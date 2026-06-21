لو سألت أي شخص عن العظام، لأجابك على الأرجح بكلمة واحدة: الكالسيوم. وهذه الإجابة، رغم صحتها جزئيا، تكشف كم أننا نجهل ما يجري داخل أجسادنا. فالعظام أعقد بكثير مما تعلمناه. وما اكتشفه العلم في العقود الأخيرة يغير الطريقة التي ننظر بها إلى هذا النسيج الذي نحمله طوال حياتنا.

فالعظام نسيج حي تعمل داخله خلايا متخصصة لا تتوقف، تبني وتهدم وتستشعر وتصنع الدم، وتستجيب لكل خطوة نخطوها وكل وجبة نأكلها وكل ليلة ننامها. وفي الوقت نفسه تزداد أمراض العظام انتشارا، من هشاشة صامتة لا تظهر إلا بعد كسر مفاجئ، إلى آلام مفاصل باتت تلازم شريحة واسعة من الناس في سن مبكرة.

في هذا التقرير نستعرض ما يقوله العلم عن العظام، بنيتها، وأمراضها، وكيف يمكن للخيارات اليومية البسيطة أن تصنع فارقا حقيقيا في صحتها على المدى البعيد.

الخلايا العظمية

وللفهم الحقيقي لما يجري داخل العظم، لا بد من التعرف على ثلاثة أنواع من الخلايا، لكل منها دور لا يقوم به غيره:

الخلايا البانية: تُعدّ بمثابة مهندسي الهيكل العظمي؛ إذ تعمل داخل كل عظمة خلايا متخصصة تُعرف بالخلايا البانية للعظم، فتنتج ألياف الكولاجين، ثم ترسّب الكالسيوم والفوسفور بدقة عالية لتكوين نسيج عظمي قوي ومتناسق.

الخلايا الهادمة: في المقابل، توجد الخلايا الهادمة للعظم، وهي خلايا متخصصة تفرز أحماضا وإنزيمات تعمل على إذابة الأجزاء القديمة أو المتضررة من العظام؛ إذ إن النسيج العظمي القديم أو الضعيف يحتاج إلى إزالة مستمرة ليُستبدل به نسيج جديد أكثر قوة وكفاءة.

الخلايا الحارسة: والتي تعمل بمثابة ذاكرة العظم الذكية، وتُعدّ من أكثر الخلايا العظمية إدهاشًا؛ إذ تعيش في شبكة دقيقة داخل أعماق العظم، وتؤدي دور أجهزة استشعار متطورة، فتستشعر الحركة والضغط والإجهاد، ثم ترسل إشارات إلى بقية الخلايا لتحدد متى ينبغي البدء في البناء أو الإصلاح.

العظام والمفاصل: نظام حيوي متكامل

وراء هذا البناء الصلب الذي يحمل الجسد ويحفظ شكله، تعمل منظومة دقيقة لا تهدأ؛ منظومة تتجاوز الدعم والحركة إلى مهام حيوية تمسّ صميم الحياة نفسها، من إنتاج الدم إلى حفظ التوازن وتنظيم الحركة.

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نخاع العظم:

في داخل بعض العظام يوجد نسيج إسفنجي يحتضن نخاع العظم، وهو أحد أعظم المصانع الحيوية في الجسم.

هناك تنتج الخلايا الجذعية ملايين خلايا الدم الحمراء التي تنقل الأكسجين، وخلايا الدم البيضاء التي تدافع عن المناعة، والصفائح الدموية المسؤولة عن وقف النزيف، أي أن العظام لا تمنحنا القدرة على الحركة فقط بل تساهم يوميا في إبقائنا أحياء.

العظام:

تمثل الخزان الحي للمعادن الحيوية، إذ تعمل كنظام ديناميكي يخزن المعادن الأساسية مثل الكالسيوم والفوسفور ويحررها تدريجيا عند الحاجة.

فحين ينخفض الكالسيوم في الدم، لا ينتظر الجسم وجبتك القادمة، بل يسحبه مباشرة من العظام للحفاظ على عمل القلب والأعصاب والعضلات. هذا التبادل المستمر يجعل العظام شريكا فعليا في توازن الجسم، لا مجرد مستودع صامت.

المفاصل:

يظهر علم التشريح الحديث أن جسم الإنسان يتكون من بنية دقيقة شديدة التعقيد، تضم عددا كبيرا من المفاصل الكبيرة والصغيرة التي تربط العظام وتمنح الجسم قدرته على الحركة والتوازن، وتتوزع هذه المفاصل في الأطراف والعمود الفقري ومناطق متعددة من الهيكل العظمي.

هذا التصور العام لبنية المفاصل وكثرتها في الجسم الإنساني يعكس دقة لافتة في وصف التركيب الجسدي للإنسان، في زمن لم تكن فيه أدوات التشريح التفصيلي أو التصوير العلمي المتقدم.

صحة العظام والتقدم في العمر

هذا النظام الحيوي الدقيق ليس محصناً من التدهور، فمع التقدم في العمر يختل التوازن بين البناء والهدم، وتبدأ أمراض العظام والمفاصل في الظهور بأشكال مختلفة:

هشاشة العظام: المرض الصامت

مرض يتميز بانخفاض كثافة العظم وتدهور بنيته الدقيقة، مما يجعله أكثر هشاشة وقابلية للكسور حتى بعد إصابات بسيطة. وغالبا ما يسمى "المرض الصامت" لأنه يتطور عبر السنوات دون أعراض واضحة، وقد تكون أولى علاماته حدوث كسر في الورك أو الرسغ أو الفقرات، أو نقص الطول وانحناء الظهر مع التقدم في العمر.

وتنتج هذه الحالة عن اختلال التوازن بين بناء العظم وهدمه، حيث يصبح فقدان العظم أسرع من تعويضه، وذلك بسبب التقدم في العمر، والتغيرات الهرمونية، ونقص بعض العناصر الغذائية الأساسية، وقلة النشاط البدني.

ويشخص أساسا بقياس كثافة العظام، أما العلاج فيعتمد على التغذية الغنية بالكالسيوم والبروتين وفيتامين دي (Vitamin D)، والنشاط البدني المنتظم، وتجنب التدخين والعوامل المؤذية للعظام، إضافة إلى الأدوية الموصوفة عند الحاجة لتقليل خطر الكسور.

خشونة المفاصل: تآكل الحركة

تحدث عندما يتآكل الغضروف الذي يسهل حركة المفصل، خاصة في الركبتين والوركين، فيبدأ الألم والتيبس وصعوبة الحركة تدريجيا، خصوصا مع الوزن الزائد وقلة النشاط وضعف العضلات.

واللافت أن نمط الحياة يستطيع أن يصنع فرقا هائلا، فالرياضة المناسبة، وتقوية العضلات، وإنقاص الوزن قد تساعد على الحفاظ على الحركة لسنوات طويلة.

آلام الرقبة والظهر: أمراض العصر الحديثة

لم يعد الإنسان المعاصر يتحرك كما كان في السابق، ساعات طويلة أمام الهاتف والحاسوب، وجلوس متواصل، وقلة نشاط بدني. والنتيجة أن الرقبة وأسفل الظهر أصبحا من أكثر مناطق الجسم تعرضا للإجهاد والألم.

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وقد يتطور هذا الإجهاد المتراكم إلى انزلاق غضروفي أو توتر عضلي مزمن يؤثر على جودة الحياة اليومية. فالجسد لم يُخلق ليبقى منحنيا طوال اليوم.

هل يمكن الحفاظ على صحة العظام مع التقدم في السن؟

التقدم في العمر لا يعني بالضرورة الاستسلام لضعف العظام والمفاصل، فكثير مما يُعدّ حتميا يمكن تفاديه أو تأخيره بقرارات يومية بسيطة.

العظام والحركة

بين المرضى اعتقاد شائع بأن ضعف العظام يستدعي تقليل الحركة قدر الإمكان، وكأن الراحة المطلقة هي الحل الأمثل، وقد يوصي الطبيب مؤقتا بالراحة في حالات الألم الحاد أو بعد الكسور، غير أن ذلك يظل مرحلة علاجية محدودة لا تعني إيقاف الحركة بشكل دائم.

فالعظم نسيج حي، تتداخل داخله خلايا دقيقة تستجيب باستمرار للضغط والحركة، وتعمل كشبكة استشعار بيولوجية، عند المشي أو ممارسة النشاط البدني تتولد إشارات ميكانيكية خفيفة داخل العظم تحفز الخلايا البانية على تعزيز بنيته وزيادة كثافته ومتانته.

أما في حالة الخمول الطويل فتضعف هذه الإشارات، فيتراجع نشاط البناء تدريجيا وتبدأ الكتلة العظمية في الانخفاض، مما يزيد قابلية العظام للهشاشة، فكل خطوة هي رسالة بناء، وكل خمول ممتد هو إشارة لتراجع التجدد الداخلي.

وتبقى تمارين تقوية العضلات من أكثر الأنشطة فائدة للعظام، إذ ترسل عبر الشدّ الميكانيكي إشارات تحفز العظم على الحفاظ على كثافته وقوته.

الوزن الزائد

كل كيلوغرام زائد يمثل حملا إضافيا على الركبتين والوركين والعمود الفقري، ومع مرور السنوات يتحول هذا الضغط المتكرر إلى عامل مهم في ظهور الخشونة وآلام المفاصل وصعوبات الحركة.

مع انخفاض وزن المريض يتفاجأ أن الهيكل العظمي الذي كان يئن بصمت تحت ثقل زائد، يبدأ شيئا فشيئا باستعادة خفته ووظيفته.

النوم

أثناء النوم يدخل الجسم في مرحلة إصلاح وبناء للعظام، حيث تنشط خلايا البناء التي تعمل على ترميم البنية الدقيقة للعظم، بينما يقل نشاط خلايا الهدم لتحقيق التوازن.

وفي الوقت نفسه يزداد إفراز هرمون النمو، وهو عنصر أساسي يساعد على تجديد العظام وتقوية كثافتها.

التغذية

لا تعتمد قوة العظام على الكالسيوم وحده كما يعتقد كثير من الناس، بل تحتاج إلى منظومة غذائية متكاملة، فالكالسيوم والفوسفور يشكلان البنية المعدنية للعظم، ويساعد فيتامين دي على امتصاص الكالسيوم واستعماله بكفاءة، بينما يساهم البروتين في بناء المصفوفة الأساسية التي تترسب عليها المعادن.

كما تلعب عناصر أخرى، مثل المغنيسيوم وفيتامين K دورا مهما في الحفاظ على جودة العظام، وهي عناصر توفرها أغذية متنوعة كمنتجات الألبان والأسماك والبقوليات والخضروات الورقية والمكسرات.

المفتاح الذهبي: فيتامين D

هو العنصر الذي يسمح بامتصاص الكالسيوم من الأمعاء ونقله إلى العظام، بدونه حتى الأغذية الغنية بالكالسيوم تصبح قليلة الفعالية، مصادره أشعة الشمس (المصدر الأساسي)، الأسماك الدهنية (السلمون، السردين) صفار البيض، كبد السمك.

ويعد التعرض للشمس، هو المصدر الطبيعي له، ويتم عبر كشف الجلد مثل الوجه والذراعين في أوقات معتدلة كالصباح الباكر أو قبل الغروب، لمدة تقارب 10 إلى 20 دقيقة، حوالي 3 إلى 4 مرات أسبوعيا، وهو كاف غالبا لدعم إنتاج فيتامين دي الضروري لصحة العظام.

وتختلف هذه المدة حسب لون البشرة وشدة الإشعاع الشمسي؛ فالبشرة الفاتحة تحتاج وقتا أقصر، بينما البشرة الداكنة أو فترات الشتاء تتطلب وقتا أطول لضمان نفس الفائدة.

أما المكمل الغذائي فلا يُلجأ إليه إلا في حالات محددة، وليس بشكل عشوائي، عند وجود نقص مثبت في تحليل الدم، أو قلة التعرض للشمس، أو عند كبار السن والحوامل والمرضعات، وذلك تحت إشراف طبي لأن الزيادة قد تسبب مشاكل صحية.

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وبعد كل ما كشفه العلم عن العظام، من خلاياها التي لا تهدأ، إلى نخاعها الذي يصنع الدم، إلى مفاصلها التي تتيح كل حركة في حياتنا، يبدو مدهشا أن الحفاظ على هذا النظام البالغ التعقيد لا يتطلب معادلات معقدة.

فالعظم يستجيب لما تفعله كل يوم، يقوى بالحركة ويضعف بالخمول، يبني نفسه أثناء نومك، ويعتمد على ما تضعه في طبقك. وما بين خطوة تمشيها، ووجبة متوازنة تأكلها، وساعات نوم كافية تمنحها لجسدك، تكتب يوميا جزءا من مستقبل عظامك.

الوقاية لا تبدأ حين يظهر الألم، بل قبله بسنوات. والخبر الجيد أن الجسم يستجيب في أي مرحلة، المهم أن تبدأ.