن نحو 90 إلى 95% من مجمل السيروتونين في الجسم لا يُنتَج في الدماغ، بل في خلايا متخصصة تُسمى الخلايا الكرومافينية في جدار الأمعاء.

هذا السيروتونين هو المنظّم الرئيسي لحركة الأمعاء وإحساسها الداخلي، وهو الجسر الذي يُحوّل المشاعر والضغوط النفسية إلى أعراض هضمية ملموسة.

وحين يرتفع الكورتيزول استجابةً للتوتر، يتغير توازن السيروتونين في الأمعاء، فتتسارع الحركة المعوية أو تتباطأ، وترتفع حساسية الألم الداخلي. هذه الآلية تُفسّر لماذا يُلاحظ كثيرون أن أعراضهم تتفاقم في أوقات الضغط النفسي الحاد، كمواعيد العمل أو الامتحانات أو المرور بأزمات عاطفية.

الأسباب: تشابك عوامل لا سبب واحد

الخطأ الأكثر شيوعاً في فهم القولون العصبي هو البحث عن سبب واحد يُفسّره. بينما الواقع العلمي يثبت أن المرض ناجم عن تضافر عوامل متعددة، قد يتفاوت وزن كل منها من مريض لآخر.

التوتر النفسي والحالة الانفعالية

كشفت دراسة نُشرت في ساينتيفيك ريبورتس (Scientific Reports) عام 2022 أن مستويات السيروتونين في الدم ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالضائقة النفسية لدى مرضى القولون العصبي، وأن الاضطراب في الميكروبيوم يُسهم في تغيير مستويات هذا الناقل العصبي.

ليس ذلك مصادفةً، بل تجلياً مباشراً لمحور الدماغ والأمعاء في عمله، فالتوتر المزمن يُعيد برمجة استجابة الأمعاء، فتغدو أكثر حساسية وأشد تقلباً.

اضطراب الميكروبيوم

تحتضن الأمعاء البشرية ما يزيد على تريليون كائن دقيق تُشكّل ما يُعرف بالميكروبيوم المعوي، وهو نظام بيئي بالغ الدقة يُسهم في الهضم وتنظيم المناعة وإنتاج عدد من الناقلات العصبية، بما فيها السيروتونين نفسه.

حين يختل هذا التوازن بفعل التغذية غير المتوازنة، أو الإفراط في استخدام المضادات الحيوية، أو التوتر المزمن، تتغير طريقة استجابة الأمعاء للمؤثرات العادية وتتصاعد حدة الأعراض.

ولهذا، فإن الحفاظ على صحة الميكروبيوم لا يتطلب وصفات سحرية، بل عادات مستدامة، تتمثل في تنويع الغذاء بالخضروات والبقوليات والحبوب الكاملة، والنوم الكافي، والنشاط البدني المنتظم، وتجنّب المضادات الحيوية حين لا تكون ضرورة طبية حقيقية.

الحساسية الحشوية المفرطة

يُعاني بعض مرضى القولون العصبي مما يُسميه الأطباء "الحساسية الحشوية المفرطة"، وهي حالة تجعل أعصاب الأمعاء أشد استجابةً للمؤثرات العادية كالغازات والحركة الطبيعية للأمعاء، فتُترجَم إلى ألم أو انزعاج شديد غير متناسب مع حجم المؤثر.

تتداخل في هذه الظاهرة عوامل الوراثة والتوتر النفسي وتركيبة الميكروبيوم، وهو ما يُفسّر التفاوت الكبير في شدة الأعراض بين مريض وآخر.

الالتهاب المنخفض الدرجة

رغم أن القولون العصبي لا يُصنَّف مرضاً التهابياً كداء كرون والتهاب القولون التقرحي، فإن عدداً من الدراسات كشفت عن وجود التهاب خفيف غير مرئي لدى بعض المرضى، يتجلى في ارتفاع طفيف في بعض مؤشرات الالتهاب.

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يُرجَّح أن هذا الالتهاب يعقب عدوى معوية سابقة أو ينجم عن اختلال توازن الميكروبيوم، مما يُبقي الجهاز المناعي في حالة تنشيط خفيف ومستمر يُضاعف حساسية الأمعاء.

التغذية غير المتوازنة

تلعب التغذية دوراً مزدوجاً، فهي من ناحية تُحرّك الأعراض مباشرة، ومن ناحية أخرى تُشكّل بيئة الميكروبيوم على المدى البعيد. ثمة مجموعة من الكربوهيدرات قصيرة السلسلة سريعة التخمر تُعرف اختصاراً بـ "فودماب" (FODMAPs)، كاللاكتوز والفركتوز والفركتان، تُمتص ببطء في الأمعاء الدقيقة لدى بعض الأشخاص، فتتخمر في القولون مُحدثةً غازات وانتفاخاً وتقلصات مؤلمة.

وتُضاف إليها الدهون الثقيلة والكافيين اللذان يستثيران حركة الأمعاء بشكل مباشر.

الأعراض: ليست معوية فحسب

تبدأ الصورة السريرية للقولون العصبي عادةً بثلاثة أعراض محورية:

ألم بطني متكرر يأتي على شكل تقلصات أو مغص أو شعور بالضغط، ويتحسن في الغالب بعد التبرز.

اضطراب في عادة الإخراج يتراوح بين الإمساك المزمن والإسهال المتكرر أو التناوب بينهما.

انتفاخ مصحوب بغازات ناجم عن تخمر الطعام وبطء الحركة المعوية وحساسية الأعصاب.

لكن ما يُميّز القولون العصبي حقاً هو امتداده خارج جدران الأمعاء. كثير من المرضى يُعانون من تعب عام وصداع مزمن واضطرابات في النوم وقلق وتوتر نفسي. وهذا ليس مصادفةً، بل انعكاس مباشر لاضطراب محور الدماغ والأمعاء في كلا الاتجاهين.

وتُشير الدراسات إلى أن مرضى القولون العصبي يفقدون في المتوسط 13.4 يوماً من العمل أو الدراسة سنوياً مقارنةً بـ4.9 يوم للأشخاص غير المصابين. وتُشير دراسة نُشرت في مجلة أمريكان جورنال أوف مانجيد كير (American Journal of Managed Care) إلى أن المرض مرتبط بانخفاض 21% في الإنتاجية في العمل، أي ما يُعادل ساعات أقل من أربعة أيام عمل كاملة في الأسبوع.

وتكشف الإحصائيات أن المرض يُصيب النساء بمعدل يتراوح بين 1.5 و3 أضعاف ما يُصيب الرجال، وهو ما يرتبط جزئياً بالتأثيرات الهرمونية على حركة الأمعاء وحساسيتها، إذ تتصاعد الأعراض في أغلب الحالات إبان الدورة الشهرية وتنخفض بعد سن اليأس.

التشخيص: علم المعايير لا البحث عن الدليل

يقف كثير من المرضى حائرين حين يُخبرهم الطبيب أن تحاليلهم طبيعية وصور أمعائهم سليمة، مع استمرار الألم والأعراض. هذه الحيرة مفهومة، لكنها تنبع من سوء فهم جوهري، فالقولون العصبي ليس تشخيصاً بالاستبعاد كما كان يُعتقد سابقاً، إنما هو اضطراب له هويته الإكلينيكية المستقلة، محددةٌ بدقة في معايير دولية تُعرف بمعايير روما IV.

تشترط هذه المعايير لتشخيص القولون العصبي وجود ألم بطني متكرر بمعدل يوم واحد على الأقل أسبوعياً خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، مع تحقق اثنين على الأقل من الشروط التالية: ارتباط الألم بالتبرز، أو تغيّر في عدد مرات التبرز، أو تغيّر في شكل البراز وقوامه.

ويُشترط فضلاً عن ذلك أن تكون الأعراض قد بدأت منذ ستة أشهر على الأقل قبل وضع التشخيص، وأن يستبعد الطبيب المعالج الأمراض العضوية الأخرى التي قد تُفسّر هذه الصورة السريرية.

هل القولون العصبي خطير؟

من الناحية العضوية، الجواب لا. فالقولون العصبي لا يتحول إلى سرطان، ولا يُسبب تآكلاً في الأمعاء، ولا يؤدي إلى فشل عضوي من أي نوع. وهو في هذا يختلف اختلافاً جذرياً عن الأمراض الالتهابية المعوية كداء كرون والتهاب القولون التقرحي.

لكن هذه الحقيقة لا تعني أن تأثيره محدود. على الصعيد النفسي والوظيفي، يُشكّل القولون العصبي عبئاً حقيقياً ومُرهقاً لأنه مزمن ومتكرر ومرتبط بالحالة النفسية في دوامة قد تستصعب قطعها، فالأعراض الجسدية تُفاقم القلق، والقلق يُشعل الأعراض من جديد.

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العلاج: منظومة متكاملة لا دواء واحد

ينعكس التعقيد في أسباب القولون العصبي مباشرةً على مقاربة علاجه؛ فلا توجد حبة سحرية تُنهيه، لكن ثمة منظومة متكاملة تُمكّن المريض من استعادة السيطرة على حياته.

تعديل نمط الحياة

هذا هو الركيزة الأولى والأكثر أثراً على المدى البعيد. تقليل التوتر وتحسين جودة النوم وممارسة الرياضة بانتظام ليست نصائح ترفيهية، بل تدخلات علاجية موثّقة تُؤثّر مباشرةً في توازن محور الدماغ والأمعاء، وفي تركيبة الميكروبيوم، وفي مستويات السيروتونين في الجهاز الهضمي.

التغذية العلاجية (حمية FODMAP)

تُعدّ حمية "فودماب" (FODMAP) من أكثر التدخلات الغذائية دراسةً في هذا المجال. تقوم على تقليل الكربوهيدرات قصيرة السلسلة سريعة التخمر، كاللاكتوز في بعض منتجات الألبان، والفركتوز في الفواكه والعسل، والفركتان في القمح والبصل والثوم، وسكريات مثل السوربيتول والمانيتول. الهدف من المرحلة الأولى هو تهدئة الأعراض، ثم يُعاد إدخال هذه الأطعمة تدريجياً في مرحلة ثانية لتحديد المحفزات الشخصية لكل مريض، لأن ما يستثير أعراض شخص قد لا يُؤثّر في آخر.

الأدوية

تختلف الأدوية بحسب النوع السائد من الأعراض، فمضادات التقلص لتخفيف الألم، والملينات في حالات الإمساك المزمن، ومضادات الإسهال حين يكون الإسهال هو السمة الغالبة، فضلاً عن أدوية تؤثر على الجهاز العصبي في حالات الحساسية الشديدة. ويبقى الطبيب المعالج هو المرجع الأول في تحديد الخطة الدوائية المناسبة لكل مريض.

العلاج النفسي السلوكي

أثبت العلاج المعرفي السلوكي في تجارب سريرية متعددة فاعليةً موثّقة في تخفيف أعراض القولون العصبي، من الباب النفسي والباب الفيزيولوجي المباشر، فهو يُقلّل استجابة التوتر في الجسم، ويُعيد معايرة حساسية الألم في الجهاز العصبي المركزي، ويُحسّن تفاعل الدماغ مع الإشارات القادمة من الأمعاء.

البروبيوتيك (Probiotics)

لا يحتاج الميكروبيوم في الغالب إلى إضافة بكتيريا جديدة بقدر ما يحتاج إلى بيئة صحية تُتيح للبكتيريا النافعة الموجودة طبيعياً أن تنمو وتزدهر، وهو ما يتحقق عبر الغذاء المتنوع ونمط الحياة السليم.

أما مكملات البروبيوتيك (البكتيريا النافعة) فيوصي بها الأطباء في حالات بعينها، كبعض الاضطرابات المعوية أو إثر استخدام المضادات الحيوية. وتتفاوت الفائدة تفاوتاً ملحوظاً بحسب نوع السلالة البكتيرية وحالة كل مريض.