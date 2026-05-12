لماذا لم ينتهِ السرطان رغم الاختراقات الطبية المتواصلة؟

قبل خمسين أو ستين عاماً، كان تشخيص السرطان في كثير من الحالات يُشبه حكماً شبه حتمي بالموت. كانت خيارات العلاج محدودة، والعلاجات المتوفرة قاسية وذات فعالية متواضعة، فيما كانت فرص النجاة ضعيفة لدى عدد كبير من المرضى. ولهذا ترسخت في مخيلة أجيال كاملة صورة السرطان كمرض لا يرحم، يرتبط مباشرة بالنهاية المأساوية وفقدان الأمل.

لكن العلم والطب تغيرا بشكل هائل منذ ذلك وقت. فبفضل التقدم الكبير في الجراحة والعلاج الإشعاعي والكيميائي والعلاجات الموجهة والعلاج المناعي، أصبح عدد متزايد من المرضى يعيشون لسنوات طويلة بعد التشخيص، بل إن بعض أنواع السرطان أصبحت قابلة للعلاج الكامل إذا اكتُشفت مبكراً، بينما تحولت أنواع أخرى إلى أمراض مزمنة يمكن التعايش معها لفترات طويلة تحت العلاج.

ورغم هذا التقدم الحقيقي، لا يزال كثير من الناس يشعرون بأن الحل النهائي للسرطان لم يصل بعد، خصوصاً مع استمرار المرض في حصد ما يقارب 12 مليون وفاة سنوياً حول العالم.

وفي المقابل، لا تكاد تمر بضعة أشهر دون أن تتصدر الأخبار عناوين تتحدث عن اختراق طبي جديد أو علاج ثوري واعد، ما يطرح سؤالاً أساسياً: إذا كانت الاكتشافات العلمية تتوالى بهذا الشكل، فلماذا لا نرى نهاية السرطان على أرض الواقع؟

العناوين الصحفية ليست علاجاً

أحد أكبر أسباب الالتباس هو أن كثيراً من الناس يخلطون بين "اكتشاف علمي أولي" وبين "علاج فعلي جاهز للمرضى". ففي عالم البحث العلمي، قد تعني كلمة "اختراق" أحياناً أن تجربة نجحت على خلايا في أنبوب أو طبق مخبري، أو على عدد محدود من الفئران أو القرود، أو حتى على بضعة مرضى فقط ضمن دراسة صغيرة جداً.

وفي أحيان أخرى، لا يعني "الاختراق الطبي" اكتشاف دواء جاهز، بل فهم آلية بيولوجية جديدة تعمل داخل الخلية السرطانية. فقد ينجح الباحثون مثلاً في اكتشاف بروتين يسمح للورم بالهروب من جهاز المناعة، أو مسار جزيئي يدفع الخلايا السرطانية إلى الانقسام السريع، أو طفرة جينية تجعل الورم مقاوماً للعلاج.

هذه الاكتشافات تُعد بالفعل اختراقات علمية مهمة، لأنها تكشف نقاط ضعف جديدة يمكن استهدافها مستقبلاً بالأدوية، لكنها لا تعني أن علاجاً فعلياً أصبح متاحاً فوراً للمرضى. ففي كثير من الحالات، تبدأ بعد ذلك رحلة طويلة قد تمتد لسنوات أو حتى عقود لتحويل هذا الفهم البيولوجي إلى دواء آمن وفعّال.

فالانتقال من الفكرة العلمية إلى علاج متاح في المستشفيات يشبه عبور طريق طويلة مليئة بالفشل والتعقيدات. فمعظم العلاجات التي تبدو واعدة في المراحل الأولى لا تصل أبداً إلى الاستخدام السريري الواسع. بعضها يفشل لأنه غير فعّال عند التجربة على أعداد أكبر من المرضى، وبعضها تظهر له آثار جانبية خطيرة، وبعضها يفقد فعليته مع الوقت لأن الخلايا السرطانية تطور مقاومة ضده.

ويزيد من هذا الالتباس أن بعض الصحف والمواقع الإلكترونية تعتمد عناوين مثيرة ومبالغاً فيها لجذب القراء والمشاهدات، فتتحول دراسة أولية محدودة إلى "ثورة طبية" أو "نهاية السرطان". وفي عصر المنافسة الرقمية، أصبحت بعض المنصات الإعلامية تبحث عن العنوان الصادم أكثر من البحث عن الدقة العلمية.

كما أن بعض الصحفيين أو صناع المحتوى الذين ينقلون الأخبار الطبية قد لا يدركون التعقيدات الهائلة المرتبطة بتطوير الأدوية والتجارب السريرية. فنجاح تجربة مخبرية على خلايا معزولة أو على عدد محدود من الحيوانات لا يعني أبداً أن العلاج سينجح عند البشر، ولا يعني أنه سيصبح متاحاً في المستشفيات خلال أشهر أو حتى سنوات.

ولهذا، كثيراً ما تتشكل لدى الجمهور توقعات غير واقعية، ثم تتحول لاحقاً إلى إحباط أو إلى فقدان الثقة في العلم عندما يكتشف الناس أن "العلاج الثوري" الذي تصدر العناوين اختفى بعد سنوات من التجارب الفاشلة أو النتائج غير الحاسمة.

السرطان ليس مرضاً واحداً

من أكثر الأخطاء شيوعاً في النقاش العام الحديث عن السرطان وكأنه مرض واحد يمكن القضاء عليه بعلاج واحد.

في الواقع، كلمة "سرطان" تشمل مئات الأمراض المختلفة. سرطان الثدي ليس سرطان البنكرياس، وسرطان الدم ليس سرطان الدماغ، وحتى النوع نفسه من السرطان قد يختلف جذرياً من مريض لآخر على المستوى الجيني والجزيئي. بعض الأورام تنمو بسرعة هائلة، وبعضها ببطء شديد. بعض السرطانات تستجيب للعلاج المناعي، بينما لا تستجيب أخرى إطلاقاً.

وهناك أورام تحتوي داخلها على مجموعات مختلفة من الخلايا، ما يجعل القضاء عليها بالكامل أشبه بمحاربة "أهداف متحركة". بل إن الورم نفسه قد يتغير مع الزمن تحت ضغط العلاج، فتظهر طفرات جديدة تجعله أكثر مقاومة للأدوية.

ولهذا السبب، يتحدث الباحثون اليوم بشكل متزايد عن "الطب الدقيق" أو "العلاج الشخصي"، أي محاولة تصميم العلاج بناءً على الخصائص الجينية والبيولوجية لكل مريض، بدلاً من البحث عن "رصاصة سحرية" واحدة تناسب الجميع.

لماذا تستغرق العلاجات سنوات طويلة؟

حين يقرأ الناس عن دواء واعد، يتساءل كثيرون: لماذا لا يتم استخدامه فوراً لإنقاذ المرضى؟ السبب أن تطوير الأدوية عملية شديدة التعقيد ومليئة بالمراحل الصارمة. فبعد الاكتشاف المخبري، تبدأ التجارب على الحيوانات، ثم تأتي التجارب السريرية البشرية التي تنقسم عادة إلى عدة مراحل قد تمتد لسنوات طويلة.

في المرحلة الأولى، يحاول الباحثون معرفة ما إذا كان العلاج آمناً أساساً. وفي المرحلة الثانية، يتم اختبار فعاليته الأولية. أما المرحلة الثالثة فتشمل أعداداً كبيرة من المرضى لمقارنة العلاج الجديد بالعلاجات الحالية والتأكد من فوائده الحقيقية وآثاره الجانبية. وفي كل مرحلة، قد يفشل العلاج بالكامل.

والأمر لا يتعلق فقط بالوقت والتعقيد العلمي، بل أيضاً بالكلفة المالية الهائلة. فتطوير الأدوية والعلاجات الحديثة بشكل عام، وليس فقط علاجات السرطان، يُعد من أكثر المجالات كلفة في العالم الطبي. فاكتشاف وتطوير دواء جديد قد يحتاج إلى استثمارات بمئات الملايين، وأحياناً مليارات الدولارات (نحو مليار دولار)، وهو ما لا تستطيع تحمله غالباً إلا شركات الأدوية الكبرى أو التحالفات البحثية الضخمة.

كما أن معدل النجاح في تطوير الأدوية منخفض بشكل صادم. ففي المتوسط، لا يتحول إلى دواء مُعتمد سوى مركب واحد فقط من بين كل 5000 إلى 10000 مركب يتم اختبارها مبدئياً داخل المختبرات. وحتى عندما تصل الأدوية إلى مرحلة التجارب السريرية على البشر، فإن احتمال وصولها النهائي إلى السوق لا يتجاوز غالباً 10 إلى 15 بالمئة.

أما في مجال أدوية السرطان، فالنسبة أقل بكثير، وقد تنخفض أحياناً إلى حوالي 3 إلى 5 بالمئة فقط منذ المرحلة الأولى للتجارب السريرية وحتى الحصول على الموافقة النهائية. وبسبب الكلفة المرتفعة جداً، فإن كثيراً من الشركات الصغيرة تعلن إفلاسها بعد فشل التجارب السريرية لأحد أدويتها المفترضة.

هذه الأرقام تفسر لماذا يبدو طريق تطوير علاجات السرطان بطيئاً ومكلفاً إلى هذا الحد، ولماذا تختفي غالبية "العلاجات الواعدة" قبل أن تصل إلى المرضى. هذه الصرامة ليست بيروقراطية عبثية كما يعتقد البعض، بل ضرورة لحماية المرضى من علاجات قد تبدو واعدة في البداية ثم يتبين لاحقاً أنها خطيرة أو غير فعالة.

والتاريخ الطبي مليء بأدوية بدت مذهلة في بداياتها ثم تم سحبها من السوق لأنها أدت إلى مضاعفات خطيرة على أعضاء حيوية في الجسم عندما تم استعمالها لمدة طويلة.

نعم… هناك تقدم حقيقي

ورغم كل هذا التعقيد، سيكون من الظلم القول إن الحرب ضد السرطان لم تحقق تقدماً. العلاج المناعي مثلاً أحدث ثورة حقيقية لدى بعض المرضى، حيث تمكن جهاز المناعة في حالات معينة من مهاجمة الأورام بشكل غير مسبوق. كما أن العلاجات الموجهة القائمة على الطفرات الجينية غيّرت مصير بعض السرطانات التي كانت قاتلة بسرعة.

ورغم أن كثيراً من العلاجات الحديثة لا تحقق شفاءً كاملاً بالمعنى التقليدي، فإنها نجحت في تحويل بعض أنواع السرطان لدى عدد من المرضى إلى ما يشبه الأمراض المزمنة. فبدلاً من الوفاة السريعة خلال أشهر، أصبح بعض المرضى يعيشون لسنوات طويلة تحت العلاج مع السيطرة الجزئية أو شبه الكاملة على الورم.

بمعنى آخر، الهدف في بعض الحالات لم يعد دائماً القضاء النهائي على السرطان، بل إبطاء تقدمه، ومنع انتشاره، وتحويله إلى مرض يمكن التعايش معه لفترات طويلة، تماماً كما يحدث مع بعض الأمراض المزمنة الأخرى.

ولهذا نرى مرضى يواصلون حياتهم وعملهم لسنوات بفضل العلاجات الموجهة أو العلاج المناعي أو بعض العلاجات الهرمونية، رغم استمرار وجود المرض بيولوجياً داخل الجسم.

لكن المشكلة أن هذا التقدم غالباً ما يكون تدريجياً وغير متساوٍ بين مختلف أنواع السرطان. فبينما شهدت بعض الأورام قفزات مهمة، لا تزال أنواع أخرى مثل سرطان البنكرياس أو بعض أورام الدماغ شديدة الصعوبة والعلاج.

الوقاية والاكتشاف المبكر أهم من العلاج الثوري

وسط التركيز الإعلامي الكبير على الأدوية الجديدة والتقنيات الحديثة، ينسى كثير من الناس حقيقة شديدة الأهمية: أفضل سلاح ضد عدد كبير من السرطانات ليس دائماً العلاج، بل الوقاية والاكتشاف المبكر. كثير من أنواع السرطان يمكن تقليل خطر الإصابة بها عبر تجنب التدخين، والحد من السمنة، والنشاط البدني، وتقليل استهلاك الكحول، والحماية من بعض الفيروسات المسرطنة مثل فيروس الورم الحليمي البشري والتهاب الكبد الفيروسي، إضافة إلى تحسين نمط الحياة بشكل عام.

لكن الأهم ربما هو الاكتشاف المبكر، الذي يعتبره كثير من الخبراء نصف العلاج، بل وأحياناً أكثر من نصفه. فعدّة أنواع من السرطان يمكن علاجها بشكل كامل إذا اكتُشفت في مراحلها الأولى، قبل أن تنتشر إلى أعضاء أخرى.

سرطان الثدي، وسرطان القولون، وسرطان عنق الرحم، وبعض سرطانات الجلد، هي أمثلة على أورام ترتفع فيها فرص الشفاء بشكل كبير جداً عند التشخيص المبكر. ففي هذه المرحلة، قد تكون الجراحة أو العلاجات الموضعية كافية للقضاء على الورم بالكامل، بينما تصبح المعركة أكثر تعقيداً وخطورة عندما يُكتشف المرض بعد انتشاره.

ولهذا، يؤكد الأطباء باستمرار على أهمية الفحوصات الدورية وعدم تجاهل الأعراض المبكرة، لأن الفارق بين ورم يُكتشف في مرحلته الأولى وآخر يُكتشف بعد سنوات قد يكون الفارق بين الشفاء الكامل والعلاج الطويل والمعقد.

هل تخفي شركات الأدوية علاج السرطان؟

هذه من أكثر الأفكار انتشاراً على مواقع التواصل الاجتماعي والأوساط الشعبية: هناك علاج نهائي للسرطان لكن شركات الأدوية تخفيه لأنها تربح من المرض. ورغم أن الغضب من ارتفاع أسعار الأدوية ومن بعض ممارسات شركات الأدوية مفهوم ومشروع أحياناً، فإن فكرة إخفاء علاج شامل للسرطان لا تصمد أمام المنطق العلمي والاقتصادي.

لو وُجد علاج فعلي قادر على شفاء معظم السرطانات بشكل جذري، فإن الشركة التي تمتلكه ستحقق أرباحاً هائلة وتصبح من أقوى الشركات في التاريخ. كما أن آلاف الباحثين والمختبرات والجامعات حول العالم يعملون بشكل مستقل وفي دول مختلفة، ما يجعل إخفاء علاج سحري أمراً شبه مستحيل عملياً.

المشكلة الحقيقية ليست وجود علاج مخفي، بل أن السرطان نفسه شديد التعقيد والتنوع، وأن تطوير الأدوية عملية صعبة ومكلفة ونسبة الفشل فيها مرتفعة جداً.

هذا لا يعني أن صناعة الدواء خالية من المشاكل. هناك نقاشات حقيقية حول أسعار العلاجات، وبراءات الاختراع، والفجوة بين الدول الغنية والفقيرة في الوصول إلى الأدوية الحديثة. لكن هذه القضايا تختلف تماماً عن فكرة المؤامرة القائلة إن العلاج موجود ويتم إخفاؤه.

هل يمكن وجود علاج شامل للسرطان؟

معظم الأطباء والباحثين لا يتوقعون ظهور دواء سحري واحد يقضي على جميع السرطانات دفعة واحدة. الأقرب إلى الواقع هو استمرار تطور مجموعة كبيرة من العلاجات المختلفة: علاجات مناعية، علاجات جينية، علاجات موجهة، تشخيص مبكر، وطب شخصي أكثر دقة.

بمعنى آخر، قد لا تكون نهاية السرطان عبارة عن اكتشاف واحد ضخم، بل نتيجة تراكم آلاف الاكتشافات الصغيرة والمتوسطة عبر سنوات طويلة. العلم لا يتحرك عادة بالقفزات السينمائية التي نراها في العناوين الصحفية، بل بخطوات بطيئة ومتراكمة، كثير منها يفشل قبل أن ينجح القليل منها في تغيير حياة المرضى فعلاً. ولهذا، فإن التعامل مع أخبار العلاج الثوري يحتاج دائماً إلى قدر من الحذر العلمي، بعيداً عن المبالغة الإعلامية من جهة، وبعيداً أيضاً عن السقوط في نظريات المؤامرة من جهة أخرى.

فالسرطان ليس لغزاً بسيطاً ينتظر زر إيقاف، بل معركة بيولوجية هائلة التعقيد ما زال العلم يحاول فهمها طبقة بعد أخرى.