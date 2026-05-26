مع اقتراب عيد الأضحى من كل عام، يعيش المسلمون حول العالم أجواء روحانية خاصة ترتبط بإحياء شعيرة الأضحية، باعتبارها واحدة من أبرز الشعائر الدينية التي تجسد معاني التقرب إلى الله والتكافل الاجتماعي وإدخال الفرحة على الأسر المحتاجة.

وفي مختلف الدول العربية والإسلامية، تتحول أيام العيد إلى موسم ضخم لذبح الأضاحي، سواء داخل المنازل أو في المجازر والأسواق المخصصة لذلك.

لكن خلف هذه الأجواء الإيمانية والاحتفالية، يتكرر مشهد آخر داخل أقسام الطوارئ والمستشفيات، حيث تسجل سنوياً آلاف الإصابات الناتجة عن الذبح العشوائي أو التعامل غير الآمن مع أدوات الذبح والأضاحي، خاصة مع إصرار كثيرين على تنفيذ الذبح بأنفسهم رغم غياب الخبرة الكافية.

وتشير تقديرات مستندة إلى بيانات منشورة عبر موقعي "وورلد بوبيوليشن ريفيو" (World Population Review) والبنك الدولي إلى أن عدد الأضاحي المذبوحة خلال عيد الأضحى لعام 2025 تجاوز 50 مليون رأس ماشية حول العالم، وهو رقم يعكس ضخامة هذه الشعيرة واتساع نطاقها في العالم الإسلامي.

ومع هذا العدد الهائل من عمليات الذبح خلال فترة قصيرة، ترتفع في المقابل معدلات الإصابات والحوادث، ما يدفع الجهات الصحية سنوياً إلى إطلاق حملات تحذيرية تدعو للالتزام بإجراءات السلامة والاستعانة بالمختصين.

تركيا.. أرقام صادمة كل عيد

تعد تركيا من أكثر الدول التي تسجل سنوياً أعداداً مرتفعة من إصابات ذبح الأضاحي، بسبب الإقبال الواسع على أداء الشعيرة داخل المنازل والأحياء السكنية.

ووفقاً لبيانات رسمية صادرة عام 2025، أعلن عبد الله إمري غونر، مدير الصحة في إسطنبول، تسجيل 776 إصابة في المدينة وحدها خلال أول أيام العيد، إضافة إلى 420 إصابة في ولاية قيصري، و293 في سكاريا، و144 في ولاية وان.

وبحسب تقارير إعلامية تركية، فإن معظم الإصابات وقعت لأشخاص غير محترفين حاولوا ذبح الأضاحي بأنفسهم، حيث تراوحت الإصابات بين الجروح القطعية العميقة وإصابات الرأس والأطراف، بينما وصلت بعض الحالات إلى بتر أصابع نتيجة فقدان السيطرة على السكاكين الحادة.

ولم تكن هذه الأرقام استثنائية، إذ سجلت وزارة الصحة التركية في عام 2024 نحو 16 ألف إصابة خلال اليوم الأول فقط من عيد الأضحى، فيما تجاوز العدد قرابة 30 ألف إصابة خلال أيام العيد عام 2023.

ويرى مختصون أن ارتفاع الإصابات في تركيا يرتبط أيضاً بالعدد الكبير من الأضاحي التي يتم ذبحها سنوياً، فقد أعلن اتحاد غرف الزراعة التركية أن عدد الأضاحي خلال 2025 بلغ نحو 3.35 ملايين رأس، بينها 750 ألفاً من الأبقار والعجول، و2.6 مليون رأس من الأغنام والماعز.

ليبيا ومصر.. إصابات وتحذيرات متكررة

وفي ليبيا، أعلنت مستشفيات الحروق والتجميل والمراكز الطبية في عدة مدن استقبال نحو 1650 حالة إصابة خلال أول أيام عيد الأضحى 2025 نتيجة الاستخدام الخاطئ للسكاكين وآلات التقطيع.

وأوضحت بيانات صادرة عن مركز مصراتة الطبي أن الإصابات تراوحت بين الجروح السطحية والإصابات العميقة التي طالت العضلات والأوتار، فيما تضمنت بعض الحالات إصابات أكثر خطورة شملت كسوراً وقطعاً في الأوعية الدموية الرئيسية.

أما في مصر، فقد سجلت محافظة الشرقية وحدها عام 2021 نحو 138 إصابة بجروح قطعية في اليدين وأجزاء متفرقة من الجسم بسبب سوء استخدام أدوات الذبح أثناء العيد.

وتشير بيانات الهيئة العامة للخدمات البيطرية إلى أن عدد المذبوحات داخل المجازر المعتمدة خلال عيد الأضحى 2025 تجاوز 34 ألف رأس من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والإبل، مقارنة بأكثر من 30 ألف رأس في العام السابق، ما يعكس اتساع نطاق عمليات الذبح خلال أيام العيد.

لماذا تقع هذه الإصابات؟

يرى مختصون في الصحة والسلامة المهنية أن أغلب الإصابات ترتبط بثلاثة عوامل رئيسية: غياب الخبرة، واستخدام أدوات غير مناسبة، وعدم السيطرة الجيدة على الأضحية أثناء الذبح.

وتعد الجروح القطعية من أكثر الإصابات شيوعاً، وغالباً ما تنتج عن انزلاق السكاكين أو المناشير بسبب تراكم الدهون أو الدماء على اليدين، أو نتيجة استخدام أدوات غير حادة تتطلب قوة إضافية أثناء التقطيع.

كما تسجل المستشفيات حالات كثيرة من الكدمات والكسور نتيجة تعرض الأشخاص للنطح أو الركل من الأضاحي، خاصة الأبقار والعجول، عند عدم تقييدها بشكل جيد أو إثارتها وسط الضوضاء والتجمعات.

ويحذر أطباء أيضاً من مخاطر العدوى البكتيرية، إذ يمكن أن تتلوث الجروح بدماء الأضاحي أو مخلفاتها، ما قد يؤدي إلى التهابات خطيرة إذا لم يتم تنظيف الجرح وتعقيمه بشكل سريع وصحيح.

ولا تتوقف الإصابات عند الجروح فقط، بل تشمل أيضاً آلام الظهر والعضلات الناتجة عن حمل الأوزان الثقيلة أو الوقوف لفترات طويلة واتخاذ وضعيات خاطئة أثناء الذبح والتقطيع.

المجازر المعتمدة.. الخيار الأكثر أماناً

تشدد الجهات الصحية والبيطرية في معظم الدول العربية على أهمية إجراء الذبح داخل المجازر المعتمدة بدلاً من الشوارع أو المنازل، لما توفره هذه المجازر من رقابة صحية وإجراءات سلامة مهنية.

فالمجازر تضمن فحص الأضحية بيطرياً قبل الذبح وبعده، للتأكد من خلوها من الأمراض، كما توفر بيئة مناسبة للتعامل الآمن مع الحيوانات الكبيرة وأدوات الذبح الحادة.

كما أن وجود جزارين محترفين يقلل بشكل كبير من احتمالات الإصابات أو الأخطاء التي قد تحدث نتيجة قلة الخبرة.

إجراءات بسيطة تمنع إصابات خطيرة

ويؤكد خبراء السلامة أن الالتزام بعدد من الإجراءات البسيطة يمكن أن يقلل كثيراً من الحوادث المرتبطة بالأضاحي، ومن أبرزها:

استخدام سكاكين حادة وآمنة ذات مقابض مانعة للانزلاق.

تنظيف وتجفيف اليدين باستمرار أثناء الذبح والتقطيع.

ارتداء قفازات واقية مقاومة للقطع.

توجيه السكين بعيداً عن الجسم واليد الأخرى أثناء التقطيع.

تقييد الأضحية بشكل جيد والاستعانة بأشخاص ذوي خبرة.

تجنب ذبح الأضحية وسط الأطفال أو التجمعات الكبيرة.

اختيار مكان جيد الإضاءة وغير زلق لإجراء الذبح.

الحرص على التخلص الصحي من المخلفات وتنظيف المكان باستمرار.

وفي حال التعرض لأي إصابة، ينصح الأطباء بالضغط المباشر على الجرح باستخدام قطعة قماش نظيفة لإيقاف النزيف، ثم غسل الجرح بالماء والصابون أو المطهرات الطبية، مع ضرورة مراجعة أقرب مركز طبي إذا كان الجرح عميقاً أو النزيف مستمراً.

شعيرة تحتاج إلى وعي

ورغم أن الأضحية تبقى من أعظم شعائر الإسلام وأكثرها ارتباطاً بمعاني الرحمة والتكافل، فإن الخبراء يؤكدون أن الحفاظ على سلامة الإنسان جزء أساسي من إتمام هذه الشعيرة بالشكل الصحيح.

ولهذا، تبقى الاستعانة بالجزارين المحترفين والالتزام بإجراءات السلامة والذبح داخل المجازر المعتمدة، خطوات ضرورية لتجنب تحول فرحة العيد إلى إصابات وحوادث كان يمكن تفاديها بسهولة.