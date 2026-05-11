في زمن اختُزلت فيه اللياقة البدنية في صور الأجساد المثالية ومقاطع التمارين السريعة على وسائل التواصل، ضاع السؤال البسيط: كم نحتاج فعلا من الحركة لنكون بصحة جيدة؟ ليس لنصبح رياضيين محترفين، ولا لنطارد معايير جمالية زائفة، بل لنحمي قلوبنا، أدمغتنا، وأعمارنا.

الجواب العلمي بسيط.. لكنه غير مريح للبعض.

كم نحتاج فعلا من الرياضة؟ الجواب الحقيقي

تشير معظم الهيئات الصحية العالمية، مثل منظمة الصحة العالمية، إلى أن الحد الأدنى الضروري للبالغين هو: 150 دقيقة أسبوعيا من النشاط المعتدل أو 75 دقيقة من النشاط الشديد. أي ما يعادل تقريبا 20 إلى 30 دقيقة يوميا من نشاط بسيط نسبيا مثل المشي السريع.

لكن هذه الأرقام، رغم بساطتها، غالبا ما يُساء فهمها. أولا، هذا الرقم لا يعني "الرياضة المثالية"، بل هو الحد الأدنى البيولوجي الذي يبدأ عنده الجسم في الخروج من منطقة الخطر.

ما دون ذلك، يدخل الإنسان تدريجيا في دائرة الخمول المرتبطة بارتفاع خطر السكري، وأمراض القلب، والسمنة، وحتى بعض السرطانات.

ثانيا، هذا الحد الأدنى ليس شرطا أن يُنجز دفعة واحدة. يمكن تقسيمه إلى فترات قصيرة خلال اليوم: 10 دقائق صباحا، 10 دقائق ظهرا، و10 دقائق مساء، والنتيجة الفسيولوجية تبقى قريبة جدا.

ثالثا، الفائدة لا تبدأ عند 150 دقيقة فقط، بل تبدأ من أول خطوة. حتى الأشخاص الذين ينتقلون من "لا شيء" إلى 10 أو 15 دقيقة يوميا يحققون انخفاضا ملحوظا في المخاطر الصحية. لكن الوصول إلى عتبة 150 دقيقة هو ما يمنح الحماية الموثقة علميا.

رابعا، العلاقة بين النشاط والصحة ليست خطية. أكبر قفزة في الفائدة تحدث عند الانتقال من الخمول إلى الحد الأدنى. بعد ذلك، تستمر الفوائد في الارتفاع، لكن بشكل تدريجي وليس بنفس الحدة.

خامسا، نوع النشاط مهم، لكن ليس بالدرجة التي يعتقدها الناس. الجسم لا يميز كثيرا بين "رياضة راقية" و"حركة بسيطة"، بقدر ما يستجيب لشيء واحد: هل تتحرك أم لا؟ المشي السريع، صعود الدرج، ركوب الدراجة… كلها تفي بالغرض إذا رفعت نبض القلب بشكل معتدل.

باختصار، إذا كنت لا تمارس أي نشاط، فهدفك الأول ليس "برنامجا مثاليا"، بل الوصول إلى 150 دقيقة أسبوعيا بأي وسيلة ممكنة. هذا هو الخط الفاصل بين نمط حياة يراكم المرض، ونمط حياة يبدأ في حمايتك منه.

الرياضة تخفض احتمال الأمراض

أظهرت دراسات وبائية كبرى أن الانتقال من نمط حياة خامل إلى هذا الحد الأدنى من الحركة يمكن أن يقلل خطر الوفاة المبكرة بنسبة تصل إلى 20–30%. أي أن أعظم فائدة صحية لا تأتي من التحول إلى رياضي محترف، بل من مجرد الخروج من دائرة الخمول.

وهنا تكمن المشكلة الحقيقية في عالم اليوم. حياتنا الحديثة لا تعاني من نقص الرياضة، بل من فائض الجلوس. ساعات طويلة أمام الشاشات، وفي السيارات، وعلى المكاتب. جسم الإنسان لم يُصمم لهذا النمط. عضلاتنا، وأجهزتنا الأيضية، وحتى أدمغتنا، تحتاج الحركة كشرط أساسي للعمل الطبيعي.

لذلك، فإن 30 دقيقة من التمارين لا تعوض 10 ساعات من الجلوس. تقليل وقت الجلوس لا يقل أهمية عن زيادة النشاط. الخبر الجيد هو أن التغيير لا يتطلب اشتراكا في صالة رياضية. الذهاب إلى البقالة مشيا بدل السيارة، وصعود الدرج بدل المصعد، والوقوف والتحرك بانتظام، أو حتى التجول لبضع دقائق في المنزل، كلها حركات بسيطة لكنها تتراكم لتحدث فرقا بيولوجيا حقيقيا.

تحسين الحالة الصحية

النشاط البدني ليس فقط لإنقاص الوزن أو لصحة القلب، بل هو تدخل طبي قوي يؤثر على معظم أجهزة الجسم. فقد أظهرت العديد من الدراسات أن ممارسة الرياضة بانتظام تحسن من داء السكري من النوع الثاني، وتقلل من دهون الكبد في مرض الكبد الدهني، وتخفض خطر أمراض القلب والشرايين، ويرجع ذلك جزئيا إلى تحسين حساسية الإنسولين وتقليل الالتهاب المزمن.

كما أن النشاط البدني يعزز جهاز المناعة، ويساعد الجسم على مقاومة الأمراض بشكل أفضل. بل إن مرضى السرطان أصبحوا يُشجَّعون اليوم على ممارسة النشاط البدني قدر استطاعتهم، لما له من دور في تحسين جودة الحياة وتقليل الإرهاق، وربما حتى تحسين الاستجابة للعلاج.

ولا تتوقف الفوائد عند هذا الحد، إذ يرتبط النشاط البدني بانخفاض خطر الإصابة بمرض ألزهايمر والتدهور المعرفي، كما يساهم في خفض ضغط الدم، مما يجعله عنصرا أساسيا في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم وعلاجه.

أما فيما يتعلق بالوزن، فبالرغم من أن الرياضة ليست حلا سحريا، إلا أنها عنصر حاسم في فقدان الوزن والحفاظ عليه. ومن خلال تقليل الدهون الزائدة، تحسن العديد من الأمراض المرتبطة بالسمنة، بما في ذلك آلام المفاصل، خاصة الركبة، التي تتحسن غالبا مع انخفاض الوزن.

ومع ذلك، يجب قول الحقيقة بوضوح: الرياضة وحدها لا تكفي. فهي جزء من منظومة متكاملة تشمل التغذية الصحية، والنوم الجيد، وإدارة التوتر. لا يمكن لشخص أن يمارس الرياضة يوميا ويهمل باقي هذه العوامل ويتوقع صحة مثالية.

ما هي أفضل أنواع الرياضة للحفاظ على الصحة؟

لا توجد رياضة واحدة مثالية، لكن هناك مزيجا فعالا تدعمه الأدلة العلمية:

التمارين الهوائية (الكارديو): مثل المشي السريع، وركوب الدراجة، أو السباحة، وهي ضرورية لصحة القلب وتحسين الدورة الدموية.

تمارين القوة: مثل تمارين وزن الجسم أو المقاومة، وهي مهمة للحفاظ على الكتلة العضلية وتحسين حساسية الإنسولين.

تمارين المرونة: مثل التمدد أو اليوغا، للحفاظ على صحة المفاصل وتقليل الإصابات.

تمارين التوازن: خاصة مع التقدم في العمر، لتفادي السقوط والحفاظ على الاستقلالية.

المفتاح ليس في الشدة، بل في الاستمرارية وتنوع الحركة.

ليس كل ما يناسب غيرك يناسبك

قبل بدء أي برنامج رياضي، يجب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، مثل السكري، وأمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، أو مشاكل المفاصل، استشارة الطبيب.

فنوع وشدة التمارين يجب أن يكونا متناسبين مع الحالة الصحية لكل فرد. هذا ليس إجراء شكليا، بل جزء أساسي من الممارسة الطبية السليمة.

الرياضة لم تعد رفاهية

أهم رسالة يجب أن تصل هي أن النشاط البدني لم يعد خيارا إضافيا، بل ضرورة بيولوجية. نحن نعيش في بيئة أزالت الحركة من حياتنا اليومية: المصاعد بدل السلالم، والسيارات بدل المشي، والشاشات بدل التفاعل الجسدي. في هذا السياق، تصبح الرياضة تعويضا ضروريا لما سلبه نمط الحياة الحديث. عدم الحركة لم يعد حياديا… بل أصبح عامل خطر.

إذن ما هو الحد الأدنى الواقعي؟

ابدأ بـ:

20 إلى 30 دقيقة من النشاط المعتدل يوميا

تقليل الجلوس عبر فواصل حركة كل 30–60 دقيقة

استغلال كل فرصة يومية للحركة مهما كانت بسيطة

ثم زد تدريجيا، لأن العلاقة بين الحركة والصحة ليست "كل شيء أو لا شيء"، بل علاقة تراكمية.

في النهاية، الصحة لا تُبنى في صالة الرياضة فقط، بل في تفاصيل اليوم الصغيرة. السؤال الحقيقي ليس: هل تمارس الرياضة؟ بل: كم تتحرك خلال يومك؟

وهنا يتجسد الفرق الحقيقي في النتائج البيولوجية، لا في المظاهر: صحة تُبنى بالحركة، أو مخاطر تتراكم بالخمول.