دير شبيغل: لماذا كل هذا الخوف من هانتا؟ 7 أسئلة تشرح القلق

PERTH, AUSTRALIA - MAY 15: Passengers from a chartered flight from the Netherlands arrive under police escort at the Bullsbrook Centre for National Resilience on May 15, 2026 in Perth, Australia. Six passengers - four Australian citizens, one Australian permanent resident, and one New Zealand citizen - who were evacuated from the MV Hondius cruise ship following a deadly hantavirus outbreak landed at RAAF Air Base Pearce on Friday before being transferred to the Bullsbrook Centre for National Resilience, approximately 40 kilometres north-east of Perth, for quarantine; all six passengers tested negative for hantavirus and were symptom-free upon arrival, according to Federal Health Minister Mark Butler. (Photo by Paul Kane/Getty Images)
ركاب على متن رحلة مستأجرة قادمة من هولندا يصلون تحت حراسة الشرطة إلى أستراليا لقضاء فترة الحجر الصحي (غيتي إيميجز)
Published On 15/5/2026
آخر تحديث: 09:26 (توقيت مكة)

على الرغم من تأكيد الخبراء أن خطر انتشار فيروس هانتا عالمياً ما يزال محدوداً، فإن صور الإصابات والأخبار المتداولة تعيد للناس في جميع أنحاء العالم مشاعر القلق وعدم اليقين، وينبع هذا الخوف غالباً من صعوبة فهم طبيعة الفيروس أو التنبؤ بمدى انتشاره، لذلك أصبح الخوف من فيروس هانتا موضوعاً يثير اهتمام المختصين في مجال الصحة النفسية والاجتماعية.

مجلة "دير شبيغل" (Der Spiegel) الألمانية قابلت الأخصائية في علم النفس الاجتماعي يوديث بالتسوكات وحصلت منها على إجابات حول سبب الخوف من الفيروس وكيف يتم التغلب على القلق الناجم عن أخباره.

  • 1- فيروس هانتا يختلف كثيراً عن فيروس كورونا والخبراء لا يتوقعون انتشاره عالمياً، ومع ذلك، يشعر كثيرون بالخوف من جائحة ثانية. لماذا؟

قد يعود ذلك إلى وجود أوجه شبه بين تفشي فيروس هانتا وبداية تفشي فيروس كورونا، فكورونا كان يبدو في بدايته وكأنه بعيد، فهو انطلق من الصين، وحينها جرى الحديث عن مرض يصيب الرئتين، ولم توصِ منظمة الصحة العالمية في البداية بأي إجراءات خاصة. واليوم نرى مجدداً أشخاصاً يرتدون ملابس الوقاية والكمامات وهذه الصور قد تثير القلق أو توقظ مخاوف ظن الناس أنهم تجاوزوها.

TENERIFE, SPAIN - MAY 11: A member of the Guardia Civil sits in a car during the evacuation of passengers from the MV Hondius after docking in the Granadilla Port on May 11, 2026 in Tenerife, part of the Canary Islands, Spain. The cruise ship MV Hondius, which had three passengers die from Hantavirus last month and eight more reported cases, docked in Tenerife on May 10th, where the remaining passengers are being repatriated to their respective countries. At a press conference this week, representatives of the World Health Organization (WHO) emphasized the outbreak of this rare virus did not constitute a pandemic, but it has stirred anxieties in the Canary Islands and elsewhere. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)
عضو في الحرس المدني الإسباني داخل سيارة أثناء إجلاء ركاب سفينة الرحلات (غيتي إيميجز)
  • 2- هل يوجد نوع من "الذاكرة الجماعية للجائحة" يجري استحضاره الآن؟

هذا الموضوع محل جدل علمي، لكن كل شخص يزيد عمره على 10 أو 11 عاماً يستطيع تذكر جائحة كورونا، ولكل شخص منا قصة مؤثرة يرويها. لقد رأينا ما فعله الفيروس بنا وبأصدقائنا وبأقاربنا وبالمجتمع ككل.

  • 3- هل الخوف من جائحة جديدة أمر غير منطقي؟

أحياناً، يسلك الخوف مسارات غير عقلانية، وهو الأمر الذي يجعل التحكم به صعباً، لكن الخوف في جوهره أمر مفيد، فهو بمثابة مستشار يحذرنا من الأخطار. والخوف شعور عام ومبهم، بينما الخشية تكون مرتبطة بشيء محدد، لذلك أفضل في حالة فيروس هانتا الحديث عن خشية وليس عن خوف، لأن الخشية تساعدنا على توجيه انتباهنا نحو التهديد المحتمل لنتمكن من مواجهته، بينما الخوف والخشية يرتبطان كثيراً بفقدان الإحساس بالسيطرة، والخشية من فيروس هانتا هي خشية من شيء غير مرئي.

  • 4- لماذا يخشى الجميع فيروس هانتا؟

يرتبط ذلك بصفة شخصية تسمى "العصابية" وصاحب هذه الشخصية يشعر دائماً بالتوتر والمشاعر السلبية، فالأشخاص ذوو العصابية المرتفعة يشعرون بمشاعر سلبية مثل التوتر والشك بالنفس والخوف بصورة أكبر، وقد ينهارون سريعاً تحت الضغط.

  • 5- كيف يحدث ذلك؟

نحن نتعلم من الآخرين ومن أي أشياء نخاف، ومشاعر الغضب والحزن وسوء المزاج تنتقل بسهولة بين الناس، وغالباً ما تنتقل المشاعر بطرق خفية جداً، فالعدوى العاطفية البدائية تحدث بشكل تلقائي دون أن نلاحظ أننا تأثرنا بمشاعر الآخرين، والمشاعر السلبية تنتقل عادة بسهولة أكبر من الإيجابية.

  • 6- ما الذي يؤثر أكثر في مزاج الناس: مختص يقول إن فيروس هانتا لا يشكل خطراً كبيراً أم خبر إصابة جديدة أو وفاة بالفيروس؟

يختلف ذلك من شخص إلى آخر، كما أن طريقة عرض المعلومات تلعب دوراً مهماً، فالناس يفضلون المعلومات الملموسة والواضحة بصرياً، لكن العلماء غالباً ما يتحدثون بلغة مجردة للغاية، فإذا استمعنا إلى عالم فيروسات ولم نفهم إلا نصف ما يقول فقد نشعر بالقلق حتى لو كان هذا العالم يحاول طمأنتنا.

  • 7- كيف يمكننا تجنب العدوى بالخوف من فيروس هانتا؟

يمكننا حماية أنفسنا من العدوى العاطفية السلبية عبر إدراك أن خوف الآخرين قد يؤثر فينا سلبياً. كما يفضل عدم الإفراط في متابعة أخبار فيروس هانتا على مواقع الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي، فالتصفح المستمر للأخبار المقلقة يسبب التوتر والإرهاق النفسي والجسدي والخوف. ومن المفيد أيضاً الحديث حول المخاوف مع صديق أو شريك حياة أو زميل ومناقشة الحجج المؤيدة والمعارضة لاحتمال حدوث جائحة جديدة، فهذا يمنح شعوراً أكبر بالأمان.

المصدر: الصحافة الألمانية + دير شبيغل

