الوضع قد يخرج عن السيطرة.. 22 ألف حالة اشتباه بالملاريا في تعز اليمنية

وسط تحذيرات رسمية من خروج الوضع عن السيطرة في ظل بيئة خصبة لانتشار النواقل، أفادت السلطات الصحية في محافظة تعز اليمنية بتسجيل أكثر من 22 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالملاريا منذ بداية العام الجاري.

وفي تصريحات خاصة للجزيرة، أوضح الدكتور إسماعيل الحمودي نائب مدير عام مكتب الصحة في تعز ومدير الرعاية الصحية الأولية النقاط التالية:

أن الملاريا تعد تاريخيا من الأمراض المستوطنة في اليمن عامة وتعز خاصة، لكن حدتها تصاعدت مؤخرا.

كما أن تأثير التغير المناخي والأمطار الغزيرة والسيول الأخيرة خلفت مستنقعات مائية ضخمة أسهمت مباشرة في قفزة معدلات الإصابة، وأن "مديرية الساحل" القائمة تصدرت كأكثر المناطق تسجيلا للحالات الناتجة عن ركود المياه.

ورغم الجهود المبذولة من السلطات الصحية، والتي شملت حملات رش مكثفة وتدريب الكوادر الطبية على بروتوكولات العلاج الحديثة، فإن هناك عقبات جيوسياسية تعوق السيطرة الكاملة.

وأشار الدكتور إلى وجود بؤر رئيسة لتكاثر البعوض تقع مباشرة على خطوط المواجهة بين القوى المتصارعة في البلاد؛ الأمر الذي يمنع فرق الاستجابة من الوصول إليها ومعالجتها، لتتحول تلك المناطق إلى مواطن تصدير مستمرة للأوبئة مثل الملاريا وحمى الضنك.

من جانبه، أكد تيسير السامعي الصحفي المتخصص في الإعلام الصحي ومسؤول الإعلام بمكتب صحة تعز أن الأرقام المسجلة هذا العام تتجاوز بكثير الأعوام السابقة، وأرجع الأزمة إلى سببين رئيسين: العوامل البيئية وانتشار المياه الراكدة، والعوامل السلوكية وضعف الوعي المجتمعي بآليات الوقاية الذاتية ومكافحة البعوض داخل المنازل والمجتمعات المحلية.

وناشد السامعي المواطنين ضرورة تجفيف مستنقعات المياه والتخلص من أي بؤر محتملة داخل الأحياء السكنية.

في الميدان الطبي، تعاني غرف الطوارئ من ضغط مستمر جراء تدفق المصابين "بالحميات"، حيث بلغ معدل الاستقبال اليومي من 12 إلى 13 حالة حميات مختلفة (بينها ملاريا مؤكدة)، والاتجاه العام للمرض في صعود مستمر في أعداد المصابين عاما بعد آخر، ومن أبرز المسببات الميدانية تردي خدمات الصرف الصحي، وتراكم المياه المكشوفة.

إعلان

وشدد الدكتور حمزة القصيص رئيس قسم الطوارئ في مستشفى الجمهوري العام، على أهمية "الوقاية المنزلية" عبر تغطية خزانات وبراميل المياه بشكل محكم. كما ضم أطباء الطوارئ في مختلف مستشفيات المحافظة أصواتهم إلى الإدارة الصحية، مطالبين بضرورة تحسين البيئة الصحية العامة وتكثيف حملات الرش الوقائي قبل تفاقم الوضع بشكل أكبر.