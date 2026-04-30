الماء ليس مجرد وسيلة لإطفاء العطش، بل عنصر أساسي لكل خلية في الجسم. وعندما يحصل الجسم على حاجته من السوائل، تبدأ أجهزة عديدة بالعمل بكفاءة أفضل، من الدماغ إلى القلب والمفاصل والكلى.

كما يساعد شرب الماء بكميات كافية في تحسين الأداء البدني، خاصة أثناء التمارين أو في الطقس الحار.

فعندما يفقد الجسم السوائل، تنخفض القدرة على التحمل وتزداد احتمالية الشعور بالتعب، بينما يحافظ الماء على توازن الجسم وأدائه.

هضم أفضل وإمساك أقل

قلة شرب الماء قد تؤدي إلى الإمساك، لأن الجسم يسحب السوائل من الأمعاء، ما يجعل البراز أكثر صلابة وصعوبة في الإخراج. الترطيب الجيد يساعد على انتظام حركة الأمعاء.

المفاصل تتحرك بسلاسة أكبر

الماء يدخل في تكوين الغضاريف والسائل المحيط بالمفاصل، ما يساعد على تقليل الاحتكاك وامتصاص الصدمات أثناء الحركة.

الكلى تعمل بكفاءة أعلى

الكلى تعتمد على الماء للتخلص من الفضلات والسموم عبر البول. وعند نقص السوائل قد يرتفع خطر حصى الكلى والتهابات المسالك البولية.

تحسّن التركيز والطاقة

قد يؤثر الجفاف الخفيف على التركيز والذاكرة والمزاج، ويزيد الشعور بالتعب والصداع. شرب كمية كافية من الماء يساعد الدماغ على أداء وظائفه بشكل أفضل.

القلب والدورة الدموية يستفيدان

ينخفض حجم الدم نسبيا عندما يقل الماء في الجسم، مما قد يرفع نبض القلب ويجعل الجسم يبذل جهدا أكبر للحفاظ على التوازن. الترطيب الجيد يخفف هذا العبء.

ضبط الوزن

بعض الدراسات تشير إلى أن الأشخاص الذين يشربون الماء بانتظام قد يستهلكون سعرات أقل، خاصة إذا استبدلوا المشروبات السكرية بالماء. كما أن شرب الماء قبل الوجبات قد يزيد الإحساس بالشبع.

كم نحتاج من الماء؟

لا يوجد رقم واحد يناسب الجميع، لأن الاحتياج يختلف حسب:

الطقس

النشاط البدني

العمر

الحالة الصحية

الحمل أو الرضاعة

كمؤشر عام، تشير مصادر طبية مثل مايو كلينك (Mayo Clinic) وويب إم دي (WebMD) إلى أن إجمالي السوائل اليومية يقارب 11.5 كوبا للنساء و15.5 كوبا للرجال، ويشمل ذلك السوائل من الطعام والمشروبات.

كيف تعرف أنك لا تشرب ما يكفي؟

هناك علامات شائعة تظهر على الجسم تؤكد حاجته للماء:

العطش المتكرر

بول داكن اللون

جفاف الفم

صداع

تعب أو دوخة

إمساك

وفي الختام فالإفراط أيضا ليس جيدا، لأن شرب كميات ضخمة من الماء بسرعة قد يخفف تركيز الصوديوم في الدم، وهي حالة نادرة لكنها خطيرة. الأفضل هو الشرب المنتظم بحسب الحاجة.