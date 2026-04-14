يشهد علاج السكري من النوع الثاني تطورا لافتا مع ظهور دواء جديد يحمل اسم أويكلي (Awiqli)، وهو إنسولين طويل المفعول يؤخذ مرة واحدة فقط أسبوعيا، بدلا من الحقن اليومية التقليدية.

هذا الابتكار، الذي حاز موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، قد يغير شكل إدارة المرض لدى ملايين المرضى حول العالم.

يعتمد الدواء على مادة فعالة تطلق الإنسولين بشكل تدريجي داخل الجسم، ما يضمن الحفاظ على مستوى مستقر للسكر في الدم طوال الأسبوع.

وتكمن أهميته في تبسيط حياة المرضى، إذ يقلل عدد الحقن من 7 مرات أسبوعيا إلى مرة واحدة، وهو ما قد يعزز الالتزام بالعلاج ويخفف العبء اليومي المرتبط بالسكري.

دراسات سريرية

وجاءت الموافقة على الدواء بعد سلسلة من الدراسات السريرية التي أظهرت فعاليته في خفض مستويات السكر التراكمي (A1C)، بحسب ما أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وهو المؤشر الأساسي لتقييم التحكم في السكري.

وشملت هذه الدراسات آلاف المرضى الذين استخدموا الدواء إلى جانب علاجات أخرى، سواء كانت أدوية فموية أو إنسولين إضافي مرتبط بالوجبات.

ورغم هذه النتائج الإيجابية، لا يخلو الدواء من الآثار الجانبية، إذ يعد انخفاض مستوى السكر في الدم أبرز المخاطر المحتملة، إلى جانب تفاعلات موضع الحقن وزيادة الوزن وبعض التغيرات الجلدية. كما يحذر الأطباء من مضاعفات أكثر خطورة مثل الحساسية الشديدة أو تأثيرات على القلب في حالات معينة.

ويتطلب استخدام أويكلي (Awiqli) التزاما دقيقا بتعليمات الطبيب، سواء من حيث توقيت الجرعة أو طريقة الحقن، مع ضرورة مراقبة مستويات السكر بانتظام. كما ينبغي على المرضى توخي الحذر عند تغيير نمط حياتهم أو أدويتهم، نظرا لأن ذلك قد يؤثر في استجابة الجسم للإنسولين.

وبينما يمثل هذا العلاج خطوة متقدمة نحو تبسيط إدارة السكري، يؤكد الخبراء أن نجاحه يعتمد على الاستخدام الصحيح والمتابعة الطبية المستمرة، خاصة أن طبيعته طويلة المفعول تجعل تعديل الجرعات أو التعامل مع الطوارئ أكثر حساسية مقارنة بالأنظمة اليومية التقليدية.

إعلان

في المحصلة، يفتح هذا الدواء الباب أمام مرحلة جديدة في علاج السكري، عنوانها تقليل التعقيد وزيادة المرونة، لكن مع ضرورة الحفاظ على الوعي والانضباط لضمان أفضل النتائج الصحية.