كيف أعاد العلماء برمجة الخلايا لتستعيد شبابها؟

شكلت فكرة استعادة الشباب وإبطاء الشيخوخة هاجسا لدى كثيرين مع ظهور الشيب وتجاعيد الوجه. وبينما ظلت هذه فكرة طويلا حبيسة الأساطير والخرافات، فإن التقدم المتسارع في المختبرات ومراكز الأبحاث حول العالم جعلها اليوم أقرب إلى الواقع، مع تطور الدراسات المتعلقة بإبطاء الشيخوخة واستعادة شباب الخلايا.

ودفعت عوامل عدة العلماء إلى تكثيف أبحاث الشيخوخة، أملا في إبطائها والحفاظ على صحة الإنسان لفترة أطول. وكان أبرز هذه العوامل تزايد أعداد كبار السن مقارنة بالشباب، خاصة في الدول الغربية، وما يرافق ذلك من تراجع في القدرة الإنتاجية وارتفاع الأعباء الصحية والاقتصادية.

وأدى هذا الواقع إلى ضخ استثمارات بمليارات الدولارات في شركات ومختبرات تسعى لفهم آليات الشيخوخة وإيجاد طرق لإبطائها، وربما الحد من آثارها مستقبلا.

لكن هذه الأبحاث أثارت جدلا واسعا، إذ يرى بعض العلماء أن الشيخوخة مرحلة طبيعية من دورة الحياة وليست مرضا يستوجب القضاء عليه، ومن بينهم عالم الأحياء الجزيئية الحائز على جائزة نوبل فينكي راماكريشنان، الذي أقر بالتقدم الملحوظ في أبحاث إبطاء الشيخوخة وتمديد سنوات الحياة الصحية، مع تأكيده أن فكرة الخلود التي تناولتها الأساطير لا تزال بعيدة المنال.

الخلايا الجذعية.. بداية التحول

وتعد أبحاث العالم الياباني شينيا ياماناكا، الذي يشغل حاليا منصب أستاذ ومدير فخري لمركز أبحاث في جامعة كيوتو (Kyoto University) في اليابان، نقطة تحول في الطب التجديدي، بعدما توصل إلى إنتاج ما يعرف بالخلايا الجذعية المحفزة متعددة القدرات (iPS)، وهي خلايا تعاد برمجتها لتستعيد خصائص شبيهة بالخلايا الجذعية الجنينية وقدرتها على التجدد.

وأحدث هذا الاكتشاف، الذي نشر في مجلة سيل (Cell)، طفرة واسعة في أبحاث الشيخوخة والطب التجديدي، إذ فتح الباب أمام إمكانية إعادة الخلايا إلى حالة أكثر شبابا. وفي عام 2012، حصل ياماناكا على جائزة نوبل في الطب تقديرًا لهذا الإنجاز، الذي أسهم في تأسيس مسار جديد للعلاجات التجديدية.

وكان ياماناكا وفريقه قد نجحوا عام 2006 في إنتاج خلايا جذعية متعددة القدرات من خلايا جلدية لفئران، باستخدام أربعة عوامل جينية عبر ناقلات فيروسية عرفت لاحقا باسم "عوامل ياماناكا".

وأظهرت تحليلات الجينات والبروتينات أن هذه العوامل أعادت برمجة الخلايا لتستعيد صفات شبيهة بالخلايا الجذعية الجنينية، وكأنها عادت إلى مرحلة مبكرة من تطورها، إلى ما قبل مرحلة التمايز الخلوية، كما حقنت خلايا (iPS) في الكيسة الأرومية (مرحلة مبكرة جدا أثناء تكون الجنين) Blastocyst واستطاعت الاندماج والمشاركة في عملية تطور الخلايا الجنينية أثناء نموها.

ورغم النتائج الواعدة، فإن الدراسة لم تشمل خلايا بشرية، كما أن أحد العوامل المستخدمة ارتبط بزيادة خطر تكون الأورام، ما جعل التطبيق السريري يحتاج إلى مزيد من الحذر والبحث. ومع ذلك، فتح هذا الاكتشاف الباب أمام إمكانية إنتاج خلايا علاجية من المريض نفسه، بما قد يساعد مستقبلا في علاج أمراض معقدة.

تطبيق الفكرة داخل الجسم

سعى باحثون من المركز الوطني الإسباني لأبحاث السرطان إلى تطبيق نتائج ياماناكا داخل الجسم الحي لفهم مدى إمكانية إعادة برمجة الخلايا وأمانها.

وفي دراسة نشرت عام 2013 في مجلة نيتشر (Nature)، فعل الباحثون "عوامل ياماناكا" داخل أجسام فئران مخبرية، ثم حللوا الأنسجة بحثا عن مؤشرات تدل على تحول الخلايا إلى حالة شبيهة بالخلايا الجذعية.

ورغم نجاح التجربة في إثبات إمكانية إعادة برمجة الخلايا داخل الجسم، فإن النتائج أثارت مخاوف كبيرة، بعدما ظهرت أورام مسخية في عدة أعضاء، وهي أورام تحتوي أنواعا مختلفة من الأنسجة مثل الشعر والعظام والعضلات.

كما كشفت التحاليل أن بعض الخلايا في المعدة والبنكرياس والكلى فقدت هويتها الوظيفية وعادت إلى مرحلة جنينية مبكرة، ما يعني أنها لم تعد قادرة على أداء وظائفها الطبيعية بصورة سليمة.

إعادة برمجة الخلايا

بقيادة الدكتور خوان كارلوس بيلمونتي، المتخصص في علم الأحياء التطوري في معهد سالك للدراسات البيولوجية (Salk Institute for Biological Studies) في كاليفورنيا، واصل فريق بحثي دراسة إمكانية استخدام "عوامل ياماناكا" لتجديد الخلايا وإبطاء الشيخوخة، لكن بطريقة أكثر أمانا تقلل خطر تكون الأورام.

واعتمد الباحثون لمدة ثلاثة أسابيع على تفعيل العوامل الجينية جزئيا داخل أجسام فئران مسنة وأخرى تعاني الشيخوخة المبكرة، عبر تشغيلها ليومين ثم إيقافها خمسة أيام بشكل دوري (وهو ما يحاكي نظام العلاج الكيماوي لمرض السرطان)، في محاولة لمنع فقدان الخلايا هويتها الطبيعية.

وأظهرت النتائج، التي نشرت في مجلة سيل (Cell) عام 2016، تحسنا في مؤشرات الشيخوخة على المستوى الخلوي، إذ استعادت الخلايا جزءا من كفاءتها ووظائفها، ما عزز فرضية إمكانية إبطاء الشيخوخة عبر إعادة البرمجة الجزئية للخلايا.

وحظيت الدراسة باهتمام واسع، رغم تشكيك بعض الأوساط العلمية بنتائجها. ونقل عن بيلمونتي قوله إن الاعتراض لم يكن بسبب خطأ النتائج، "بل لأنها بدت غير قابلة للتصديق".

ومع ذلك، بقيت التجارب محصورة بالحيوانات، كما أن نجاحها ارتبط بإعادة البرمجة الجزئية فقط، لأن التحفيز الكامل للعوامل الجينية قد يؤدي إلى تكون أورام خطرة. لذلك لا تزال هذه المقاربة بحاجة إلى ضوابط دقيقة قبل التفكير في تطبيقها على البشر.

هل يمكن استعادة البصر عبر إعادة البرمجة؟

قاد الباحث في الطب التجديدي ديفيد سنكلير، الحاصل على درجة الدكتوراة في الوراثة الجزيئية من جامعة نيو ساوث ويلز (University of New South Wales) في أستراليا، تجارب لدراسة تأثير إعادة البرمجة الجزئية للخلايا على تجديد العصب البصري والبحث في إمكانية إرجاع 75% إلى 80% من عمر هذه الخلايا، واستعادة وظائفه.

وأجرى فريقه في جامعة هارفارد تجارب على ثلاثة فئران تعاني تلف العصب البصري، والغلوكوما، والشيخوخة الطبيعية، باستخدام ثلاثة فقط من "عوامل ياماناكا" المعروفة اختصارا بـOSK، في محاولة لتقليل مخاطر إعادة البرمجة الكاملة.

وأظهرت النتائج تحسنا في الرؤية وتجددا جزئيا في الأعصاب البصرية لدى الفئران، ما عزز فرضية أن الخلايا تحتفظ بمعلومات "شابة" يمكن استعادتها عبر إعادة ضبط نشاطها الجيني. وحظيت الدراسة باهتمام واسع بعد نشرها في مجلة نيتشر (Nature) وتصدر غلافها، باعتبارها من أبرز التجارب التي ربطت بين إعادة البرمجة الخلوية واستعادة الوظائف الحيوية المرتبطة بالشيخوخة.

وبناء على هذه النتائج، حصلت شركة لايف بيوساينسز (Life Biosciences)، التي أسسها سنكلير، على موافقة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) في يناير/كانون الثاني عام 2026، لبدء أول تجربة سريرية على البشر تستهدف مرضى تلف العصب البصري، خاصة المصابين بالغلوكوما واعتلال العصب البصري الإقفاري الأمامي غير الشرياني (NAION).

ويأمل الباحثون أن تمتد هذه المقاربة مستقبلا إلى أمراض أخرى مرتبطة بالشيخوخة، مثل مرض ألزهايمر وأمراض الكبد والكلى، والتصلب اللويحي، والتصلب الجانبي الضموري.

من إعادة البرمجة إلى فهم الشيخوخة

في عام 2025، نشر خوان كارلوس بيلمونتي وفريقه في معهد سان دييغو للعلوم (San Diego Institute for Science) في شركة ألتوس (Altos)، دراسة حاولت تفسير الآلية الجزيئية التي تدفع الخلايا إلى الشيخوخة وفقدان كفاءتها مع التقدم في العمر.

واعتمد الباحثون على تحليل بيانات جينية لأكثر من 40 نوعا من الأنسجة البشرية، شملت أكثر من 20 مرضا مختلفا، بهدف تتبع التغيرات المشتركة التي ترافق الشيخوخة.

وكشفت النتائج عن نمط متكرر أطلق عليه "الانزياح الميزنشيمي"، إذ تبدأ الخلايا بفقدان هويتها المتخصصة والتراجع نحو حالة بدائية أقل كفاءة، بالتزامن مع اضطراب تركيبة الخلايا السدوية الداعمة للأنسجة وارتفاع معدلات التدهور والإصابة بالأمراض المرتبطة بالعمر، وزيادة خطر الوفاة الناجم عنها.

ورأى الباحثون أن إعادة البرمجة الجزئية باستخدام "عوامل ياماناكا" قد تساعد في عكس هذا المسار، وإعادة برمجة الخلايا جزئيا بتقليص معدل الانزياح الميزنشيمي، عبر إعادة ضبط التعليمات الجينية التي تتحكم بوظائف الخلايا، بما يسمح لها باستعادة جزء من نشاطها وحيويتها.

وتشير هذه النتائج إلى إمكانية تطوير تدخلات مستقبلية تستهدف إبطاء الشيخوخة وتقليل الأمراض المرتبطة بها، رغم أن الوصول إلى تطبيقات علاجية آمنة للبشر ما يزال يحتاج إلى مزيد من الأبحاث.

بين طموح سنكلير وتحفظ العلماء

أصبحت أبحاث الشيخوخة اليوم محور مؤتمرات علمية متخصصة، بعد سنوات من التشكيك بفكرة "إطالة العمر" التي كان ديفيد سنكلير من أبرز المدافعين عنها.

وخلال المؤتمر العالمي الذي يستهدف محاربة الشيخوخة المنعقد في برلين في يناير/كانون الثاني عام 2026، أكد باحثون أن استعادة حيوية الخلايا لا تعتمد على عامل واحد، بل على شبكة معقدة من العمليات الحيوية، إذ لا بد أن تتناغم الوظائف التي تؤديها أنظمة الجسم المختلفة لتستعيد قدرتها على التواصل والتوازن.

ورغم استمرار الجدل، يرى سنكلير أن الشيخوخة ليست قدرا حتميا بل حالة بيولوجية يمكن التدخل فيها وعلاجها. وخلال القمة العالمية للحكومات 2026، قال إن التقدم العلمي بات يسمح بإعادة برمجة الخلايا واستعادة جزء من شبابها، ومن غير الطبيعي أن نستسلم لأمراض القلب وصعوبات النظر والسمع الملازمة للكبر، خصوصا أننا الآن نفهم أجسامنا أكثر وإن التعامل مع تلك الأمراض كأمر طبيعي لم يعد مقنعا كما في السابق.

وتنبع أهمية هذه الأبحاث أيضا من أبعاد اقتصادية، مع ارتفاع أعداد كبار السن وانخفاض الإنتاجية وتزايد الإنفاق على الأمراض المرتبطة بالعمر، مقابل تراجع نسبة القوى العاملة الشابة في عدد من الدول.

ويعتقد مؤيدو هذا الاتجاه أن تحسين صحة الإنسان وإطالة سنوات الحياة الصحية قد يخفف العبء عن الأنظمة الصحية ويدعم الإنتاجية، بدل الاعتماد الكامل على الحلول التقنية والروبوتات لسد النقص البشري في المستقبل.

وبحسب ما أدلى به سنكلير أن إنفاق الولايات المتحدة في قطاع الرعاية الصحية لعلاج الأمراض المرتبطة بالعمر بلغ 18 مليار دولارٍ، وإذا ما نجح العلماء بتقديم حل عملي بإيقاف الشيخوخة لسنة واحدة فقط فإن ذلك يكفي لتدوير عجلة الاقتصاد جيدا، وتخفيض الأعباء التي يتحملها القطاع الصحي الذي يعاني من أمراض مستجدة نتيجة الانتشار الواسع لأدوية تخفيف الوزن التي يعتقد أنها سترفع معدل انتشار الأمراض ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل 10 سنوات.

وعود وقيود

رغم التقدم اللافت في أبحاث إبطاء الشيخوخة وتجديد الخلايا، فإن هذه التقنيات ما تزال بعيدة عن الاستخدام الواسع، بسبب تحديات علمية وأخلاقية وصحية معقدة.

فالشيخوخة عملية بيولوجية شديدة التعقيد، ترتبط بشبكة متداخلة من التغيرات داخل الخلايا والأنسجة، ما يجعل التحكم بها بدقة أمرا صعبا. كما أن تقنيات إعادة البرمجة الخلوية، مثل "عوامل ياماناكا"، تتطلب ضبطا بالغ الحساسية، لأن أي خلل في تفعيلها قد يؤدي إلى نمو أورام خطرة. وتظل معظم هذه الأبحاث محصورة في التجارب الحيوانية، بينما يحتاج نقلها إلى البشر سنوات طويلة من الدراسات السريرية للتأكد من سلامتها وفعاليتها.

إلى جانب ذلك، تثير هذه العلاجات تساؤلات أخلاقية واقتصادية، بسبب تكلفتها المرتفعة واحتمال اقتصارها على فئات محدودة من الأثرياء القادرين على تحمل نفقاتها، ما قد يفتح الباب أمام فجوات صحية واجتماعية أوسع في المستقبل.

الوقاية أولًا

تظل الصحة من أعظم النعم التي لا يدرك قيمتها الإنسان إلا عند فقدانها. وفي ظل استمرار الجدل العلمي حول التقنيات الحديثة، تبقى المقاربة الأكثر رسوخا حتى الآن هي نمط الحياة الصحي، الذي أثبت عبر عقود من البحث قدرته على تحسين جودة الحياة وتأخير ظهور الأمراض المرتبطة بالعمر.

ويستند هذا التوجه إلى أدلة علمية متراكمة، من بينها دراسة واسعة نشرت في مجلة ذا لانسيت (The Lancet) عام 2026، بدعم من المجلس الوطني الأسترالي للصحة والبحوث.

وقد أظهرت النتائج أن تحسينات بسيطة في النوم والنظام الغذائي والنشاط البدني يمكن أن تنعكس بشكل مباشر على الصحة العامة، بحيث يعيش الإنسان سنوات أطول دون أمراض مزمنة تذكر.

وشملت الدراسة نحو 59 ألف مشاركٍ بمتوسط عمر 64 عامًا، جرى تتبعهم لمدة تقارب ثماني سنوات، مع تحليل عاداتهم اليومية من حيث النوم، والنشاط البدني، وجودة الغذاء. أظهرت النتائج أن إجراء تحسينات بسيطة كزيادة النوم لــ 24 دقيقةً مثلا، و3.7 دقيقة إضافية من النشاط البدني يوميًا، وتحسن ملحوظ في النظام الغذائي يرتبط بأربع سنوات يعيشها الشخص دون أمراض.

وتشير هذه النتائج إلى أن الحفاظ على الصحة لا يعتمد على تدخلات معقدة أو تقنيات مستقبلية غير مؤكدة، بقدر ما يعتمد على التزام تدريجي ومستمر بنمط حياة متوازن، قادر على تقليل آثار الشيخوخة وتحسين جودة الحياة على المدى الطويل.