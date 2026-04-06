هل القهوة سلاح ضد القلق؟ دراسة تكشف الجرعة المثالية

كشفت دراسة حديثة أن شرب القهوة باعتدال، بمعدل يتراوح بين كوبين إلى ثلاثة أكواب يوميا، قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالقلق والاكتئاب، مقارنة بعدم شربها أو الإفراط في استهلاكها.

وأُجريت الدراسة من قبل باحثين في جامعة فودان (Fudan University) في الصين، ونُشرت نتائجها في المجلة العلمية المتخصصة جورنال أوف أفيكتيف ديسورديرز (Journal of Affective Disorders).

وبحسب الدراسة، التي اعتمدت على بيانات أكثر من 460 ألف شخص على مدى نحو 13 عاما، فإن الأشخاص الذين يستهلكون القهوة بشكل معتدل كانوا الأقل عرضة للإصابة باضطرابات نفسية مرتبطة بالتوتر.

وأشار الباحثون إلى وجود علاقة على شكل "منحنى U مقلوب"، حيث تحقق الكمية المعتدلة أفضل فائدة، في حين يرتبط الإفراط في تناول القهوة، خاصة أكثر من 4 إلى 5 أكواب يوميا، بزيادة خطر القلق واضطرابات المزاج.

يعتقد العلماء أن القهوة قد تؤثر في الدماغ بعدة طرق، منها:

تحتوي على مركبات مضادة للأكسدة تساعد في تقليل الالتهاب في الجسم.

تؤثر في النواقل العصبية في الدماغ، مثل الدوبامين والسيروتونين، وهي مواد تلعب دورا مهما في تنظيم المزاج.

تساعد على زيادة اليقظة والتركيز، مما قد يقلل من الشعور بالإجهاد.

وتعزى هذه الفوائد المحتملة إلى مركبات القهوة، بما في ذلك الكافيين ومضادات الأكسدة، التي قد تؤثر في كيمياء الدماغ وتعزز إفراز الدوبامين المرتبط بتحسين المزاج وتقليل التعب.

ورغم النتائج الإيجابية، يؤكد الباحثون أن الدراسة ترصد علاقة ارتباط فقط، ولا تثبت أن القهوة هي السبب المباشر في تقليل القلق أو الاكتئاب، مشددين على أهمية الاعتدال ومراعاة الفروق الفردية في الاستجابة للكافيين.

وفي المقابل، يحذر أطباء القلب من أن شرب أكثر من 4 أكواب من القهوة يوميا قد يكون له تأثيرات سلبية في صحة القلب، خاصة عند بعض الأشخاص أو في ظروف معينة.

الأضرار المحتملة عند الإفراط

عند شرب كميات كبيرة من القهوة أو الكافيين، قد تحدث التأثيرات التالية:

اضطرابات في ضربات القلب (عدم انتظامها).

ارتفاع ضغط الدم.

زيادة خطر النوبات القلبية.

القلق والتوتر.

مشاكل في النوم.

كما أن مشروبات الطاقة التي تحتوي على كميات عالية من الكافيين قد تسبب مشاكل خطيرة في القلب حتى لدى الأشخاص الأصحاء.

", "changes": [ { "original": "Fudan University", "replacement": "جامعة فودان (Fudan University)", "reason": "ترجمة اسم الجهة مع ذكر الأصل الإنجليزي بين قوسين عند أول ذكر." }, { "original": "Journal of Affective Disorders", "replacement": "جورنال أوف أفيكتيف ديسورديرز (Journal of Affective Disorders)", "reason": "كتابة اسم المجلة بالعربية متبوعاً بالإنجليزية بين قوسين وفق الدليل." } ] }