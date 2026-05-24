كيف تحمي قدميك أثناء الحج؟.. نصائح لتجنب التقرحات والالتهابات

يحلّ علينا موسم الحج في أيامٍ عظيمة أقسم الله بها على قول جمهور المفسرين، لتُبارك الأعمال وتدفع المسلمين جميعًا، سواء من وصلوا إلى مكة أو من بقوا في ديارهم، إلى نفض غبار الكسل والإقبال على الله بإخلاص الدين له، حنفاء، راجين عفوه ومغفرته.

يجتمع الحجاج في مكة المكرمة من شتى بقاع الأرض، إذ ضمت تلك البقعة المباركة بين ثناياها 1,673,230 حاجًا وحاجة عام 1446 هـ/2025 وفق نشرة إحصاءات الحج التي نشرتها الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، ومن المتوقع أن يبلغ عدد الحجاج رقمًا قريبًا من ذلك.

تتطلب فريضة الحج اجتماع الحجاج من شتى منابتهم في جبل عرفات، فيحتشدون في بقعة محددة ضمن توقيت زمني محدود تحت أشعة الشمس التي غالبًا ما تكون شديدة.

وينجم عن احتشاد الناس هذا والجهد البدني المبذول أثناء وقوفهم بعرفات أو المشي لأداء شعائر الحج الأخرى (الطواف، والسعي، ورمي الجمرات) بعض الإصابات اليومية، التي ترتكز غالبًا في الأطراف السفلية (الساقين والقدمين) خصوصًا في مِنى وعرفات، وهو ما يعكر صفوهم خلال أداء إحدى أعظم العبادات التي يكفي أن يؤديها المسلم مرة واحدة في حياته ليعود بعدها كما ولدته أمه.

إصابات القدم اليومية في موسم الحج

أظهرت دراسة مسحية مقطعية نُشرت عام 2021 في مجلة (Journal of Pain Research) أن 80% من الآلام التي شعر بها الحجاج تركزت في الأطراف السفلية عمومًا، مع سيطرة ألم القدم والكاحل بنسبة بلغت 38.34% ضمن العينة التي شملها المسح (1715 حاجًا وحاجة).

كما يعاني الحجاج من ألم القدم الناجم عن الكسور، أو الالتواءات، أو ظهور البثور، إلى جانب التقرحات والالتهابات التي تسببها العدوى لأصحاب الأمراض المزمنة، خصوصًا ارتفاع ضغط الدم والسكري اللذين يشكلان 40% و49% على التوالي (وفق دراسة مقطعية استشرافية أجراها باحثون من المملكة العربية السعودية عام 2021)، وهما من أبرز مسببات مضاعفات إصابات القدمين أثناء الحج.

ويرجع الباحثون والمتخصصون كثرة إصابات القدم خلال موسم الحج للمسافات الطويلة التي يمشيها الحجاج على أسطح صلبة ملتهبة الحرارة وسط حشود مكتظة، إذ يقطع الحاج مسافة تتراوح بين 5-15 كيلومترًا يوميًا، هذا إضافة إلى المشي بأقدام حافية والذي يشاع جدًا بين الحجيج، وترتبط أيضًا آلام القدمين بينهم بارتداء أحذية غير مريحة، وتلعب السمنة دورًا هي الأخرى في زيادة معدل الشعور بألم القدم.

كيف يؤثر المشي الطويل والحرارة على إصابات القدم؟

يتسبب المشي لساعات طويلة على أرض صلبة -كالإسفلت- بزيادة الشعور بالألم نتيجة الضغط المتكرر الواقع على القدمين مع كل خطوة ترتطمان فيها بالأرض، ومع تراكم الضغط على مدار الأيام بقطع آلاف الخطوات يزيد معدل الإجهاد الملقى على القدمين فتزيد فرصة تعرضهما لإصابات مؤلمة.

أما ارتداء الأحذية غير المناسبة أو غير المريحة فيؤدي المشي الطويل فيها إلى زيادة معدل الاحتكاك بين الحذاء والجلد فوق المناطق الناتئة من العظم، مما يرفع خطر نشوء تقرحات وبثور مؤلمة، ويزيد الطين بلة درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة التي تسهم في تليين الجلد فيضعف ويخدش بسهولة ويصبح عرضة للعدوى والالتهابات التي تجد في هذه الظروف بيئة مناسبة لتكاثرها ونموها.

تُصنف تسلخات القدم ضمن أكثر المشكلات في القدمين أثناء الحج، ووفقًا لدراسة مقطعية نشرها باحثون في مجلة جامعة أم القرى للعلوم الطبية عام 2023 بلغت نسبة الإصابة بالبثور 61.5%، بينما كانت نسبة التقرحات الجلدية في القدم 20.9%، ليؤدي ذلك إلى تهيج الجلد وتسلخه بسبب الاحتكاك المباشر بين القدم والحذاء أو بسبب المشي بدون حذاء، إذ يؤدي التعرق الشديد في القدمين والاحتكاك بين الجلد والحذاء أثناء المشي الطويل إلى زيادة معدل تكون البثور والتقرحات، خصوصًا لدى ارتداء الزحافات أو الصنادل التي تشكل النسبة الأكبر بين اختيارات الحجيج للقدمين.

وفقًا للباحثين، فإن انتشار الأمراض المزمنة بين الحجيج كارتفاع ضغط الدم والسكري، وزيادة معدل السمنة كان لها دور واضح في زيادة معدل تسلخات القدمين، خصوصًا مع حاجة الكثير منهم لحمل الحقائب الشخصية أثناء التنقل، ما يزيد معدل الوزن العمودي على القدمين.

نصائح للوقاية من الإصابات اليومية للقدمين أثناء الحج

حرصًا على أن ينعم الحاج بصفاء ذهن منقطع النظير لا يشغله ألم جسدي طارئ، لا بد له أن يتبع بعض الإرشادات الموصى بها لتجنب آلام القدم الشائعة، فينقطع عن الدنيا في يوم يباهي الله فيه ملائكة السماء بعباده في الأرض الذين أتوه من كل فج يقصدون عفوه.

أبرز ما أجمعت عليه الدراسات من نصائح وإرشادات لتجنب آلام القدمين أثناء الحج:

الحرص على انتقاء الأحذية المريحة والمناسبة التي تحمي كامل القدمين، وتجنب الأحذية الضيقة التي تزيد الضغط على الجلد أو الواسعة التي تزيد معدل الاحتكاك، كما يفضل انتقاء الأحذية التي تحتوي على طبقات حماية سميكة ومرنة مخصصة لامتصاص الصدمات التي تواجه القدم أثناء المشي، فتخفف الاحتكاك والضغط.

تجنب المشي بدون حذاء، والمواظبة على تنظيف القدمين وتعقيمهما، وتجنب كريمات الترطيب التي أثبت الباحثون أنها تتسبب بسرعة ارتفاع حرارة الجلد وإضعاف قدرته على التحمل، بالتالي فإن الاحتكاك مع رطوبة الجلد يسرعان من التغييرات الحرارية التي ترفع من خطر تكون البثور والتسلخات الجلدية.

استخدام المستحضرات المزلقة المصنوعة من "الفازلين" أو السيليكون قبل ارتداء الحذاء، إذ إن وضع طبقة رقيقة من هذه المزلقات كل 3 إلى 4 ساعات على الجلد في مقدمة القدم أو باطنها أو على الكعب يخفف معدل الاحتكاك مع الجلد بنسبة 30% إلى 40%، فيقلل ظهور البثور والتسلخات الجلدية اللاحقة، وذلك وفقًا لمراجعة شاملة نُشرت عام 2024 في مجلة (Journal of Athletic Training) لتقييم وسائل الوقاية المختلفة للقدمين أثناء المشي لمسافات طويلة، المراجعة شملت عدائي الماراثون، والمجندين العسكريين، ومتسلقي الجبال وهي ظروف تشابه المشي أثناء الحج إلى حد بعيد.

علاج القدم فور ظهور أي أعراض مزعجة وعدم إهمالها، خصوصًا لمرضى السكري؛ فقد أظهرت دراسة مقطعية أجراها باحثون من السعودية ونشروها عام 2024 أن أقل من 10% من الحجاج يطلبون الرعاية الصحية بعد إصابتهم بمشكلات في القدم، بسبب انشغالهم بالعبادة، ما قد يفاقم الحالة لاحقًا، إذ قد تتحول البثور والتقرحات لدمامل ما ينبئ بعدوى والتهاب يرافقه احمرار وسخونة في الجلد المصاب.

المواظبة على تناول الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة كالضغط والسكري للحفاظ على مستويات ضغط الدم والسكر ضمن حدودها الطبيعية، والعناية الجيدة بالقدمين لدى مرضى السكري تحديدًا بتفقدهما ومراقبتهما جيدًا أثناء المشي وبعده، فيكون العلاج مبكرًا قبل تفاقم المشكلة.