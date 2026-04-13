في تطور علمي لافت، نجح باحثون من معهد إم آي تي (MIT) في ابتكار مستشعر تجريبي جديد قد يغير طريقة تشخيص أمراض الرئة، وعلى رأسها الالتهاب الرئوي، من خلال تحليل نفس الإنسان بدلا من الاعتماد على الأشعة أو الفحوصات المخبرية التقليدية.

كيف تعمل التقنية؟

يعتمد الاختبار الجديد على مستشعر صغير جدا (بحجم شريحة) يقوم بالتقاط مركبات صناعية تعرف باسم "المؤشرات الحيوية" (Biomarkers)، والتي تكون مرتبطة في البداية بجسيمات نانوية يمكن استنشاقها.

تعمل هذه المؤشرات كـ"علامات ذكية"، ولا تنفصل عن الجسيمات النانوية إلا في وجود "مفتاح" معين، مثل إنزيمات تنتجها الأمراض داخل الجسم.

آلية الاستخدام:

يستنشق المريض الجسيمات النانوية (مشابهة لبخاخ الربو).

إذا كان الشخص سليما فتبقى الجسيمات كما هي وتخرج من الجسم.

إذا كان مصابا (مثل الالتهاب الرئوي) فتقوم إنزيمات المرض بقطع المؤشرات الحيوية.

تطرح هذه المؤشرات مع الزفير.

يلتقطها الجهاز ويؤكد وجود المرض.

يستخدم الجهاز تقنيات متقدمة مثل التحليل الطيفي والبلازمونيات، التي تسمح بالكشف عن كميات ضئيلة جدا من هذه المؤشرات بدقة عالية.

وقد أظهر الجهاز كفاءة كبيرة في التجارب المخبرية، حيث تمكن من التعرف على الإشارات الكيميائية حتى في تركيزات منخفضة للغاية.

لماذا يعد هذا الابتكار مهما؟

يتيح تشخيصا سريعا خلال دقائق بدل ساعات أو أيام غير جراحي ولا يحتاج إلى سحب عينات يمكن استخدامه مستقبلا في العيادات أو حتى المنازل قد يساهم في الكشف المبكر وتحسين فرص العلاج.

إلى أين وصلت الأبحاث؟

حتى الآن، لا تزال التقنية في مرحلة مبكرة، حيث تم اختبارها فقط على الحيوانات مثل الفئران، ولم تبدأ بعد التجارب السريرية على البشر. ومع ذلك، أظهرت النتائج دقة عالية في اكتشاف المؤشرات المرتبطة بالأمراض.

آفاق مستقبلية أوسع

لا يقتصر استخدام هذا المستشعر على الالتهاب الرئوي فقط، بل يمكن تطويره لاحقا للكشف عن أمراض رئوية أخرى، ملوثات كيميائية في الهواء، وربما أمراض مختلفة يمكن تتبعها عبر "بصمة النفس".

ورغم أن التقنية لا تزال قيد التطوير، فإنها تمثل خطوة واعدة نحو مستقبل يصبح فيه تشخيص الأمراض أسرع وأسهل، وربما يتم ببساطة عبر "نفخة" في جهاز صغير.