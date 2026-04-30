الجلوس.. القاتل الصامت الذي يحتضننا كل يوم

نحن لا نحتاج إلى وباء جديد ليهدد صحتنا. الخطر يجلس معنا كل يوم على الكرسي نفسه. لساعات طويلة، بصمت تام، دون ألم أو إنذار.

لا دخان، لا رائحة، لا سعال. ومع ذلك، يترك خلفه آثارا بيولوجية قد لا تقل خطورة عن التدخين نفسه.

الجلوس، بهذه البساطة، أصبح أحد أكثر السلوكيات فتكا في نمط حياتنا الحديث، ليس لأنه سيئ في حد ذاته، بل لأنه أصبح الحالة الافتراضية التي نعيش فيها معظم يومنا.

الرياضة ليست كافية

لفترة طويلة، كنا نعتقد أن الحل بسيط: مارس الرياضة، وستكون بخير. لكن العلم بدأ يهدم هذه الفكرة المريحة. يمكنك أن تذهب إلى النادي الرياضي، أن تركض، أن ترفع الأثقال ثم تعود لتقضي عشر ساعات جالسا أمام شاشة، وكأنك لم تفعل شيئا. هنا يظهر مفهوم "السلوك الخامل" (sedentary behavior)، وهو ليس مجرد غياب للحركة، بل حالة فسيولوجية مستقلة، لها تأثيراتها العميقة على الجسم، حتى في وجود نشاط بدني منتظم.

عندما يجلس الإنسان لفترات طويلة، يدخل الجسم فيما يشبه وضعية التوفير القسري. العضلات، خصوصا في الساقين، تتوقف عن العمل بكفاءة، فينخفض استهلاك الغلوكوز والدهون. في الوقت نفسه، يتراجع نشاط إنزيمات أساسية مسؤولة عن تفكيك الدهون، ما يؤدي إلى ارتفاع الدهون الثلاثية وانخفاض الكوليسترول النافع. هذه التغيرات لا تحتاج إلى سنوات، بل قد تبدأ خلال أيام أو أسابيع قليلة من الجلوس المستمر.

لكن القصة لا تتوقف عند الدهون. الجلوس المطول يضعف حساسية الجسم للإنسولين، ويدفع الخلايا تدريجيا نحو مقاومة الإنسولين، وهي البوابة التي يدخل منها السكري من النوع الثاني.

الدراسات تُظهر أن مجرد تقليل فترات الجلوس، دون إضافة مجهود رياضي كبير، يمكن أن يحسن من التحكم في سكر الدم. الرسالة هنا مزعجة بقدر ما هي واضحة: المشكلة ليست فقط في أنك لا تتحرك بما يكفي، بل في أنك تجلس أكثر مما يجب.

ماذا تفعل في جسدك؟

القلب أيضا يدفع الثمن. البقاء في وضعية ثابتة لفترات طويلة يبطئ تدفق الدم، خصوصا في الأطراف السفلية، ويؤثر على وظيفة الأوعية الدموية. ومع الوقت، تتراكم هذه التأثيرات الصغيرة لتتحول إلى خطر ملموس على صحة القلب والشرايين.

أما الدماغ، الذي نظن أنه يعمل أثناء الجلوس، فليس بمنأى عن التأثير. هناك ارتباط متزايد بين الجلوس الطويل وتراجع الوظائف الإدراكية وارتفاع معدلات الاكتئاب، في تذكير قاسٍ بأن الجسم لا يقبل أن يُختزل إلى دماغ فوق كرسي.

المفارقة الكبرى هي أن ساعة من الرياضة لا تستطيع دائما أن تُنقذ يوما كاملا من الخمول. يمكنك أن تكون نشطا وفق التعريف التقليدي، وفي الوقت نفسه تعيش حياة خاملة بيولوجيا. لهذا بدأ الباحثون يميزون بوضوح بين قلة النشاط البدني وكثرة الجلوس، وهما مشكلتان مختلفتان، ولكل منهما مخاطره الخاصة.

الحل ليس معقدا

الحل، رغم كل هذا، ليس معقدا كما قد يبدو. الجسم لا يطلب معجزات، بل يطلب فقط ألا يُترك في حالة جمود طويلة. الوقوف لبضع دقائق كل نصف ساعة، المشي أثناء المكالمات، استخدام السلالم بدل المصعد، أو حتى تحريك الساقين وتمديد الجسم بشكل منتظم… كلها تدخلات بسيطة لكنها قادرة على إعادة تشغيل ما أطفأه الجلوس. والأهم من ذلك، أن يبدأ الإنسان في إعادة النظر في تفاصيل يومه الصغيرة.

لماذا نأخذ السيارة لمسافة يمكن قطعها مشيا؟ لماذا لا تتحول زيارة البقالة إلى فرصة للحركة بدل أن تكون رحلة سريعة بالسيارة؟ ولماذا لا يكون إيصال الأطفال إلى المدرسة، أو جزء منه على الأقل، مناسبة يومية للمشي بدل الجلوس خلف المقود؟

وحتى داخل البيت، حيث يظن كثيرون أن الخيارات محدودة، يمكن كسر هذا الجمود بسهولة: القيام من حين لآخر، التحرك بين الغرف، أو ببساطة الخروج لبضع دقائق إلى حديقة المنزل إن وُجدت، مهما كانت صغيرة، لاستعادة الإحساس بالحركة. هذه التفاصيل اليومية البسيطة، التي قد تبدو هامشية، هي في الحقيقة ما يصنع الفارق على المدى الطويل.

في عالم صُمم ليجعلنا نجلس، من العمل المكتبي إلى الترفيه الرقمي، يصبح التحدي الحقيقي هو أن نستعيد حقنا الطبيعي في الحركة. لأن الخطر لا يكمن في الكرسي ذاته، بل في أن نصبح سجناءه دون أن نشعر.

ومع ذلك، من المهم أن نضع الأمور في إطارها الصحيح: تقليل الجلوس، على أهميته، ليس حلا سحريا ولا علاجا منفردا، بل هو جزء من منظومة أوسع تُسمى «نمط الحياة الصحي». فلا معنى للحركة دون تغذية متوازنة، ولا جدوى من النشاط البدني في ظل نوم مضطرب، ولا يمكن الحديث عن صحة حقيقية مع مستويات مزمنة من التوتر. كما أن الوعي بالجسم يقتضي أيضا عدم التردد في استشارة الطبيب عند الحاجة، بدل تأجيل الإشارات التي يرسلها لنا.

الجلوس ليس عدوا.. لكنه يتحول إلى ذلك عندما يصبح أسلوب حياة. وفي معركة صامتة كهذه، لا يكفي أن نتحرك فقط، بل أن نعيد بناء علاقتنا كاملة بأجسادنا: حركة، وغذاء، ونوم، وهدوء.. وتوازن لا يقبل التجزئة.