تشير دراسة علمية جديدة إلى أن التغيرات في البكتيريا التي تعيش في الأمعاء (الميكروبيوم) قد تكشف عن خطر الإصابة بمرض باركنسون قبل سنوات من ظهور الأعراض الحركية المعروفة مثل الرعاش أو بطء الحركة.

ويعتقد الباحثون أن هذه النتائج قد تفتح الباب أمام طرق جديدة للكشف المبكر والعلاج الوقائي.

الدراسة، التي أجراها باحثون من كلية لندن الجامعية (University College London) ونُشرت في مجلة نيتشر ميديسن (Nature Medicine)، وجدت أن هناك اختلافات واضحة في تركيب ميكروبات الأمعاء بين المصابين بباركنسون والأشخاص الأصحاء، وكذلك بين الأصحاء وأشخاص لديهم عوامل وراثية تزيد الخطر لكن دون أعراض بعد.

وجد العلماء أن هناك "بصمة ميكروبية" مميزة في أمعاء المصابين بمرض باركنسون، كما ظهرت هذه البصمة أيضا لدى أشخاص لديهم استعداد وراثي للمرض رغم أنهم لم تظهر عليهم أعراض بعد. ويزداد وضوح هذه التغيرات كلما تقدم المرض.

واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات من مئات المشاركين، بينهم مرضى باركنسون وأشخاص يحملون جينات تزيد من خطر الإصابة، إضافة إلى أشخاص أصحاء. وأظهرت النتائج اختلافا كبيرا في أنواع وكميات البكتيريا المعوية بين هذه المجموعات، حيث تغيرت نسبة أكثر من ربع أنواع الميكروبات لدى المرضى مقارنة بالأصحاء.

ماذا وجد الباحثون؟

عند تحليل عينات من البراز ومقارنة مجموعات مختلفة (مرضى باركنسون – أشخاص لديهم طفرة جينية خطرة – أشخاص أصحاء)، لاحظ الباحثون:

اختلافات في أكثر من ربع أنواع البكتيريا المعوية

وجود نمط ميكروبي "مميز" يرتبط بزيادة خطر المرض

تشابه بين الأشخاص المعرضين وراثيا والمرضى الفعليين

كما لاحظ الباحثون وجود علاقة بين النظام الغذائي وصحة الميكروبيوم؛ إذ كان الأشخاص الذين يتناولون أطعمة مصنّعة ودهونا مشبعة أكثر عرضة لامتلاك هذا النمط الميكروبي المرتبط بباركنسون، بينما ارتبطت الأنظمة الغذائية الغنية بالخضروات والألياف بانخفاض هذا الخطر.

لماذا هذا مهم؟

مرض باركنسون هو اضطراب عصبي يتطور تدريجيا، وغالبا لا يُشخَّص إلا بعد فقدان جزء كبير من الخلايا العصبية. لذلك، اكتشاف علامات مبكرة قد يفتح الباب أمام:

تشخيص أبكر

تدخّل وقائي

إمكانية إبطاء تطور المرض

هل الأمعاء تسبب المرض؟

حتى الآن، لا يوجد دليل قاطع على أن التغيرات في الأمعاء تسبب باركنسون مباشرة. لكن الباحثين يعتبرونها:

علامة مبكرة محتملة

أو جزءا من سلسلة تغيّرات مرتبطة بالدماغ والجهاز العصبي

كما أن بعض الباحثين يشيرون إلى أن هذه النتائج مهمة، لكنها لا تعني أن كل شخص لديه "تغير في البكتيريا" سيصاب بالمرض، لأن العوامل الوراثية والبيئية تلعب دورا كبيرا.