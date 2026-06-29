هل تبدأ الأمراض من الجلد؟ العلم يقترب من الإجابة

لا يبدو الجلد مجرد غلاف خارجي يكسو الجسم ويحميه من العالم المحيط، بل هو عضو حيّ واسع التأثير، يكشف أحيانا ما يجري في الداخل قبل أن ينتبه الإنسان إلى وجود مشكلة صحية.

فالطفح، والجفاف، والحكة، والالتهاب، ليست دائما أعراضا سطحية عابرة، بل قد تكون رسائل مبكرة من الجسم بأن خللا ما يحدث في جهاز المناعة أو في توازن الكائنات الدقيقة التي تعيش على سطح الجلد.

وفي الوقت نفسه، يؤدي الجلد دور الحارس الأمين للجسم وخط دفاعه الأول في مواجهة الممرضات، فهو لا يمنع دخول الجراثيم والمواد المهيجة فحسب، بل يشارك في تنظيم الاستجابة المناعية، ويتفاعل باستمرار مع ملايين الكائنات الدقيقة التي تعيش على سطحه في منظومة دقيقة تعرف باسم "الميكروبيوم الجلدي".

لكن ماذا يحدث عندما يختل هذا التوازن؟ وهل يمكن أن تبدأ بعض أمراض الحساسية من الجلد قبل أن تمتد آثارها إلى الجهاز التنفسي أو الهضمي؟

هذا السؤال بات محور اهتمام علمي متزايد، خاصة مع تراكم الدراسات التي تربط بين ضعف الحاجز الجلدي، واضطراب الميكروبيوم، وظهور أمراض مثل الإكزيما، وحساسية الطعام، والربو، والتهاب الأنف التحسسي.

المسار التأتبي.. حين تبدأ الحساسية من الجلد

يعبر مصطلح "المسار التأتبي" (Atopic March) عن سلسلة من الأمراض التحسسية التي قد تصيب الشخص نفسه تدريجيا، وغالبا ما تبدأ منذ مرحلة الرضاعة ثم تمتد إلى الطفولة اللاحقة. وتشترك هذه الأمراض في عوامل جينية وبيئية ومناعية، وتظهر عادة في صورة التهاب الجلد التأتبي أو الإكزيما، ثم قد تتبعها حساسية الطعام، فالربو، ثم التهاب الأنف التحسسي.

دخل مصطلح المسار التأتبي إلى حقل طب الجلدية عام 1923، بعدما وصفه اختصاصيا الحساسية الأمريكيان الدكتور كوكا (A.F. Coca) والدكتور كوك (R.A. Cooke). ومنذ ذلك الوقت ارتبط المفهوم بما يُعرف بالتأتبية، وهي قابلية الجسم لتطوير تفاعلات تحسسية، خاصة تلك المرتبطة بالغلوبيولين المناعي من النوع E، المعروف اختصارا بـIgE. لكن التعريف توسع لاحقا ليشمل أمراضا تحسسية لا يتوسطها هذا النوع من الأجسام المناعية وحده.

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وتشير الأرقام إلى أن التهاب الجلد التأتبي من أكثر أمراض الجلد التحسسية شيوعا؛ إذ تتراوح نسبة الإصابة بالإكزيما بين 17% و24% بين الأطفال، وتبلغ نحو 10% بين البالغين حول العالم. وتزداد أهمية هذه الإصابة المبكرة لأن شدتها قد ترتبط بارتفاع احتمال ظهور أمراض تحسسية أخرى لاحقا.

فأكثر من 60% من الأطفال المصابين بالإكزيما الشديدة يعانون أيضا من الربو، بينما تتراوح نسبة الإصابة بالتهاب الأنف التحسسي بينهم بين 74% و81%. وهذا يعني أن الإكزيما، في بعض الحالات، لا تكون مجرد مرض جلدي موضعي، بل قد تكون أول حلقة في سلسلة أوسع من الاضطرابات المناعية والتحسسية.

من الترتيب الزمني إلى التعدد المرضي

لوقت طويل، نظر الأطباء إلى التهاب الجلد التأتبي بوصفه مظهرا خارجيا لحساسية داخلية كامنة، لكن الأدلة الحديثة بدأت ترجح رؤية مختلفة؛ فالإكزيما قد تنشأ أساسا من خلل في الجلد نفسه، خصوصا في الحاجز الجلدي، ثم تتعزز بفعل عوامل بيئية واستعداد جيني لدى الشخص المصاب.

ومع التقدم التكنولوجي، ودخول خوارزميات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي إلى تحليل البيانات الطبية، بدأ الباحثون يتجاوزون فكرة المسار التأتبي بوصفه تسلسلا زمنيا ثابتا يبدأ بالإكزيما وينتهي بالربو أو التهاب الأنف التحسسي. وظهر بدلا من ذلك مفهوم "التعدد المرضي التأتبي"، أي إمكانية إصابة الشخص بأكثر من مرض تحسسي في وقت واحد أو بترتيب غير تقليدي، نتيجة تضرر حاجز الجلد أو اختلال تركيب الميكروبيوم.

بعبارة أبسط، لم يعد السؤال: ما المرض الذي يأتي أولا؟ بل أصبح: ما العوامل المشتركة التي تفتح الباب أمام هذه الأمراض مجتمعة؟ وتبدو الإجابة، في جزء كبير منها، مرتبطة بصحة الجلد وتوازن الكائنات الدقيقة التي تعيش عليه.

الميكروبيوم الجلدي.. عالم دقيق يحفظ التوازن

يعيش على سطح الجلد مجتمع واسع من الكائنات الدقيقة، يضم بكتيريا وفطريات وفيروسات وطفيليات مجهرية. وتُعرف هذه المنظومة باسم الميكروبيوتا الجلدية، أما مجموع جيناتها ووظائفها وتفاعلاتها فيُعرف بالميكروبيوم الجلدي.

وتحتل البكتيريا النصيب الأكبر من هذه المنظومة، إذ يتجاوز عدد أنواعها 1000 نوع. ولا تعيش هذه الكائنات على الجلد بشكل عشوائي، بل تؤدي أدوارا دفاعية ومناعية مهمة؛ فهي تساعد في منع البكتيريا الضارة من السيطرة على سطح الجلد، وتدعم الحاجز الجلدي، وتشارك في ضبط الاستجابة المناعية.

وتبدأ الميكروبيوتا الجلدية في استعمار سطح الجسم منذ الولادة، ثم تستمر في التكاثر والتنوع طوال الحياة. وتتأثر تركيبتها بعوامل متعددة، من بينها طريقة الولادة. فالمولود طبيعيا يكتسب أنواعا مختلفة من الكائنات الدقيقة عبر قناة الولادة، حيث تبرز العصية اللبنية (Lactobacillus) وبريفوتيلا (Prevotella)، بينما يكتسب المولود بعملية قيصرية كائنات أقرب إلى تلك الموجودة على الجلد.

ولا يتوزع الميكروبيوم على الجلد بالطريقة نفسها في كل المناطق، فالمناطق الرطبة، مثل الإبط، تختلف عن المناطق الجافة أو الدهنية. وتتفوق بعض أنواع البكتيريا في مناطق معينة؛ فالعنقودية الذهبية قد تبرز في المناطق الرطبة، بينما تهيمن بكتيريا البروتيوبكتيريا (Proteobacteria) على مناطق أكثر جفافا.

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أما الفطريات فتظهر على الجلد في وقت لاحق، وأبرزها خمائر محبة للدهون تنتمي إلى جنس الملاسيزية (Malassezia). وتشارك في هذه المنظومة أيضا فيروسات تهاجم البكتيريا وتعرف باسم العاثيات (Bacteriophages)، وهي تسهم في التنوع الحيوي على سطح الجلد، وتختلف أعدادها بين الأصحاء والمرضى، مما يرجح أن لها دورا صحيا لا يزال قيد البحث.

وتوجد كذلك كائنات مجهرية أخرى مثل عثة الديموديكس (Demodex)، التي تتفاعل مع البكتيريا والفطريات الجلدية. وهكذا لا يكون الجلد سطحا جامدا، بل بيئة حيوية متكاملة تتغير وتتفاعل وتحافظ على توازن دقيق بين الصحة والمرض.

كيف يحمي الميكروبيوم الجلد؟

يقوم الميكروبيوم الجلدي بوظائف دفاعية متعددة. فهو يواجه الممرضات الانتهازية التي تحاول مهاجمة الجسم، ويحد من نموها وانتشارها عبر إنتاج مواد مضادة للجراثيم، مثل الببتيدات المضادة للبكتيريا والأحماض الدهنية.

ولا يقتصر دوره على منع الجراثيم الضارة، بل يمتد إلى تنظيم المناعة نفسها. فهو يحفز الخلايا الكيراتينية، وهي من الخلايا الأساسية في الطبقة الخارجية للجلد، على إفراز جزيئات مناعية مهمة، مثل إنترلوكين 1 ألفا (IL-1α)، إضافة إلى ببتيدات دفاعية مثل الديفنسينات (Defensins) والكاتيليسيدين (Cathelicidins).

وتساعد هذه الجزيئات في ضبط استجابة الخلايا التائية، ورفع قدرة الجهاز المناعي على التعايش مع الكائنات الدقيقة النافعة، بدلا من مهاجمتها بصورة مفرطة. وبهذا يسهم الميكروبيوم في الحد من التهيج والالتهابات، ويحافظ على توازن الجلد واستقراره.

من الإكزيما إلى أمراض الجسم

يرتبط اختلال الميكروبيوم الجلدي بظهور عدد من الأمراض الجلدية، مثل الإكزيما والصدفية. لكن الأبحاث الحديثة تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، إذ ترجح وجود علاقة بين اضطراب الميكروبيوم الجلدي وبعض الأمراض الجهازية، مثل السكري، وداء الأمعاء الالتهابي، والسمنة.

ويفسر بعض الباحثين هذه العلاقة عبر ما يُعرف بالمحور المعدي المعوي الجلدي أو المحور الدماغي الجلدي، أي أن الجلد لا يعمل بمعزل عن بقية الجسم، بل يتواصل مع أجهزة أخرى من خلال المناعة والالتهاب والإشارات الحيوية المختلفة.

وفي عام 2023، نشر باحثون من جامعة كاليفورنيا سان دييغو مراجعة شاملة في مجلة فرونتيرز (Frontiers)، تناولت دور الميكروبيوم الجلدي في الحفاظ على صحة الجلد وتطور أمراضه. وخلصت المراجعة إلى أن تعرض الجلد لعوامل متعددة قد يغير توزيع الميكروبيوم وعدده، مما يسمح بتكاثر بعض أنواع المكورات العنقودية، ويؤدي إلى خلخلة الحاجز الجلدي وإضعاف صحة الجلد عموما.

ومن أبرز العوامل المؤثرة في هذا التوازن: سلوكيات النظافة الشخصية، وطريقة العناية بالبشرة، وكثرة استخدام مستحضرات التجميل، إضافة إلى التعرض المستمر لعوامل بيئية مثل أشعة الشمس، والماء، وتقلبات درجات الحرارة.

وأكدت المراجعة أن اختلاف التفاعلات بين الكائنات الدقيقة التي تستعمر الجلد قد يؤدي إلى سلسلة من التغيرات تنتهي باختلال التوازن الحيوي وظهور أمراض جلدية. لكنها شددت في الوقت نفسه على أن العلاقة السببية لا تزال معقدة؛ فليس واضحا دائما ما إذا كان اختلال الميكروبيوم هو الذي يسبق المرض، أم أن المرض نفسه هو الذي يغير تركيبة الميكروبيوم.

كما أشار الباحثون إلى أن بعض نتائج الدراسات قد تكون محدودة بسبب اختلاف تقنيات أخذ العينات وتحليلها، مؤكدين ضرورة إعادة تقييم بعض الاستنتاجات مع تطور الأدوات العلمية.

هل يمهد اختلال الميكروبيوم لالتهاب الجلد التأتبي؟

في عام 2025، نشرت مجلة Molecules مراجعة أجراها باحثون من بولندا، خلصت إلى أن ضعف الحاجز الجلدي الناتج عن اختلال توزع سلالات البكتيريا وأنواعها قد يفاقم الالتهابات التحسسية.

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وأظهرت المراجعة أن تخفيف الأعراض قد يرتبط باستعادة توازن الميكروبيوم الطبيعي، مما يعزز فكرة أن هذا الميكروبيوم يؤدي دورا أساسيا في حماية الجلد من مسببات الحساسية، خاصة في حالات التهاب الجلد التأتبي.

ومع ذلك، لم يتعامل الباحثون مع هذه النتائج بوصفها حكما نهائيا؛ فقد أكدوا الحاجة إلى مزيد من التجارب السريرية، مشيرين إلى وجود عدة محددات، منها نقص التحليلات الدقيقة على مستوى السلالات الميكروبية، واعتماد بعض الدراسات على تجارب قصيرة الأمد، مما يحد من إمكانية تعميم النتائج على نطاق واسع.

وفي الاتجاه نفسه، دعمت دراسة نشرت عام 2025 في مجلة الطب الحيوي والعلاج الدوائي (Biomedicine & Pharmacotherapy)، بإشراف باحثين من الهند، الفكرة القائلة إن اضطراب الميكروبيوم قد يسبق أحيانا ظهور الإكزيما.

وأشارت الدراسة إلى أن جفاف الجلد أو استخدام المطهرات الموضعية والمضادات الحيوية قد يثبط نمو البكتيريا النافعة على الجلد، مما يهيئ بيئة مناسبة لنمو البكتيريا الانتهازية، مثل المكورات العنقودية الذهبية (S. aureus) والمكورات العنقودية العنزية (S. caprae).

واللافت أن هذه التغيرات قد تظهر في مراحل عمرية مبكرة جدا، قبل بروز الإكزيما بوضوح. وهذا يدعم احتمال أن اختلال الميكروبيوم الجلدي ليس مجرد نتيجة للمرض، بل قد يكون عاملا محفزا للتهيج والالتهاب في بعض حالات التهاب الجلد التأتبي.

لكن الدراسة نفسها نبهت إلى أن غياب المعايير الموحدة، والتحيزات التقنية في التحليل، وقصور النماذج التجريبية، كلها عوامل تحد من فهم العلاقة السببية ونقل النتائج إلى التطبيق السريري المباشر.

الجلد بين الصحة والمرض.. ما الذي نعرفه حتى الآن؟

في عام 2024، نشر باحثون من كوريا الجنوبية مراجعة في مجلة علم البكتيريا والفيروسات (Journal of Bacteriology and Virology)، أكدوا فيها أن الميكروبيوم الجلدي يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على صحة الجلد والجسم عموما.

وبحسب المراجعة، فإن اختلال توازن هذا الميكروبيوم وهيمنة نوع ميكروبي على آخر يرتبطان بسلسلة من الأمراض التحسسية الجلدية، وقد يمتد التأثير إلى أمراض جهازية، نتيجة تفاعلات معقدة بين الميكروبيوم والجهاز المناعي والعوامل البيئية.

غير أن الباحثين شددوا أيضا على أن العلم لم يحسم بعد السؤال الأهم: هل اختلال الحاجز الجلدي وما يعيش عليه من كائنات دقيقة هو سبب الأمراض الجلدية، أم نتيجة لها؟ والإجابة قد تختلف من مرض إلى آخر، ومن شخص إلى آخر، بحسب الجينات والبيئة والعمر ونمط الحياة.

ومع تعقد العلاقة بين الجلد والميكروبيوم والمناعة والبيئة، باتت الأدوات التقليدية وحدها غير كافية لفهم الصورة كاملة. ولهذا توصي دراسات متعددة بتوظيف الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحليل الأنماط الدقيقة في تغيرات الميكروبيوم، وربطها بمراحل الصحة والمرض.

ويمكن لهذه الأدوات أن تساعد مستقبلا في التنبؤ بمن هم أكثر عرضة للإكزيما أو الحساسية أو الربو، وربما في تصميم علاجات موجهة تستعيد توازن الميكروبيوم قبل تطور المرض أو تفاقمه.

لكن الطريق لا يزال في بدايته. فمعظم الدراسات تؤكد الحاجة إلى تجارب سريرية طويلة الأمد، ونماذج بحثية أكثر دقة، بتقنيات موحدة لأخذ العينات وتحليلها، حتى يمكن الانتقال من الملاحظة العلمية إلى التوصية الطبية الواضحة.