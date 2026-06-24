الصحة العالمية تتوقع السيطرة على فيروس "هانتا" بعد أسبوعين

كشف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس عن تقلص انتشار حالات فيروس "هانتا"، حيث تم التعرف على 680 حالة في 33 دولة.

وأوضح غيبريسوس -خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء- أن 44 من هذه الحالات أتمت فترة العزل، بينما تواصل البقية الإجراءات الاحترازية حتى مطلع يوليو/تموز القادم، مشيرا إلى أنه إذا لم تُسجّل إصابات جديدة بحلول الثاني يوليو/تموز، سيتم إعلان انتهاء انتشار العدوى.

وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية استمرار العمل البحثي لفهم منشأ الفيروس، من خلال التنسيق مع مختبرات في 31 دولة وتحليل العينات في سويسرا، بهدف تطوير لقاحات مستقبلية.

كما وجه شكره لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز والقيادات الدولية وطواقم السفن التي تعاونت في احتواء الانتشار.

الوضع في السودان

وفي الشأن السوداني، وصف غيبريسوس الوضع الإنساني في مدينة الأبيض وشمال كردفان بـ"المتردي"، مشيرا إلى أن النزاع المسلح أدى إلى انهيار الخدمات الصحية.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن المنظمة أبلغت مجلس الأمن الدولي بتقارير حول حالات صحية حرجة، حيث سجلت منطقة كردفان 713 حالة إصابة بالكوليرا و53 حالة وفاة، مؤكدا أن فرق المنظمة تعمل حاليا على مراقبة جودة المياه وإجراء فحوصات عاجلة وتقديم العلاجات اللازمة للمصابين.

وفي سياق تمويل النظام الصحي، حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية من خطورة استمرار الضغوط الكبيرة التي تواجه الأنظمة الصحية حول العالم، مؤكدا أن الاستجابة الدولية لا تزال غير كافية لمواجهة التحديات الراهنة.