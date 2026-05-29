لا تبحث عن علاقة جنسية في الليل ويومك كله توترات

ما بين القلق والتوتر النفسي والبحث عن أدوية وعقاقير وأطعمة لتقوية وتعزيز الأداء والقدرة والقوة الجنسية، هناك الكثير من الحقائق العلمية والطبية التي تستوجب الوقوف أمامها. فتعزيز حياتك الجنسية وسلامتها لا ترتبط دائما بأمور علاجية أو أدوية، وقد يكون الحل سهلا وفي متناول يديك ولكنك تبحث عن الصعب.

تمتعك بقدرة وقوة جنسية ترضى عنها لا يرتبط فقط بأكلات أو تناول مكملات غذائية، فالأهم أن تتمتع بحالة نفسية جيدة، وأن يكون هناك وئام واتفاق وتناسق وتناغم بين الزوجين.

يؤكد الدكتور حسام حسني عوض أستاذ الذكورة والتناسلية وعقم الرجال بكلية طب قصر العيني في جامعة القاهرة أنه حتى الآن لم يثبت علميا أو طبيا أن هناك شيئا يرفع مستوى الرغبة الجنسية بين الزوجين أكثر من الكلمة الطيبة والعلاقة الاجتماعية الجيدة بينهما، لأنها تجنبهم التوتر وتحسن مزاجهم الجنسي.

وشدد على أن التناغم في العلاقة الجنسية وجودتها تتوقف على الاحترام والثقة المتبادلة وتعزيز شعور الأمان بين الزوجين، مع إشاعة روح الأدب والذوق، وكلها أمور تعزز الرغبة الجنسية.

وأكد الدكتور حسام أن تجنب التوتر وتضييق مساحة الخلافات يقوي العلاقة الجنسية بين الزوجين، وأضاف أنه "ليس من المنطقي أن تكون في خلافات وتوترات اجتماعية ومادية واقتصادية طوال النهار، وتطلب في آخر الليل إقامة علاقة جنسية جيدة".

ويرى أن الأزواج ليسوا آلات تدار بضغطة زر، فهم "في النهاية إنسان، والعلاقة الجنسية في آخر الليل هي نتيجة لتراكمات اليوم كله، فلو أحسنت التعامل مع زوجتك (أو زوجكِ) طوال اليوم ستجد في النهاية علاقة ورغبة جنسية صحية وسليمة".

وصفة تزيد الرغبة

وحول أكثر الأمور التي تزيد الرغبة الجنسية بين الزوجين وتحسن مزاجهما، يقول الدكتور حسام حسني عوض إن أكثر هذه الأمور هي:

التناغم والتناسق بين الزوجين.

الحب المتبادل.

تعزيز شعور الأمان والمشاعر الإيجابية.

تشجيع الزوجين المستمر لبعضهما البعض.

حرصهما على مدح بعضهما البعض بينهما وأمام الآخرين.

تحسين الزوجين لعلاقاتهما الاجتماعية والعائلية.

تجنب التوتر والخلافات.

وأكد أن الخلافات والتوترات المستمرة بين الزوجين غالبا ما تقود إلى البرود الجنسي، فيبدآن بعدها البحث عن علاج وفحوصات طبية وتناول عقاقير، لعلاج الضعف وقلة الرغبة الجنسية.

وينصح الأزواج بتحسين علاقاتهم الاجتماعية أولا قبل أن يبحثا عن أدوية لتحسين علاقاتهما الجنسية، ويؤكد أن العامل النفسي مهم جدا لتحسين وتعزيز الرغبة وتقوية الأداء الجنسي.

الجنس السليم بالأكل السليم

وشدد الدكتور حسام حسني عوض على أنه حتى الآن لم يثبت علميا أو طبيا وجود علاقة بين أكلات بعينها وبين تعزيز الرغبة وتقوية الأداء الجنسي، وأن كل ما يتم تداوله هو موروثات وعادات وتقاليد للشعوب لم تتأكد علميا أو طبيا حتى الآن.

وأشار إلى أنه كما هو الحال في مصر -على سبيل المثال- في الربط بين تناول الكوارع والسمك والجمبري وبين تعزيز وتقوية الرغبة الجنسية، فهناك أيضا موروثات بعادات وأكلات عند الشعوب الأخرى، فهناك شعوب تتناول بعض الحشرات بعد طحنها بزعم تقوية وتعزيز الأداء الجنسي، كما هو الحال مع أكلات "سبانيش فلاي" (Spanish Fly).

وأوضح أن الأكل الصحيح والسليم الذي يحتوي على المعادن والفيتامينات التي يحتاجها الجسم هو أساس الصحة السليمة عامة، ومن شأنه أيضا أن يسهم في تعزيز الرغبة والقدرة الجنسية.

وفيما يتعلق ببعض العادات وتأثيرها سلبا أو إيجابا على الأداء والقدرة والرغبة الجنسية، يقول الدكتور حسام إن هناك عادات تؤثر سلبا على الرغبة والأداء الجنسي، وعلى رأسها عادة التدخين وإدمان المخدرات والخمور.

مكملات مفيدة وأدوية مضرة

بالنسبة للأدوية ودورها في تحسين العلاقة الجنسية بين الزوجين، يقول الدكتور حسام إن الأدوية تنقسم إلى نوعين: مكملات غذائية، ودواء معروف لمرض معروف.

وبالنسبة للمكملات الغذائية فأنواعها كثيرة ومعظمها مفيدة للإنسان، ويستخدمها الكثير من الأطباء في وصفاتهم لعلاج ضعف الرغبة الجنسية.

ويذكر مكملات عشبية مثلا نبات "الحسكة" و"تونكات علي" (Tongkat Ali)، وهي نباتات يقال إنها ترفع نسبة هرمون الذكورة، ومن ثم تزيد الرغبة الجنسية عند الرجال والنساء، ولكن حتى الآن هذا الكلام غير مثبت علميا بنسبة 100%.

ورغم عدم إثبات العلاقة علميا بين المكملات وتعزيز الرغبة الجنسية وتحسينها، يقول الدكتور حسام، إلا أن هذا لا يمنع من وجود بعض المكملات الغذائية التي يمكن تناولها على شكل دواء أو التركيز على تناولها في أكلات معينة، مثل أمينو أسيد "إل آر جي" (LRG)، وهو موجود في شكل أقراص، وبكميات كبيرة في حاجات بسيطة جدا في متناول الناس مثل اللب الأبيض.

أدوية السكري والضغط

أما بالنسبة للأدوية المعروفة التي تعالج أمراضا معروفة، بحسب الدكتور حسام، فكثير منها مفيد في تحسين الرغبة وتعزيز القدرة، كالأدوية التي تعالج السكري، لأنه مرض يضعف الرغبة الجنسية عند المصابين به، وضبط معدلات ونسبة السكر في دم المريض أمر مهم جدا لتعزيز الرغبة الجنسية لديه.

وهناك أدوية أخرى تضعف الرغبة وتؤثر سلبا على القدرة الجنسية، وعلى رأسها أدوية الأمراض النفسية والعصبية، سواء كانت المطمئنات أو المهدئات أو مضادات الاكتئاب والهستيريا، وكذلك أدوية الضغط، ومعظمها يؤدي إلى مشاكل جنسية عند الرجال والنساء.

وحذر أستاذ أمراض الذكورة وعقم الرجال من أن بعض الأدوية الموصوفة لتعزيز القدرة الجنسية قد تكون لها أعراض خطيرة، وقد تؤدي إلى انخفاض مفاجئ في ضغط الدم، أو حدوث مشكلة في عضلة القلب، ويجب استخدامها تحت إشراف الطبيب.