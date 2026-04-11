إعادة ضبط المناعة.. تقنية طبية تنقذ امرأة من 3 أمراض خطيرة

في إنجاز طبي لافت، تمكن فريق من العلماء من إدخال امرأة في حالة شفاء تام بعد معاناة طويلة مع ثلاثة أمراض مناعية خطيرة، وذلك باستخدام علاج خلوي متطور يعيد برمجة الجهاز المناعي.

وكانت المرأة التي تبلغ من العمر 47 عاما، تعاني من ثلاثة أمراض مناعية خطيرة مهددة للحياة، وبعد خضوعها للعلاج الجديد بالخلايا والذي أعاد ضبط جهازها المناعي، تمكنت من العودة إلى حياة شبه طبيعية.

قبل هذا العلاج، جربت هذه المريضة تسعة أنواع مختلفة من العلاجات دون نجاح يذكر، وكانت تحتاج إلى عمليات نقل دم يومية وأدوية مميعة للدم بشكل دائم.

وتم علاج المريضة في مستشفى إرلانغن الجامعي (University Hospital Erlangen) وهو مستشفى جامعي متخصص في الأبحاث والعلاجات المتقدمة في ألمانيا، ويتبع لجامعة إرلانغن-نورنبيرغ.

المريضة، التي فشلت معها تسعة خيارات علاجية سابقة، كانت تعتمد على نقل الدم بشكل يومي للبقاء على قيد الحياة. لكن بعد خضوعها لعلاج "سي إيه آر-تي" (CAR-T)، تحسنت حالتها بشكل سريع وغير مسبوق، إذ توقفت عن نقل الدم خلال أيام قليلة واستعادت حياتها الطبيعية خلال أسبوعين فقط.

وبعد أكثر من عام على العلاج، لا تزال المريضة في حالة استقرار دون الحاجة لأي تدخل إضافي، في نتيجة تعزز الآمال بإمكانية استخدام هذه التقنية لعلاج أمراض مناعية مستعصية.

ما هو العلاج المستخدم؟

العلاج المستخدم يعرف باسم "سي إيه آر-تي" (CAR-T)، وهو نوع من العلاج الخلوي طور أساسا لعلاج السرطان.

يقوم الأطباء بسحب خلايا مناعية من المريض (خلايا T)، ثم تعديلها وراثيا في المختبر لتتعرف على الخلايا المريضة (الخلايا البائية) وتهاجمها، ثم يعيدونها إلى جسم المريض.

ورغم التفاؤل، يشدد العلماء على أن هذه الحالة تمثل تجربة فردية، وأن الأمر يتطلب مزيدا من التجارب السريرية قبل اعتماد العلاج على نطاق واسع.

أهمية الاكتشاف

يرى العلماء أن هذه النتائج مذهلة لأنها قد تمثل تحولا جذريا في علاج الأمراض المناعية، خاصة للحالات التي لا تستجيب للعلاجات التقليدية.

كما أن هناك تجارب سريرية جارية لاختبار هذا العلاج على أمراض أخرى مثل الذئبة والتصلب المتعدد وأمراض مناعية أخرى.