تحول الكوليسترول، عبر العقود، من جزيء بيولوجي أساسي إلى رمز مشحون بالخوف واليقين الزائف في آن واحد. في نظر البعض هو العدو الصامت الذي يتسلل إلى الشرايين، وفي نظر آخرين ضحية سوء فهم تاريخي.

لكن الحقيقة، كما هي الحال في أغلب ما يتعلق بجسم الإنسان، أكثر تعقيدًا بكثير من هذه الصور المبسطة. الكوليسترول ليس خيرًا مطلقًا ولا شرًا مطلقًا، بل جزيء تحكمه قوانين التوازن البيولوجي، وحين يختل هذا التوازن تبدأ القصة الحقيقية.

في الطب، لا تعني كلمة "طبيعي" حكمًا اعتباطيًا، بل تشير إلى نطاقات يعمل داخلها الجسم بكفاءة واستقرار. هذا ينطبق على كل شيء تقريبًا: الغلوكوز، ضغط الدم، الحديد، وحتى الأكسجين. لا أحد يجادل في أن الغلوكوز ضروري للحياة، ومع ذلك فإن ارتفاعه المزمن في الدم في حالة مرض السكري يؤدي إلى مضاعفات خطيرة جدا.

المنطق نفسه ينطبق على الدهون في الدم. الكوليسترول ضروري لبناء أغشية الخلايا، ولتصنيع الهرمونات، ولإنتاج فيتامين "د" والأحماض الصفراوية. الجسم لا يكتفي باستهلاكه، بل يصنعه بنفسه لأنه لا يستطيع الاستغناء عنه.

لكن كونه ضروريًا لا يعني أنه آمن مهما بلغت مستوياته. البيولوجيا لا تعمل بمنطق "كلما زاد كان أفضل" أو "كلما نقص كان أفضل"، بل بمنطق التوازن الدقيق. عندما ترتفع المستويات كثيرًا، أو تنخفض بشكل غير طبيعي، تبدأ المخاطر بالظهور.

الخطر في اختلال تنظيم الكوليسترول

في السنوات الأخيرة، ظهرت على منصات التواصل الاجتماعي موجة مضادة للسردية التقليدية، تدعي أن الكوليسترول، وخاصة الكوليسترول منخفض الكثافة (إل دي إل – LDL)، مبالغ في خطورته، بل إن بعض الأصوات ذهبت إلى حد نفي علاقته بأمراض القلب.

هذا الطرح، رغم أنه يبدو تمردًا على تبسيط قديم، وقع في تبسيط جديد أكثر خطورة. لأن الحقيقة العلمية الصلبة لا تزال قائمة: الكوليسترول منخفض الكثافة عامل سببي مثبت علميا في تصلب الشرايين.

تصلب الشرايين ليس فكرة نظرية، بل هو العملية البيولوجية التي تقف خلف الجلطات القلبية والسكتات الدماغية. وهذه الأمراض لا تزال، حتى اليوم، السبب الأول للوفاة عالميًا. نحن لا نتحدث عن خطر هامشي، بل عن وباء صامت يقتل الملايين كل عام.

عندما ترتفع مستويات جزيئات LDL في الدم لفترات طويلة، تتسلل إلى جدار الشرايين، وتتعرض لتغيرات كيميائية، وتحفز سلسلة من التفاعلات الالتهابية التي تؤدي في النهاية إلى تكون اللويحات. صحيح أن هذه العملية تتأثر بعوامل أخرى، كالالتهاب، والإجهاد التأكسدي، واضطرابات الأيض، لكن LDL يبقى عنصرًا محوريًا في هذه المعادلة. بدونه لا تسير الأمور بالطريقة نفسها.

وهذا ما تؤكده دراسات علمية متكررة: الأشخاص الذين يولدون بمستويات منخفضة جدًا من LDL بسبب طفرات جينية نادرة يتمتعون بحماية شبه كاملة من أمراض القلب. كما أن خفض LDL بالأدوية لدى الأشخاص المعرضين للخطر يؤدي، بشكل متسق، إلى تقليل حدوث الجلطات والوفيات في الدراسات السريرية.

لكن هذه الحقيقة لا تنفي تعقيد الصورة، بل تكملها. نعم، السياق مهم. شخص يتمتع بلياقة بدنية جيدة، ونمط حياة صحي، ومستويات منخفضة من الالتهاب، ليس كمن يعاني من السمنة الحشوية ومقاومة الإنسولين واضطرابات أيضية متعددة، حتى لو كانت أرقام الكوليسترول منخفض الكثافة (LDL) متقاربة. لكن هذا لا يعني أن الكوليسترول منخفض الكثافة (LDL) يمكن تجاهله، بل يعني أن الخطر يجب أن يُفهم، لا أن يُنكر.

الاعتقاد بأن اللياقة تمنح حصانة مطلقة ضد هذه الآليات البيولوجية هو وهم شائع؛ فالجسم لا يفاوض على أساس الانطباعات، بل على أساس التعرض التراكمي. الشرايين لا تعرف أنك تمارس الرياضة، بقدر ما تعرف كم من الوقت تعرضت لمستويات مرتفعة من الكوليسترول منخفض الكثافة.

ورغم كل هذا التراكم العلمي، نشهد اليوم ظاهرة مقلقة: مؤثرون على وسائل التواصل الاجتماعي يقللون من خطورة الكوليسترول المرتفع، بل ويقدمون بدائل طبيعية أو مكملات غذائية وبرامج خاصة يدّعون أنها تعالج المشكلة دون الحاجة إلى تدخل طبي حقيقي.

بين التجارب الفردية والدراسات

هذه الرسائل لا تستند في الغالب إلى دراسات سريرية محكمة، بل إلى تجارب فردية وقصص نجاح انتقائية. وهنا لا تكمن المشكلة في الخطأ العلمي فقط، بل في خطأ أعمق: مصدر المعرفة.

الصحة ليست مجالا يُؤخذ فيه الرأي من الأكثر متابعة أو الأكثر إقناعًا على الشاشة. النصائح الصحية يجب أن تُبنى على العلم الصارم: على الدراسات السريرية، وعلى التحليل الوبائي، وعلى المعرفة المتراكمة في المجلات العلمية المحكمة.

القرارات الطبية لا تُصاغ في مقاطع قصيرة، بل في سياق بحثي طويل ومعقد يقوده أطباء وعلماء متخصصون. المؤثر قد يكون بارعا في الإقناع، لكنه ليس بديلا عن العلم.

تكمن الخطورة في أن التقليل من شأن الكوليسترول منخفض الكثافة (LDL) قد يؤدي إلى تأخير التشخيص، أو إهمال العلاج، أو الاعتماد على حلول غير مثبتة علميًا، ما يزيد من المخاطر على المدى الطويل.

ما يُقدَّم على أنه طبيعي أو بديل ليس بالضرورة آمنًا أو فعالا، بل قد يكون، في بعض الحالات، مضللا وخطيرًا. العلم ليس معصومًا من الخطأ، لكنه يمتلك آلية تصحيح ذاتي، أما ثقافة الترند فلا تملك إلا سرعة الانتشار.

المشكلة الحقيقية، إذن، ليست في اختيار أحد طرفي النقاش، إما أن الكوليسترول هو كل شيء، أو أنه لا يعني شيئًا. كلا الموقفين اختزال مخلّ، فالحقيقة تكمن في الفهم المتكامل: الكوليسترول جزء من شبكة معقدة تشمل الأيض، والالتهاب، والوراثة، ونمط الحياة، لكنه جزء لا يمكن تجاهله.

لقد فشلت الرسائل الصحية في كثير من الأحيان لأنها اختارت البساطة على حساب الدقة. لكن الدقة، حتى وإن كانت أقل جاذبية، هي ما ينقذ الأرواح.

التاريخ المرضي

نقطة أخرى مهمة. لا يمكن الحديث عن الكوليسترول وخطره دون التوقف عند فئة غالبًا ما تُهمل في النقاش العام: الأشخاص الذين يحملون تاريخا عائليا مع أمراض القلب.

هؤلاء لا يبدأون من نفس النقطة التي يبدأ منها الآخرون، بل يدخلون المعادلة وهم أكثر عرضة للخطر بحكم عوامل وراثية قد تؤثر على طريقة تعامل أجسامهم مع الدهون، وعلى رأسها الكوليسترول منخفض الكثافة.

في بعض الحالات، كما في فرط كوليسترول الدم العائلي، تكون مستويات LDL مرتفعة منذ سن مبكرة، ما يعني أن الشرايين تتعرض لعبء تراكمي أكبر على مدى الحياة، حتى لو بدا الشخص في كامل لياقته.

المشكلة أن هذا الخطر غير مرئي في كثير من الأحيان، فلا أعراض مبكرة ولا إشارات واضحة، ما يجعل الاعتماد على الشعور بالصحة أو المظهر الخارجي مضللا.

إن وجود تاريخ عائلي مع الجلطات القلبية أو السكتات الدماغية، خصوصا في سن مبكرة، يجب أن يكون جرس إنذار حقيقي، يدفع إلى الفحص المبكر، والمتابعة الطبية المنتظمة، والتعامل الجاد مع أي ارتفاع في الكوليسترول. في هذه الحالات، لا يكفي الاطمئنان إلى نمط حياة صحي فقط، بل يصبح التقييم الطبي المبني على الأدلة ضرورة لا خيارا.

في النهاية، ربما الرسالة الأهم ليست بيولوجية بقدر ما هي معرفية: الكوليسترول ليس عدوا.. لكنه ليس بريئا.

وما بين الخوف المبالغ فيه والاستهانة الخطيرة، يبقى التوازن، كما في كل شيء في الطب، هو الحقيقة التي لا تقبل الاختزال.