كثير من المرضى يبدؤون رحلتهم مع الأعراض بالحيرة ذاتها: هل المشكلة في القلب؟ أم في التوتر النفسي؟ لماذا أشعر أحيانًا وكأن جسدي يركض بلا سبب، بينما أشعر في أوقات أخرى أن كل شيء داخلي يتباطأ؟

تظهر الأعراض متفرقة ومربكة؛ خفقان، إرهاق، قلق، اضطراب في النوم، زيادة أو فقدان في الوزن، تراجع في التركيز أو تبدّل في المزاج.

لكن المفاجأة أن السبب أحيانًا لا يكون في القلب أو الأعصاب أو المعدة، بل في غدة صغيرة جدًا تقع في مقدمة الرقبة: الغدة الدرقية.

ورغم أن وزنها لا يتجاوز 15 إلى 25 غراما، فإن تأثيرها يمتد تقريبًا إلى كل عضو في الجسم، حتى إنها تُعرف بأنها “منظّم السرعة الداخلي” للجسد.

تقع الغدة الدرقية في مقدمة الرقبة بشكل يشبه الفراشة، ويبلغ طولها نحو 4 إلى 6 سنتيمترات. ورغم صغر حجمها، فإنها تتحكم في نبض القلب، وحرارة الجسم، والطاقة، والتركيز، والمزاج، وحتى كفاءة الجهاز الهضمي.

داخل هذه الغدة تعمل وحدات دقيقة تُسمى الجريبات، تلتقط اليود من الدم وتستخدمه لإنتاج هرموني الغدة الأساسيين T3 وT4، وهما الهرمونان المسؤولان عن تنظيم الإيقاع الحيوي للجسم كله.

تأثير يصل إلى كل خلية

هرمونات الغدة الدرقية ليست مجرد أرقام تظهر في نتائج التحاليل، بل رسائل كيميائية تصل إلى كل خلية تقريبًا داخل الجسم. ويُعد هرمون T4 الشكل الأكبر انتشارًا في الدم، إذ يعمل كمخزون احتياطي يتحول لاحقًا إلى T3، وهو الشكل الأكثر نشاطًا وتأثيرًا داخل الخلايا.

أما القائد الحقيقي لهذا النظام الدقيق فهو هرمون TSH الذي تُفرزه الغدة النخامية في الدماغ لمراقبة نشاط الغدة الدرقية وتنظيمه.

فعندما تنخفض هرمونات الغدة، يزداد إفراز TSH لتحفيزها على العمل أكثر، بينما ينخفض عندما ترتفع الهرمونات كجزء من نظام تنظيمي بالغ الدقة يحافظ على توازن الجسم.

واليود هنا ليس تفصيلًا بسيطًا، بل عنصر أساسي في تصنيع هذه الهرمونات، لذلك فإن نقصه أو زيادته بشكل غير متوازن قد يؤدي إلى اضطراب وظيفة الغدة، وهو ما يفسر ارتباط صحة الغدة بالنظام الغذائي والعوامل البيئية.

الجسم يتحدث بلغة مختلفة

عندما تعمل الغدة الدرقية بسرعة أكبر من اللازم، يدخل الجسم في حالة أشبه بالتسارع المستمر. يشعر المريض بخفقان في القلب، وتوتر داخلي، وصعوبة في النوم، مع فقدان واضح في الوزن رغم تناول الطعام بشكل طبيعي. وقد تظهر رعشة خفيفة في اليدين، أو زيادة في التعرق، وفي بعض الحالات يبرز جحوظ العينين، خاصة في داء بازدو، وهو اضطراب مناعي يجعل الجسم يدفع الغدة للعمل بشكل مفرط.

أما عندما تتباطأ الغدة، فالصورة تنقلب تمامًا. يصبح الجسد أثقل، والحركة أبطأ، ويظهر التعب حتى بعد الراحة. يشعر المريض بالبرد أكثر من المعتاد، ويلاحظ زيادة في الوزن، وجفافًا في الجلد، وتساقطًا للشعر، إضافة إلى بطء في ضربات القلب وتراجع في المزاج والتركيز، وكأن الجسم كله يعمل بطاقة منخفضة.

وفي كثير من الأحيان، لا يربط المريض بين هذه الأعراض والغدة الدرقية، لأنها قد تبدو متفرقة وغير مترابطة.

القلق والاكتئاب.. أحيانا ليست المشكلة نفسية فقط

من أكثر الجوانب التي تربك المرضى أن اضطرابات الغدة الدرقية قد تتخفى أحيانًا في صورة أعراض نفسية. فالقلق المستمر، أو الاكتئاب، أو ضعف التركيز، أو الشعور بفقدان السيطرة على النفس، قد لا يكون سببه ضغطًا نفسيًا فقط، بل اضطرابًا هرمونيًا حقيقيًا.

ولهذا يطلب الأطباء غالبًا تحليل TSH وT4 عند وجود أعراض نفسية مستمرة، خاصة إذا ترافق معها تغير في الوزن أو الطاقة أو نبض القلب.

العلاج.. محاولة لاستعادة الإيقاع الطبيعي

يعتمد العلاج على طبيعة الخلل وسببه. ففي حالات قصور الغدة، يُستخدم دواء “ليفوثيروكسين”، وهو بديل صناعي لهرمون T4 يساعد الجسم على استعادة مستواه الطبيعي من الهرمونات. ويُؤخذ عادة صباحًا على معدة فارغة، مع متابعة دورية للتحاليل لضبط الجرعة بدقة.

وفي بعض الحالات يكون العلاج مؤقتًا، بينما يحتاج بعض المرضى إلى الاستمرار عليه مدى الحياة، خاصة في الأمراض المناعية المزمنة أو بعد استئصال الغدة.

أما في حالات فرط النشاط، فيلجأ الأطباء إلى أدوية تقلل إنتاج الهرمونات، مع مراقبة مستمرة للحالة. وإذا لم يكن العلاج الدوائي كافيًا، قد تُستخدم تقنيات أخرى مثل اليود المشع أو الجراحة، وفقًا لتقييم الطبيب.

إشارات صغيرة قد تمنع مشكلة أكبر

تبدأ اضطرابات الغدة الدرقية أحيانًا بإشارات بسيطة لا تلفت الانتباه؛ تعب متكرر، اضطراب في النوم، تغير في الوزن أو المزاج. لكن تجاهل هذه العلامات قد يسمح للمشكلة بالتفاقم تدريجيًا.

لذلك يؤكد الأطباء أن التشخيص المبكر والمتابعة المنتظمة يساعدان بشكل كبير في السيطرة على المرض ومنع تأثيره على جودة الحياة.

الغدة الدرقية عضو صغير، لكنه يتحكم بإيقاع الجسد بأكمله. وعندما يختل توازنها، قد تتغير ضربات القلب، والطاقة، والمزاج، وحتى طريقة التفكير.

لهذا فإن فهم إشارات الجسم والانتباه للأعراض المبكرة ليس مجرد رفاهية صحية، بل خطوة أساسية للحفاظ على التوازن الذي يعمل داخلنا بصمت كل يوم.