كشفت دراسات وتجارب طبية حديثة عن تطوير مادة رغوية قابلة للحقن قد تُحدث تحولا نوعيا في علاج النزيف الداخلي الحاد، وهو أحد أبرز أسباب الوفاة في حالات الحوادث والإصابات الخطيرة.

وأعلنت شركة ريفميدكس (RevMedx)، وهي شركة أمريكية متخصصة في تطوير تقنيات التحكم في النزيف، أنها طورت مادة رغوية جديدة، ريسكيو فوم (ResQFoam™)، مصممة لعلاج النزيف الداخلي الحاد في البطن، وأبلغت عن استخدامها الناجح في دراسة سريرية.

وتعتمد التقنية الجديدة على حقن رغوة طبية داخل تجويف البطن، حيث تتمدد بسرعة لتملأ الفراغ وتضغط على الأنسجة النازفة، ما يساعد على إبطاء أو إيقاف النزيف مؤقتا إلى حين إجراء تدخل جراحي.

ويُعد النزيف الداخلي، خاصة في منطقة البطن، من أخطر الحالات الطبية، إذ تشير بيانات طبية إلى أن نسبة كبيرة من المصابين قد يفقدون حياتهم حتى بعد وصولهم إلى المستشفى بسبب سرعة فقدان الدم.

وتعمل هذه المواد الرغوية بآليات متعددة، من بينها إحداث ضغط داخلي على مصدر النزيف، وتحفيز تضيق الأوعية الدموية وتسريع تخثر الدم، ما يساهم في تقليل فقدان الدم بشكل كبير.

وفقا لتقرير نشرته بيزنس واير (Business Wire)، يتم حقن هذه المادة داخل تجويف البطن، حيث تتمدد سريعا لتولد ضغطا داخليا يساهم في الحد من النزيف، ما يمنح الأطباء وقتا إضافيا لنقل المصاب وإجراء التدخل الجراحي اللازم لعلاج السبب الرئيسي.

كما أظهرت تجارب حديثة أن بعض هذه الرغويات قادرة على التمدد ذاتيا والتكيف مع شكل الأنسجة المصابة، بل والالتصاق بها، ما يجعلها فعالة حتى في الحالات المعقدة التي يصعب فيها تحديد مصدر النزيف بدقة.

وفي تجارب سريرية أولية، ساعدت هذه التقنية على استقرار حالة مرضى وصلوا في وضع حرج بعد حوادث خطيرة، من خلال كسب وقت ثمين قبل إدخالهم إلى غرفة العمليات، وهو ما قد يرفع بشكل كبير فرص النجاة.

ورغم النتائج الواعدة، لا تزال هذه التكنولوجيا في مراحل التجارب السريرية، ولم تحصل بعد على اعتماد واسع، إذ يحذر الأطباء من مخاطر محتملة مثل التهابات أو تأثيرات جانبية، مؤكدين الحاجة إلى مزيد من الدراسات قبل تعميم استخدامها.

ويرى مختصون أن هذا الابتكار قد يمثل "إنجازا طبيا" في مجال طب الطوارئ، خاصة في ساحات الحروب والحوادث الكبرى، حيث يكون الوقت عاملا حاسما بين الحياة والموت.

وأوضح الدكتور بريستون هوغولي، الباحث الرئيسي، أن استخدام الرغوة ساهم في استقرار حالة مريض وصل إلى المستشفى بحالة حرجة عقب حادث سير، حيث تحسنت مؤشرات ضغط الدم ومعدل نبضات القلب، قبل أن يغادر المستشفى لاحقا بعد تعافيه.

ويُعد النزيف داخل البطن من أخطر أنواع النزيف، إذ يحدث فقدان الدم بشكل داخلي نتيجة إصابة أو مرض، ما يجعل التدخل السريع أمرا حاسما لإنقاذ الحياة.