كشفت دراسة حديثة بعنوان "بكتيريا روزبوريا إينولينيفورانس تعزز قوة العضلات"، ونُشرت في مجلة غت (Gut)، عن علاقة غير متوقعة بين بكتيريا الأمعاء وقوة العضلات، ما يعزز مفهوم محور الأمعاء-العضلات في جسم الإنسان.

ووجد الباحثون أن نوعا معينا من البكتيريا النافعة، يُعرف باسم روزبوريا إينولينيفورانس، يرتبط بتحسن الأداء العضلي لدى الإنسان، إذ أظهر الأفراد الذين يملكون مستويات أعلى منه قوة أكبر في اختبارات بدنية مختلفة.

تحليلات جينومية

اعتمد الباحثون في تصميم الدراسة على إجراء تحليلات جينومية شاملة -ميتاغينومية- على مجموعات من البالغين، صغارا وكبارا، تم تقييمهم بدقة من حيث قوة العضلات.

وتم اختبار العلاقة بين أنواع البكتيريا المختلفة ومؤشرات الأداء العضلي. كما تم تقييم العلاقة السببية من خلال إعطاء أنواع بكتيرية مرشحة عن طريق الفم لفئران عولجت بالمضادات الحيوية. كذلك أُجريت تحليلات أيضية وفحوصات للعضلات لفهم الآليات الكامنة.

وأشارت النتائج إلى أن كبار السن الذين تحتوي أمعاؤهم على هذه البكتيريا يتمتعون بقوة عضلية أعلى بنحو 30%، في حين ظهرت فوائد مماثلة لدى الشباب أيضا.

كما دعمت تجارب مخبرية على الحيوانات هذه النتائج، حيث أدت إضافة البكتيريا إلى تحسين واضح في قوة العضلات وتغيرات في بنيتها.

ويرى الباحثون أن هذا الاكتشاف قد يفتح الباب أمام تطوير علاجات أو مكملات غذائية تعتمد على البكتيريا النافعة لدعم اللياقة البدنية والوقاية من ضعف العضلات مع التقدم في السن، لكنهم يؤكدون ضرورة إجراء مزيد من الدراسات على البشر.