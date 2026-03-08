تشير دراسات طبية إلى أن أمراض الرئة قد تكون أكثر تأثيرا على النساء مقارنة بالرجال، بسبب مجموعة من العوامل البيولوجية والهرمونية والبيئية التي تجعل الجهاز التنفسي لدى المرأة أكثر حساسية لبعض المخاطر الصحية.

وذكر موقع أبوتيكن الألماني، وهو بوابة معلومات صحية للصيادلة، أن الفروق التشريحية بين الجنسين تلعب دورا مهما في هذه المسألة، إذ إن رئتي المرأة أصغر حجما بنحو 10% في المتوسط مقارنة بالرجال. كما أن مساحة المجاري التنفسية العلوية، أي الفراغ في الأنف والحلق الذي يمر عبره الهواء، تكون أصغر لدى النساء بنسبة تتراوح بين 30 و50%.

وتشير البيانات إلى أن الشعب الهوائية، وهي الممرات المتفرعة داخل الرئتين التي تنقل الهواء، تكون أيضا أصغر حجما لدى النساء بنسبة تتراوح بين 5 و20%، ما قد يجعل تدفق الهواء أكثر عرضة للتأثر بالالتهابات أو التهيج.

تأثير الهرمونات

يلعب العامل الهرموني دورا إضافيا في اختلاف استجابة الجهاز التنفسي. فهرمون الإستروجين قد يزيد حساسية الشعب الهوائية، وهو ما قد يفسر ارتفاع معدلات الإصابة بالربو والحساسية التنفسية لدى النساء في بعض الفئات العمرية.

والنساء في بعض المناطق أكثر عرضة لمشكلات الجهاز التنفسي بسبب التعرض لدخان الطهي داخل المنازل أو التلوث الهوائي، ما يزيد خطر الإصابة بأمراض مثل الربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن.

حساسية أكبر للتلوث

وتشير دراسات تجريبية إلى أن النساء قد يكنّ أكثر حساسية للجسيمات الدقيقة الملوثة في الهواء، خصوصًا الجسيمات التي يقل قطرها عن 2.5 ميكرومتر (PM2.5)، إذ يمكن أن تتراكم بكميات أكبر في المجاري التنفسية لديهن مقارنة بالرجال.

وتحذر دراسات طبية نشرتها المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة من أن هذه الجسيمات الدقيقة ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالتهابات الرئة وأمراض القلب والأوعية الدموية.

التدخين وتأثيره الأقوى على النساء

كما يوضح الخبراء أن التدخين قد يكون أكثر ضررا على النساء. فحتى مع استهلاك عدد أقل من السجائر مقارنة بالرجال، قد تصاب النساء بمرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) في سن أبكر، وهو مرض يسبب تضيق الشعب الهوائية وصعوبة التنفس.

إعلان

وتؤكد مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة أن النساء المدخنات قد يكنّ أكثر عرضة لتلف أنسجة الرئة، ما يجعل الإقلاع عن التدخين والوقاية من التلوث الهوائي عاملين أساسيين لحماية صحة الجهاز التنفسي.

نصائح للوقاية

يوصي الأطباء بعدد من الخطوات للحد من خطر أمراض الرئة، منها:

تجنب التدخين والتدخين السلبي.

تقليل التعرض للتلوث الهوائي قدر الإمكان.

ممارسة النشاط البدني بانتظام لتحسين كفاءة الرئتين.

مراجعة الطبيب عند ظهور أعراض مثل السعال المزمن أو ضيق التنفس.

ويرى خبراء الصحة أن فهم الفروق البيولوجية بين الرجال والنساء يساعد في تطوير استراتيجيات وقائية وعلاجية أكثر دقة، بما يسهم في حماية صحة الجهاز التنفسي لدى الجميع.