تحدي "الباراسيتامول" يقلق خبراء الصحة في أوروبا

حذرت هيئات صحية في عدة دول أوروبية من انتشار ما يعرف على وسائل التواصل الاجتماعي بـ"تحدي الباراسيتامول"، وهو سلوك خطير يشجع بعض المراهقين على تناول كميات كبيرة من هذا الدواء الشائع لمعرفة من يستطيع تحمل الجرعة الأكبر.

ويعتمد التحدي المزعوم على نشر مقاطع أو منشورات على الإنترنت يتباهى فيها المشاركون بتناول جرعات مفرطة من الباراسيتامول، وهو مسكن للآلام وخافض للحرارة يعد من أكثر الأدوية استخداما حول العالم.

إلا أن البحث عن هذا التحدي على منصة تيك توك يظهر أن معظم المحتوى المتعلق به يأتي من أطباء أو مؤسسات صحية تحذر من مخاطره، وليس من مشاركين فعليين فيه.

ورغم ذلك، أكد مركز مستشفى إيبيكورا في بلجيكا أنه عالج ثلاثة مرضى خلال فبراير/شباط الماضي بسبب جرعة زائدة من الباراسيتامول بعد مشاركتهم في هذا التحدي عبر الإنترنت.

كما أصدرت الوكالة الفيدرالية البلجيكية للأدوية والمنتجات الصحية في السادس فبراير/شباط تحذيرا رسميا من مخاطر الجرعات الزائدة، مشيرة إلى أن تناول الباراسيتامول حتى بجرعات مرتفعة لا يسبب أي تأثيرات نفسية أو مخدرة قد تدفع البعض لتجربته.

وفي دول أوروبية أخرى، أبلغت السلطات الصحية أيضا عن ارتفاع في حالات التسمم المرتبطة بتناول جرعات زائدة من الدواء.

ودعت الممرضة المتخصصة في طب الأطفال سيلفيا أوليفا من المستشفى الجامعي الإقليمي في مالقة بإسبانيا الآباء إلى توعية أبنائهم بمخاطر هذه السلوكيات، قائلة عبر منشور للمستشفى على وسائل التواصل الاجتماعي: "تحدثوا مع أطفالكم ووجهوهم في استخدام التكنولوجيا، وانتبهوا إلى علامات التحذير مثل القيء أو آلام البطن أو النعاس الشديد".

من جهتها شددت مديرة وكالة الأدوية الفنلندية بيا فوريلا على ضرورة توعية الشباب بالمخاطر المرتبطة بالأدوية، داعية البالغين إلى مناقشة هذه المخاطر مع الأطفال والمراهقين.

وفي البرتغال، حذرت هيئة الصيادلة من أن مثل هذه الممارسات تشكل “خطرا صحيا خطيرا”، موضحة أن سمية الباراسيتامول قد تظهر قبل ظهور أعراض واضحة.

وأضافت الهيئة أن الجرعات الزائدة قد تسبب أضرارا شديدة وغير قابلة للعلاج في الكبد، وقد تتطور إلى فشل كبدي حاد يستدعي زراعة كبد، بل وقد تؤدي إلى الوفاة في الحالات القصوى، كما يمكن أن تسبب أحيانا أضرارا في الكلى.

الجرعة الآمنة من الباراسيتامول

توصي الهيئات الصحية بألا تتجاوز الجرعة اليومية للبالغين 4 غرامات، مع إمكانية تناول ما بين 500 مليغرام وغرام واحد كل 4 إلى 6 ساعات. أما الأطفال فتحدد الجرعة وفقا للوزن، وتبلغ عادة نحو 60 مليغراما لكل كيلوغرام يوميا.

وتشمل الأعراض الأولى للتسمم بالباراسيتامول الغثيان والقيء والتعرق والإرهاق، وغالبا ما تظهر خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى.

ومع تقدم الضرر الكبدي قد تظهر آلام في البطن ومضاعفات خطيرة أخرى، لذلك يؤكد الأطباء ضرورة طلب المساعدة الطبية فور الاشتباه في تناول جرعة زائدة.

ويعد الباراسيتامول من أكثر الأدوية استخداما لتخفيف الألم وخفض الحمى، ويعتبر آمنا عموما عند تناوله وفق الإرشادات الطبية والجرعات الموصى بها.