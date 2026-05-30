حقن حمض الهيالورونيك للوجه.. سر للنضارة أم مبالغة تجميلية؟

لا تزال الإجراءات التجميلية غير الجراحية تحقق مبيعات ضخمة تتزايد يوما بعد يوم، إذ قفزت بين عامي 2018 و2022 بما يقارب 39% عالميا، واستولت حقن الهيالورونيك أسيد على 4.3 ملايين من إجمالي 13 مليون إجراء تجميلي غير جراحي.

وسبق أن أشارت تحليلات السوق العالمية مؤخرا إلى ارتفاع قيمة قطاع حقن الفيلر باستخدام الهيالورونيك أسيد لتلامس حاجز 4 مليارات دولار عام 2023، ومن المتوقع أن يواصل نموه حتى 10 مليارات دولار تقريبا عام 2034.

بفضل قدرتها على تحقيق نتائج تجميلية ملحوظة بأقل تدخل جراحي، حازت حقن الهيالورونيك إعجاب الأوساط الطبية، وخاصة بعد النتائج المذهلة في جراحات العيون أثناء سبعينيات وثمانينات القرن المنصرم، واقتحمت عالم الأمراض الجلدية باعتبارها أحد الحلول التجميلية المبتكرة.

وتستهدف هذه الحقن إخفاء علامات التقدم في السن التي تظهر على الوجه، وشد البشرة وتعزيز مرونتها ونضارتها، وتخطت ذلك لتشارك في تغيير بعض ملامح الوجه بالحصول على وجه أكثر استدارة أو شفاه ممتلئة.

وبعد ازدهار وسائل التواصل الاجتماعي، التي روجت معايير "مثالية" للجمال، أصبح كثيرون ينظرون إلى حقن الهيالورونيك على أنها تعزز الثقة بالنفس وترفع معدل الرضا عن الشكل الخارجي، وتجعل الشخص أكثر جاذبية وجمالا!

أضرار حقنة حمض الهيالورونيك للوجه

مثل أي إجراء طبي، قد تترافق حقنة حمض الهيالورونيك مع بعض الآثار الجانبية، منها ما هو شائع ومنها الأقل شيوعا، ووفقا لما أدرجته إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عبر وثيقتها الصادرة عنها بتاريخ 13 أغسطس/آب 2025 المعدة لاجتماع اللجنة الاستشارية للجراحة العامة وجراحة التجميل، فإن أبرز الآثار الجانبية الشائعة لحقن فيلر الهيالورونيك تحت الجلد، والتي وردت في الدراسات السريرية:

إعلان

تورم موضع الحقن : يظهر بعد الحقن بفترة قصيرة ويختفي في غضون أيام قليلة وقد يستمر أسابيع، وربما أشهرا أو سنة في بعض الحالات.

: يظهر بعد الحقن بفترة قصيرة ويختفي في غضون أيام قليلة وقد يستمر أسابيع، وربما أشهرا أو سنة في بعض الحالات. الشعور بالألم: خصوصا مع لمس المنطقة المحقونة.

خصوصا مع لمس المنطقة المحقونة. الشعور بتصلب الجلد في المنطقة المحقونة .

. التكدم.

احمرار الجلد: أو تغير لونه، والحكة، والطفح الجلدي.

لكن أشد ما يرافق هذه الحقن وأخطره هو احتمال وصول الحقنة لأحد الشرايين الموجودة تحت الجلد موضع الحقن، فتسبب انسداد الوعاء الدموي وتؤدي إلى تنخر الجلد، أو تتسبب في جلطة دموية، وقد يصل الأمر إلى التأثير على البصر والإصابة بالعمى.

عمل حقنة حمض الهيالورونيك في الوجه

يتكون الجلد من ثلاث طبقات رئيسية: البشرة (الطبقة الخارجية)، والأدمة (الطبقة الداخلية)، ثم طبقات دهنية تحتها مباشرة، تتكون طبقة الأدمة من أنسجة ضامة تشمل الكولاجين الذي يمثل النسبة الأكبر منها في المراحل العمرية المبكرة، كما يشكل حمض الهيالورونيك النسبة الأكبر من المادة الخلوية خارج الخلية، وهو أحد الغليكوزامينوغليكانات الموجودة بكثرة في طبقة الأدمة، وتتمثل وظيفتها في الاحتفاظ بالرطوبة التي تضفي المظهر الشاب على الجلد.

يشارك حمض الهيالورونيك في عمليات حيوية عدة، أبرزها تجديد الخلايا والتئام الجروح وتعزيز التواصل بين الخلايا، ومع التقدم في السن يبدأ بالاضمحلال وتقل نسبته في الجلد فيفقد مرونته وتقل نسبة رطوبته لتظهر الخيوط الدقيقة والتجاعيد راسمة تضاريس الوجه ومعلنة مرحلة عمرية جديدة تعكس فيها هذه الخطوط أشهرا وسنينا أفنى فيها الجلد خلاياه.

يتميز حمض الهيالورونيك بخصائص تجعله المادة الأبرز في الحقن التجميلية، فهو عالي اللزوجة، يتموضع في الأماكن التي فقدت قدرتها على إنتاج حمض الهيالورونيك والكولاجين من الجلد ويملؤها ويكوّن روابط داخلية مشدودة بين الخلايا في طبقة الأدمة، فيحسن بنية الجلد بتحفيز إنتاج الكولاجين والإيلاستين بطريقة غير مباشرة عبر إجراء تغييرات في شكل وسلوك الخلايا الليفية المسؤولة عن إنتاج الكولاجين فتظهر ممتلئة وشابة من جديد.

تمكث مادة حمض الهيالورونيك المالئة بعد حقنها تحت الجلد مدة تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر حسب الشركة المصنعة وموضع الحقن والطريقة المتبعة.

هل حقن حمض الهيالورونيك فعالة؟

خضعت حقن حمض الهيالورونيك للبحث والتحليل بغية تأكيد فعاليتها وسط تضارب النتائج، فمنها ما توصل إليه الباحثان "رونغ يينغ تشو" و"مي يو" من قسم الجلدية في مستشفى سيتشوان هوامي زيشين للتجميل الطبي في الصين، إذ أجريا مراجعة منهجية وتحليلا لـ12 دراسة بغرض مقارنة فعالية حقن حمض الهيالورونيك في تخفيف مظهر التجاعيد وتحسين مرونة البشرة وترطيبها وتعزيز نضارتها.

أشارت النتائج المنشورة في مجلة طب الجلدية التجميلي عام 2025 إلى التأثير الملحوظ الذي أحدثته حقن الهيالورونيك في مستوى الترطيب والنضارة عند استخدامها للشخص المناسب مع مراعاة التوقيت المناسب أيضا والجرعة الأمثل، لكن تأثيرها في مرونة الجلد لم يكن ملحوظا.

إلا أن الدراسة أظهرت مجموعة محددات منها قلة الدراسات المشمولة بسبب صرامة المعايير التي اتبعها الباحثون، كما أنهم لم يتمكنوا من تقييم التأثير طويل الأمد بسبب شح الدراسات التي أشارت لهذا الجانب.

إعلان

مراجعة منهجية أخرى لـ15 دراسة سريرية أجراها باحثون من قسم الجلدية والأشعة التابع لجهات طبية في الهند بهدف تقييم قدرة حقن حمض الهيالورونيك في تحسين مظهر الجلد، نُشرت نتائجها عام 2023 في "مجلة الأمراض الجلدية السريرية والتجميلية الاستقصائية"، واعتمدت على مقارنة فعالية حمض الهيالورونيك لدى حقنه لوحده أو مع مواد أخرى.

وأظهرت النتائج بعد تحليلها فعالية حمض الهيالورونيك بجميع أنواعه في ترطيب البشرة وشدها وإكسابها مظهرا نضرا ومشرقا يخلصها من علامات التعب والإرهاق، وأشاروا إلى أنه آمن وحاز رضا المرضى، وكشفت النتائج أيضا أن فعالية حمض الهيالورونيك وحده فاقت فعاليته مُدمجا مع مواد أخرى بنسبة كبيرة.

لكن الباحثين أكدوا وجود عدد من المحددات التي قد تعيق تعميم النتائج مع الحاجة لدعمها بدراسات مستقبلية طويلة المدى، إذ كانت العينات المشمولة بالدراسات صغيرة نسبيا، فانخفضت معها قوة المؤشر الإحصائي، مع احتمال وجود تحيز ونقص في البيانات في بعض الدراسات المشمولة في المراجعة، ويُضاف إلى ذلك عدم رصد النتائج طويلة المدى في أي دراسة منها.

كما حاول مجموعة باحثين سد بعض الثغرات بتوجيه بوصلتهم نحو تقديم تقييم دقيق يسلط الضوء على التغييرات الحقيقية الناجمة عن حقن الهيالورونيك، إضافة إلى توثيق التجربة الشخصية للمرضى في فترة متابعة استمرت 3 أشهر نظرا لقلة الدراسات التي توثق كليهما، الدراسة أجراها باحثون من جامعات في بنسلفانيا بأمريكا ونُشرت في أكتوبر/تشرين الأول عام 2025.

وحُقنت أثناء التجربة 101 امرأة أعمارهن بين 40 عاما حتى 65 عاما بحمض الهيالورونيك في مناطق مختلفة من الوجه لزيادة الامتلاء والتخلص من علامات التقدم في السن، مثل الطيات بين الشفة العلوية والخد، والطية الممتدة من زاوية الشفة السفلية باتجاه الذقن، والشفاه، والوجنتين، وذلك بتجربة 3 أنواع من منتجات حقن حمض الهيالورونيك غير الحيوانية المرخصة من إدارة الغذاء والدواء، أنتجتها شركة غالديرما التي مولت الدراسة جزئيا، ثم مراقبة التغييرات وتسجيلها على 4 مراحل، أولاها بعد الحقن مباشرة، وبعد أسبوعين، ثم بعد 4 أسابيع، وأخيرا بعد 12 أسبوعا.

راقب الباحثون مظهر الجلد بعد حقنه بالهيالورونيك بأنواعه لتقييم مقدار الحجم الذي تستطيع هذه المواد منحه للأنسجة المحقونة ومدة استمرارية هذا التأثير، فتبيّن أنه حافظ على 85% من حجمه في جميع مناطق الوجه بعد 4 أسابيع من الحقن، وبعد 12 أسبوعا سجلت منطقة الوجنتين ومنتصف الوجه أعلى نسبة احتفاظ بحجم فيلر الهيالورونيك المحقون بما يقارب 79.2%، بينما كانت الشفاه هي الأقل احتفاظا بالحجم بما يقارب 37%، ويُعزى ذلك إلى حركة العضلات المستمرة أثناء التحدث والأكل.

كما رصد الباحثون مستوى الرضا النفسي والاجتماعي للمشاركات بعد حقن الفيلر الذي ارتبط طرديا مع فترة بقاء الفيلر في الوجه، ووجدوا أن نتائج حقن الهيالورونيك لا تعتمد على المُنتج فقط، بل ترتكز على عوامل أخرى مجتمعة، فاستجابة الأنسجة لمادة الهيالورونيك كان لها دور، إلى جانب طبيعة المنطقة المحقونة وخصائص الحقنة نفسها، لذا أوصوا بضرورة دراسة هذه العوامل وتوعية المرضى بها قبل الحقن لتقديم توقعات أكثر دقة تشمل النتائج قصيرة وطويلة المدى.

لكن على صعيد آخر أوضح الباحثون أن النتائج قد تكون غير دقيقة لأسباب عدة، أبرزها عدم تنوع العينة بشمول أشخاص من جنس مختلف، أو أعراق أخرى، كما أن تكاليف حقن الهيالورونيك كانت مجانية، مما يعني احتمال تحيز المرضى لإعطاء نتائج إيجابية،.

ومن جهة أخرى حالت جائحة كورونا (كوفيد-19) دون متابعة المشاركين بحلول الأسبوع الـ12 بسبب القيود العالمية المفروضة آنذاك، إلى جانب تمويل الشركة المصنعة لمواد الهيالورونيك المستخدمة في التجربة.

إعلان

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الدراسات التي تناولت تقييم فعالية حقن الهيالورونيك ومدى بقائها في الأنسجة أوصت بضرورة إجراء مزيد من الدراسات والتجارب للبحث في فعالية وتأثير حقن الهيالورونيك بعيدة المدى، مما يعني أن الصورة لا تزال غير مكتملة ولا بُد من توخي الحذر والحرص على استشارة اختصاصي ذي خبرة ومهارة عالية في هذا الشأن تجنبا لأي مضاعفات وأضرار صحية قد تقلب رحلة البحث عن الجمال إلى معاناة تحرم صاحبها من النظر إلى وجهه في المرآة خشية الإحباط.