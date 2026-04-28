اعتاد الإنسان أن يقيس عمره بعدد السنوات التي تمر منذ ولادته، وهو ما يُعرف بالعمر الزمني. لكن هذا الرقم، كما يكشف العلم الحديث، لا يعكس دائما الحقيقة الكاملة.

فداخل أجسامنا، هناك عمر آخر يُقاس بصحة الخلايا وكفاءة الأنسجة، ويُعرف بالعمر البيولوجي، وقد يكون أصغر أو أكبر من العمر الذي نحمله في الوثائق الرسمية.

لم يعد السؤال اليوم: كم سنعيش؟ بل أصبح أكثر عمقا: كيف نعيش هذه السنوات، وبأي جودة صحية؟

الشيخوخة.. عملية صامتة تبدأ من الداخل

علميا، لا تُعد الشيخوخة حدثا مفاجئا، بل مسارا تدريجيا يتراجع خلاله أداء الخلايا والأنسجة، وتضعف قدرة الجسم على الإصلاح والتجدد. ومع مرور الوقت، تزداد قابلية الإصابة بالأمراض، لكن هذا المسار لا يسير بالوتيرة نفسها لدى الجميع.

قد يبدو شخصان في العمر نفسه، لكن أحدهما يحتفظ بحيوية ملحوظة، بينما يعاني الآخر من تدهور صحي واضح. هنا يظهر الفرق بين العمر الزمني والعمر البيولوجي، وهو الفرق الذي يحاول العلماء اليوم فهمه بدقة أكبر.

كيف تبدأ الشيخوخة؟

لفهم هذه الفروق، طوّر العلماء نموذجا يشرح ما يحدث داخل الجسم مع التقدم في العمر، يُعرف بـ"علامات الشيخوخة".

وتشير هذه العلامات إلى مجموعة من التغيرات البيولوجية التي تتراكم تدريجيا، مثل تلف الحمض النووي، وقصر "التيلوميرات" التي تحمي أطراف المادة الوراثية، إضافة إلى اضطراب عمل الميتوكوندريا، وهي المسؤولة عن إنتاج الطاقة داخل الخلايا.

ومع الوقت، تتراكم خلايا هرِمة فقدت قدرتها على العمل لكنها تبقى في الأنسجة، كما تضعف الخلايا الجذعية المسؤولة عن التجديد.

ويصاحب ذلك اضطراب في تنظيم الجينات، واختلال في التمثيل الغذائي، وتراجع في قدرة الخلايا على الحفاظ على توازن البروتينات داخلها. كل هذه العمليات تشكل، مجتمعة، الأساس البيولوجي لما نراه لاحقا من مظاهر الشيخوخة.

هل يمكن إبطاء هذا المسار؟

رغم أن الشيخوخة لا يمكن إيقافها، فإن الأبحاث الحديثة تسعى إلى فهم ما إذا كان بالإمكان إبطاء بعض مظاهرها. ومن أبرز ما يجري العمل عليه اليوم ما يُعرف بـ"الساعة اللاجينية"، وهي نموذج علمي يعتمد على تغيرات كيميائية في الحمض النووي لتقدير العمر البيولوجي للخلايا، وما يزال هذا المجال في طور التطوير.

كما تحظى الخلايا الهرمة باهتمام متزايد، نظرا لدورها المحتمل في تسريع التدهور، في حين تشير دراسات أخرى إلى أن تحسين كفاءة الميتوكوندريا قد ينعكس إيجابا على صحة الخلايا، وهو ما يرتبط بعوامل مثل النشاط البدني وتقليل السعرات الحرارية والصيام المتقطع.

ولا يقل الميكروبيوم المعوي أهمية عن ذلك، إذ إن توازن الكائنات الدقيقة في الأمعاء يتأثر مع التقدم في العمر، وقد يسهم اختلاله في تسريع الشيخوخة، بينما يساعد النظام الغذائي الغني بالألياف والأطعمة المخمّرة على دعمه.

أما الأدوية التي يُروَّج لها باعتبارها "مضادة للشيخوخة"، فما تزال في مراحل البحث، ولم تثبت فعاليتها بشكل قاطع، ما يجعل نمط الحياة الصحي هو الخيار الأكثر موثوقية حتى الآن.

وفي موازاة ذلك، دخل الذكاء الاصطناعي على خط أبحاث الشيخوخة، حيث يُستخدم لتحليل كميات ضخمة من البيانات البيولوجية، وبناء نماذج تساعد في تقدير العمر البيولوجي والتنبؤ بمخاطر الأمراض، رغم أن هذه التطبيقات لا تزال قيد التطوير.

لماذا يشيخ البعض أسرع؟

لا يوجد سبب واحد يفسر اختلاف سرعة الشيخوخة بين الناس، بل هي نتيجة تفاعل معقد بين الجينات ونمط الحياة والبيئة. فالعوامل الوراثية تلعب دورا مهما، لكنها لا تفسر سوى نسبة محدودة، بينما يبقى التأثير الأكبر مرتبطا بما نعيشه يوميا.

ومن بين العوامل التي يسلط عليها العلم الضوء، الالتهاب المزمن منخفض الدرجة، وهو حالة خفية تستمر لسنوات دون أعراض واضحة، لكنها تُضعف قدرة الخلايا على الإصلاح وتسرّع التدهور البيولوجي.

نمط الحياة.. العامل الحاسم

في العيادات، يتكرر سؤال بسيط يحمل الكثير من القلق: "هل يمكننا فعل شيء أمام الشيخوخة؟" والإجابة العلمية اليوم أكثر وضوحا: نعم، إلى حدّ كبير.

لا يمكن تغيير الجينات، لكن يمكن التأثير في طريقة عملها. فكل خلية في الجسم تسجل تفاصيل ما نعيشه يوما بعد يوم، من تغذية ونوم وحركة وضغوط نفسية.

النظام الغذائي، على سبيل المثال، يلعب دورا محوريا. فالإفراط في السكريات والدهون المصنعة، إلى جانب نقص العناصر الغذائية الأساسية، يسرّع الشيخوخة البيولوجية، في حين يدعم الغذاء المتوازن صحة الخلايا.

النوم بدوره ليس مجرد راحة، بل هو فترة إصلاح نشطة، يعمل خلالها الجسم على تنظيم الهرمونات وإعادة التوازن الداخلي، وأي خلل في هذا النظام ينعكس مباشرة على صحة الخلايا.

أما النشاط البدني، فيُعد رسالة مستمرة إلى الجسم بالحفاظ على القوة، إذ تسهم الحركة في دعم العضلات والعظام وتحسين كفاءة الطاقة داخل الخلايا، بينما يؤدي الخمول إلى نتائج عكسية.

ولا يمكن تجاهل أثر التوتر المزمن، الذي يرتبط بزيادة الالتهاب واضطرابات النوم وضعف المناعة، ما يجعله أحد العوامل التي تسرّع مسار الشيخوخة.

وفي المقابل، تمثل العادات الضارة، مثل التدخين، أحد أبرز العوامل التي تسرّع تلف الخلايا، إذ تؤدي إلى زيادة الإجهاد التأكسدي، وإضعاف الميتوكوندريا، وتسريع قصر التيلوميرات، وهو ما يعكس تسارع الشيخوخة على المستوى الخلوي.

الصيام.. إعادة ضبط داخلية

تشير بعض الدراسات إلى أن الصيام قد يحفّز عمليات تُعرف بـ"إعادة التدوير الخلوي"، حيث تتخلص الخلايا من المكونات التالفة وتعيد استخدام مواردها بكفاءة أعلى، وهي آلية يُعتقد أنها تسهم في دعم شيخوخة أكثر توازنا.

في النهاية، لم تعد الشيخوخة مجرد رقم يُضاف إلى العمر، بل مسار بيولوجي يمكن التأثير فيه إلى حدٍّ ما. وبينما لا يمكن إيقاف الزمن، يمكن تحسين الطريقة التي يستجيب بها الجسم له.

قد لا نملك السيطرة على عدد السنوات التي سنعيشها، لكننا نملك، إلى حد بعيد، التحكم في كيفية أن نعيشها.