30 غراما يوميا تصنع الفارق.. كيف تحميك الألياف من أمراض خطيرة؟

تشير دراسات طبية إلى أن الألياف الغذائية تعد من أهم مكونات النظام الغذائي الصحي، لما لها من دور في دعم صحة الجهاز الهضمي وتنظيم مستويات السكر في الدم والحد من خطر الإصابة بأمراض القلب وبعض أنواع السرطان.

والألياف نوع من الكربوهيدرات لا يستطيع الجسم هضمه. فبينما تهضم معظم الكربوهيدرات إلى جزيئات سكر تسمى الغلوكوز، لا تهضم الألياف إلى جزيئات سكر، بل تمر عبر الجسم دون هضم. تساعد الألياف على تنظيم استخدام الجسم للسكريات، مما يساعد على التحكم في الجوع ومستوى السكر في الدم.

يحتاج الأطفال والبالغون إلى ما لا يقل عن 25 إلى 35 غراما من الألياف يوميا للحفاظ على صحة جيدة، لكن مثلا معظم الأمريكيين لا يحصلون إلا على حوالي 15 غراما يوميا. ومن أفضل مصادر الألياف الحبوب الكاملة، والفواكه والخضراوات الكاملة، والبقوليات، والمكسرات.

وذكر موقع أبوتيكن دي إي الألماني، البوابة الرسمية للصيادلة في ألمانيا، أن تناول الألياف بانتظام يحقق مجموعة من الفوائد الصحية المهمة، خاصة عند إدراجها ضمن نظام غذائي متوازن.

فوائد صحية متعددة

تعزيز صحة الأمعاء

تعمل الألياف الغذائية على تغذية البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يساعد على الحفاظ على توازن الميكروبيوم المعوي. كما أنها تمتص الماء وتزيد حجم البراز، ما يسهل حركة الأمعاء ويقي من الإمساك. وتشير أبحاث إلى أن صحة الأمعاء لا تؤثر فقط في الهضم، بل ترتبط أيضا بوظائف المناعة والصحة العامة.

المساعدة في التحكم بالوزن

يساعد تناول الأطعمة الغنية بالألياف على الشعور بالشبع لفترة أطول، لأنها تبطئ عملية إفراغ المعدة. ويؤدي ذلك إلى تقليل الرغبة في تناول الطعام بين الوجبات، ما قد يدعم التحكم في الوزن دون الحاجة إلى حميات غذائية صارمة.

تنظيم مستويات السكر في الدم

تبطئ الألياف امتصاص السكر في مجرى الدم، مما يقلل من الارتفاع السريع في مستويات الغلوكوز. ووفق دراسات نشرتها منظمة الصحة العالمية، يمكن أن يسهم النظام الغذائي الغني بالألياف في تقليل خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من مقاومة الإنسولين.

دعم صحة القلب

ترتبط الألياف القابلة للذوبان بالأحماض الصفراوية في الأمعاء وتساعد على التخلص منها، ما يساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

وتشير جمعية القلب الأمريكية إلى أن الأنظمة الغذائية الغنية بالألياف ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

الوقاية من بعض أنواع السرطان

تظهر دراسات وبائية أن تناول كميات كافية من الألياف قد يقلل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، كما تشير بعض الأبحاث إلى احتمال وجود تأثير وقائي ضد سرطان الثدي.

الكمية اليومية الموصى بها

تنصح الجمعية الألمانية للتغذية بأن يتناول البالغون نحو 30 غراما من الألياف الغذائية يوميا على الأقل. غير أن كثيرين لا يصلون إلى هذه الكمية بسبب الاعتماد على الأطعمة المصنعة قليلة الألياف.

أهم مصادر الألياف

يمكن الحصول على الألياف من مجموعة واسعة من الأطعمة الطبيعية، منها:

الفواكه: مثل التفاح والموز والتوت والأفوكادو.

الخضراوات: مثل البروكلي والجزر والسبانخ والبطاطا الحلوة.

الحبوب الكاملة: مثل الشوفان وخبز القمح الكامل والأرز البني.

البقوليات: مثل العدس والحمص والفاصولياء والبازلاء.

المكسرات والبذور: مثل اللوز وبذور الشيا وبذور الكتان.

وينصح خبراء التغذية بزيادة استهلاك الألياف تدريجيا مع شرب كميات كافية من الماء، لتجنب اضطرابات الجهاز الهضمي والاستفادة القصوى من فوائدها الصحية.