تُعد أدوية خفض الكوليسترول، وعلى رأسها مجموعة "الستاتينات"، من أكثر العلاجات حضورًا في عيادات القلب وطب الأسرة حول العالم. فهي لا تُستخدم فقط لتحسين أرقام التحاليل، بل للوقاية من مضاعفات قد تقلب حياة المريض في لحظات، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ورغم هذه الفوائد، لا تزال أدوية الكوليسترول محاطة بكثير من القلق. بعض المرضى يخشون آلام العضلات، وآخرون يتوقفون عند احتمالات ارتفاع إنزيمات الكبد، بينما يتردد كثيرون في بدء العلاج أصلا بسبب تجارب سمعوها من أقارب أو أصدقاء.

لكن الأطباء يؤكدون أن المشكلة لا تكمن في الخوف نفسه، بل في أن يتحول هذا الخوف إلى قرار فردي بإيقاف الدواء دون استشارة طبية.

ففي حالات كثيرة، يكون خطر ترك العلاج أعلى بكثير من خطر الأعراض الجانبية المحتملة، خاصة لدى مرضى القلب والسكري والمدخنين ومن لديهم تاريخ عائلي مع الجلطات المبكرة.

الجلطة لا تحدث فجأة

تقول الدكتورة علياء أبو سليمان، اختصاصية طب الأسرة وزميلة الكلية الملكية البريطانية، إن أدوية الكوليسترول تمثل حجر زاوية في الوقاية من أمراض الشرايين وعلاجها، خصوصًا لدى المرضى الأكثر عرضة للجلطات.

وتوضح أن دور هذه الأدوية لا يقتصر على خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم، بل يمتد إلى ما هو أعمق؛ إذ تساعد في تثبيت الترسبات الدهنية داخل جدران الشرايين، وتقليل احتمالات تمزقها، وهو ما يُعد من أهم الأسباب التي تقود إلى الجلطات القلبية أو الدماغية المفاجئة.

فالجلطة، كما تشرح الدكتورة علياء، لا تحدث غالبا من فراغ. قد يعيش الإنسان لسنوات ولديه تضيق في أحد الشرايين بنسبة 50 أو 60% دون أن يشعر بأعراض واضحة. يذهب إلى عمله، يمارس حياته، وربما يطمئن لأنه لا يشعر بألم. لكن الخطر الحقيقي يبدأ حين تتمزق إحدى الترسبات الدهنية داخل الشريان، فتتكون جلطة تسده بصورة مفاجئة خلال دقائق.

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لهذا تحذر من إيقاف العلاج دون مراجعة الطبيب، خصوصا لدى من سبق لهم التعرض لجلطة قلبية، أو تركيب دعامات، أو الخضوع لجراحات القلب، لأن الهدف هنا ليس خفض رقم في ورقة التحليل، بل منع تكرار حادثة قد تكون أكثر خطورة.

ليس الطعام وحده المسؤول

يربط كثيرون ارتفاع الكوليسترول بالإفراط في تناول الدهون فقط، لكن الصورة الطبية أكثر تعقيدًا. فبحسب الدكتورة علياء، هناك مرضى يرتفع لديهم الكوليسترول رغم أنهم لا يتناولون كميات كبيرة من الدهون، لأن المشكلة قد تكون وراثية بالأساس، حيث ينتج الكبد كميات مرتفعة من الكوليسترول بصورة تلقائية.

وتشير هنا إلى أهمية تحليل البروتين الدهني المعروف باسم Lipoprotein (a)، خاصة لدى الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة المبكرة بأمراض القلب والشرايين. فهذا تحليل قد يكشف عامل خطورة وراثيًا لا يظهر دائما من خلال تحليل الدهون التقليدي وحده.

وتزداد أهمية الانتباه للكوليسترول لدى مرضى السكري، لأن السكري لا يرفع مستوى السكر في الدم فقط، بل يخلق بيئة التهابية مزمنة داخل بطانة الشرايين، ما يجعلها أكثر قابلية لترسب الدهون وتطور التصلب الشرياني.

ويضاف إلى ذلك التدخين، الذي تصفه الدكتورة علياء بأنه عامل خطورة صامت ومراوغ؛ فكثير من المدخنين يعتقدون أنهم بخير طالما لا يشعرون بضيق أو ألم، بينما تستمر الالتهابات وتلف جدران الأوعية الدموية بهدوء لسنوات.

إلى أي رقم يجب أن ينخفض الكوليسترول؟

لا يوجد رقم واحد يصلح لجميع الناس. فالهدف العلاجي يختلف من شخص إلى آخر بحسب العمر، والتاريخ المرضي، ووجود السكري أو ارتفاع الضغط أو التدخين أو أمراض القلب السابقة.

بوجه عام، يفضّل أن يكون الكوليسترول الكلي لدى الأشخاص الأقل خطورة أقل من 200 ملغم/ديسيلتر. أما لدى المرضى الذين سبق لهم التعرض لجلطات قلبية أو تركيب دعامات أو ثبتت لديهم أمراض الشرايين التاجية، فيستهدف العلاج عادة خفض الكوليسترول الضار LDL إلى مستويات أدنى، قد تقل عن 70 ملغم/ديسيلتر، وقد يوصي الطبيب بمستويات أقل من ذلك لدى بعض الفئات الأعلى خطورة.

وتشير التوصيات الحديثة إلى أن تقييم الخطر لم يعد يعتمد على رقم الكوليسترول وحده، بل على الصورة الكاملة للمريض: هل لديه سكري؟ هل يدخن؟ هل لديه تاريخ عائلي؟ هل سبق أن تعرض لجلطة؟ وهل توجد دلائل على تصلب الشرايين في الفحوصات التصويرية؟

إنزيمات الكبد.. متى نقلق؟

من أكثر المخاوف شيوعًا لدى المرضى تأثير أدوية الكوليسترول في الكبد. غير أن الدكتورة علياء توضح أن ارتفاع إنزيمات الكبد قد يحدث لدى نسبة محدودة من المرضى، لكنه غالبًا يكون مؤقتًا أو قابلًا للمتابعة، ولا يعني تلقائيا ضرورة إيقاف العلاج.

وتقول إن الطبيب قد يطلب تحاليل قبل بدء العلاج أو أثناء المتابعة عند الحاجة، وقد يكتفي بالمراقبة أو يعدل الجرعة أو يغير نوع الدواء إذا استدعت الحالة. أما القرار الأخطر فهو أن يوقف المريض الدواء بنفسه بمجرد سماع معلومة عامة عن "ضرر الستاتينات على الكبد".

فالقاعدة الطبية هنا تقوم على الموازنة بين الفائدة والخطر. وعند مريض سبق أن تعرض لجلطة أو يملك عوامل خطورة متعددة، قد تكون فائدة استمرار العلاج أكبر بكثير من احتمال حدوث أثر جانبي يمكن رصده والتعامل معه.

أهمية الفحص المبكر

ترى الدكتورة علياء أن الخطأ الأكثر شيوعًا هو انتظار الأعراض قبل الفحص، لأن ارتفاع الكوليسترول وتصلب الشرايين قد يتطوران بصمت طويل.

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وتشمل الفحوصات الأساسية تحليل الدهون الكامل، الذي يقيس الكوليسترول الكلي، والكوليسترول الضار LDL، والكوليسترول النافع HDL، والدهون الثلاثية.

وقد يطلب الطبيب في بعض الحالات فحوصات إضافية مثل CRP المرتبط بالالتهاب، أو تحليل Lipoprotein (a)، أو الأشعة المقطعية على الشرايين التاجية، أو فحص دوبلر لشرايين الرقبة، بحسب درجة الخطورة.

ولا يعني إجراء هذه الفحوصات أن كل شخص يحتاج إلى دواء، بل يعني أن القرار العلاجي يجب أن يبنى على معرفة واضحة، لا على التخمين أو الاطمئنان الزائف.

آلام العضلات لا تعني نهاية العلاج

من جانبه، يقول الدكتور مصطفى عدوس، طبيب عام في أحد المراكز الطبية في قطر، إن آلام العضلات من أكثر الشكاوى التي يربطها المرضى بأدوية الستاتين. وقد تظهر هذه الأعراض على شكل ألم، أو شد، أو ضعف عضلي، خاصة لدى كبار السن أو من يستخدمون أدوية متعددة.

ويوضح أن بعض أنواع الستاتينات قد تؤثر لدى فئة من المرضى في مسارات إنتاج الطاقة داخل الخلايا العضلية، ما يفسر ظهور الشكوى عند بعضهم. لكن ذلك لا يعني أن كل ألم عضلي لدى مريض يتناول الستاتين سببه الدواء، ولا يعني أن العلاج انتهى.

وبدورها، تؤكد الدكتورة علياء أن التعامل الصحيح يبدأ بإبلاغ الطبيب، لا بإيقاف الدواء. فقد يلجأ الطبيب إلى خفض الجرعة، أو تغيير نوع الستاتين، أو تجربة نظام جرعات مختلف، أو البحث عن أسباب أخرى للألم مثل نقص فيتامين دي، أو اضطراب الغدة الدرقية، أو التداخلات الدوائية.

وفي بعض الحالات، قد يطلب الطبيب تحليل CK أو CPK لتقييم تأثر العضلات، خصوصا إذا كان الألم شديدا أو متكررا أو مصحوبا بضعف واضح.

ويلفت الدكتور عدوس إلى أن بعض الأطباء قد يستخدمون مكمل الإنزيم المساعد CoQ10 لدى حالات مختارة، بهدف تحسين تحمل العلاج وتقليل الشكاوى العضلية، لكن ذلك يجب أن يكون تحت إشراف طبي، لا كبديل عن العلاج أو قرار فردي من المريض.

العلاج لا يبدأ بالدواء وحده

بدوره، يوضح الدكتور محمد صلاح، صيدلي في أحد المستشفيات الخاصة في قطر، إن الكوليسترول مادة ضرورية للجسم، تدخل في بناء الخلايا وإنتاج بعض الهرمونات، لكن المشكلة تبدأ عندما ترتفع مستوياته بصورة تزيد خطر ترسب الدهون داخل الشرايين.

ويؤكد أن العلاج لا يبدأ دائما من علبة الدواء، بل من نمط الحياة. فالإقلاع عن التدخين، وخفض الوزن عند الحاجة، وتقليل الدهون المشبعة والمتحولة، وزيادة الألياف، وممارسة النشاط البدني المنتظم، كلها خطوات أساسية لتحسين دهون الدم وصحة الأوعية الدموية.

فالرياضة لا تساعد فقط على خفض الكوليسترول الضار، بل تسهم أيضا في رفع الكوليسترول النافع وتحسين كفاءة الجسم في التعامل مع الدهون الزائدة. لكن عندما لا تكفي هذه الإجراءات، أو يكون المريض عالي الخطورة، يصبح الدواء جزءا أساسيا من خطة الوقاية.

ويشدد الدكتور محمد صلاح على أن اختيار العلاج المناسب لا يكون عشوائيا، بل يعتمد على تقييم الطبيب لعوامل الخطورة، ونتائج التحاليل، والتاريخ المرضي، ومدى تحمل المريض للدواء.

كيف يتجنب المريض المخاطر؟

توصي جمعية القلب الأمريكية والجمعيات الطبية المعنية بصحة القلب بأن تكون أدوية الكوليسترول جزءا من خطة شاملة، لا علاجا منفصلا عن نمط الحياة.

وتقوم هذه الخطة على الالتزام بالدواء الموصوف، وعدم إيقافه أو تعديل جرعته دون استشارة الطبيب، وإجراء المتابعة الدورية لمستويات الدهون، والانتباه لأي أعراض عضلية شديدة أو علامات قد تشير إلى مشكلة كبدية مثل اصفرار العينين أو البول الداكن أو ألم أعلى البطن.

كما تشمل الخطة الحفاظ على وزن صحي، وممارسة النشاط البدني بانتظام، والتوقف عن التدخين، واتباع نظام غذائي متوازن غني بالخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات والأسماك، مع تقليل المقليات واللحوم المصنعة والدهون المشبعة.