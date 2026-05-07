صحة

جيوب الأمعاء.. خطر صامت مع التقدم في العمر

حفظ

كيف تميز بين أعراض القولون العصبي والأمراض الأخرى؟ مع الحكيم يجيب ويقدم النصائح
في معظم حالات داء الرتوج، قد تعود الأعراض إلى وجود متلازمة القولون العصبي (غيتي)
Published On 7/5/2026

مع التقدم في العمر، لا تقتصر التغييرات التي تطرأ على الإنسان على المظهر الخارجي، بل تمتد إلى داخل الجسم، حيث يصبح تكوّن جيوب صغيرة في الأمعاء – المعروفة بداء الرتوج – أمرا شائعا لدى معظم الناس بحلول سن الثمانين.

تُعد الرتوج شائعة في العالم الغربي، ولكنها نادرة في مناطق مثل آسيا وأفريقيا. وتزداد الرتوج مع التقدم في العمر. وهي غير شائعة قبل سن الأربعين، ولكنها تُشاهد لدى أكثر من 74% من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا في الولايات المتحدة.

Female nurse holding anatomical model of human colon with pathologies. The model shows appendicitis, cancer, Crohn’s disease, spastic colon, ulcerative colitis, polyps, diverticulosis, diverticulitis, bacterial infection and adhesions. الزائدة الدودية أمعاء الأمعاء قولون القولون
يعاني المصابون بداء الرتوج من أعراض تشمل ألمًا خفيفًا في البطن، والإمساك، والإسهال (غيتي)

الأعراض

عادة ما يعاني المصابون بداء الرتوج من أعراض قليلة أو معدومة. تشمل الأعراض الأكثر شيوعا ألما خفيفا في البطن، والإمساك، والإسهال.

في معظم حالات داء الرتوج، قد تعود الأعراض إلى وجود متلازمة القولون العصبي أو خلل في وظيفة عضلات القولون السيني؛ أما الرتوج البسيطة فلا تُسبب عادة أي أعراض، وفي بعض الأحيان، ينشأ نزيف من الرتج، ويُسمى هذا النزيف بنزيف الرتج.

ورغم أن هذه الحالة غالبا ما تمر دون أعراض، فإنها قد تتحول إلى مشكلة صحية عند حدوث التهاب، ما يسبب اضطرابات هضمية تتراوح بين الألم والانتفاخ وحتى الحمى في بعض الحالات.

الوقاية من التهاب الرتج

  • ممارسة الرياضة بانتظام لتقليل خطر الالتهاب.
  • اتباع نظام غذائي غني بالألياف (فواكه، خضراوات، حبوب كاملة، بقوليات) مع تقليل اللحوم الحمراء والحلويات.
  • المحافظة على وزن صحي مناسب.
  • شرب كميات كافية من الماء لتحسين حركة الأمعاء ومنع الإمساك.
  • التوقف عن التدخين والكحول لأنهما يزيدان خطر المرض.
ليست كل الألياف متساوية.. هذا ما يحتاجه جسمك
تناول الألياف بكميات كافية، وشرب الماء، والحفاظ على نشاط بدني يمكن أن يقلل من خطر المضاعفات (فري بيك)

النظام الغذائي مهم

ويشير الخبراء إلى أن نمط الحياة يلعب دورا مهما في تطور هذه الحالة، خاصة الأنظمة الغذائية منخفضة الألياف التي تزيد الضغط على الأمعاء.

إعلان

وفي المقابل، يمكن لعادات بسيطة مثل تناول الألياف بكميات كافية، وشرب الماء، والحفاظ على نشاط بدني منتظم أن تقلل من خطر المضاعفات.

تشمل هذه الأطعمة الخاصة بالنظام الغذائي البقوليات المطبوخة والفواكه والخضراوات وبعض أنواع الحبوب.

ويحتاج معظم البالغين إلى ما بين 25 و35 غرامًا من الألياف يوميا، وقد يوصي طبيبك بتناول كمية أكبر.

المصدر: الصحافة الأجنبية + ساينس ألرت
شاركنا بناء موقع الجزيرة الجديد!
شاركنا رأيك

إعلان