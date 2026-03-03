تعد العيون من أهم أعضاء الجسم التي نعتمد عليها يوميا. ومع تزايد الاعتماد على الشاشات وتقدم العمر، يصبح من الضروري اتباع عادات صحية يومية للحفاظ على البصر وتجنب المشاكل المرتبطة بالرؤية.

غذاء صحي يدعم النظر

تناول أطعمة غنية بأحماض أوميغا 3، والزنك، والفيتامينات سي (C) وإي (E)، واللوتين يساعد في حماية شبكية العين وتقليل خطر أمراض مثل الضمور البقعي وإعتام عدسة العين المرتبطين بالتقدم في العمر.

وللحصول على ما يكفي من هذه العناصر الغذائية، حاول تناول ما يلي:

الخضراوات الورقية الخضراء مثل السبانخ، واللفت، والخس الروماني، والكرنب الأخضر.

البروكلي والكرنب الصغير.

السلمون، والتونة، والسردين، وأنواع أخرى من الأسماك الدهنية.

الخضراوات الملونة مثل البطاطا الحلوة، والجزر، والفلفل الأحمر.

البيض، والمكسرات، والفاصولياء، ومصادر البروتين النباتية الأخرى.

البرتقال، والنكتارين، والجريب فروت، والكيوي، وأنواع أخرى من الحمضيات.

الأطعمة الغنية بالزنك مثل الحمص، والمحار، والزبادي.

فحوصات دورية عند طبيب العيون

الفحص المنتظم -خاصة لمن تجاوزوا 50 عاما أو لديهم عوامل خطر مثل السكري- يوفر فرصة اكتشاف مبكر لمشكلات مثل المياه البيضاء أو الزرق (الغلوكوما – Glaucoma) قبل أن تؤثر على البصر.

ممارسة الرياضة للحفاظ على صحة عينيك.

ما لم ينصحك طبيبك بخلاف ذلك، حاول ممارسة الرياضة لمدة 150 دقيقة أسبوعيا. ليس عليك القيام بذلك دفعة واحدة. قد تجد أن الأنسب لجدولك هو ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة في كل مرة، خمسة أيام في الأسبوع.

أي نشاط يحرك جسمك يعد نشاطا، سواء كان ذلك حصة تمارين القلب، أو نزهة سريعة مع صديق، أو جمع أوراق الشجر في فناء منزلك.

تحسن التمارين الرياضية تدفق الدم والمغذيات إلى جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك العينين. تشير الدراسات إلى أن ممارسة الرياضة بانتظام تعزز التئام الأنسجة، كما تقلل من الإجهاد التأكسدي، وهو خلل في توازن الجسم نتيجة زيادة السموم عن مضادات الأكسدة.

نظارات شمسية لحماية عينيك

اختيار النظارة الشمسية المناسبة يحمي عينيك من الأشعة فوق البنفسجية (Ultra Violet – UV)، التي قد يزيد التعرض المفرط لها من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين (Cataract) والتنكس البقعي. وحتى في الأيام الغائمة، يمكن للأشعة اختراق الضباب والوصول إلى العينين.

إعلان

عند الشراء، احرص على أن توفر النظارة:

حجبا بنسبة 100% للأشعة فوق البنفسجية

حماية من أشعة يو في-إيه (UV-A) ويو في-بي (UV-B) أو معيار يو في 400 (UV400)

العدسات المحيطة بالعين تمنح حماية جانبية إضافية، بينما العدسات المستقطبة تقلل الوهج دون أن تزيد من الحماية ضد الأشعة فوق البنفسجية.

إذا كنت ترتدي عدسات لاصقة مزودة بحماية من الأشعة فوق البنفسجية، فارتداء النظارات الشمسية يظل خطوة مهمة لتعزيز الحماية.

الفحوصات الدورية

يجب إجراء فحص منتظم للعين لاكتشاف أمراض مثل الغلوكوما مبكرا. أطباء العيون يمكنهم علاج الأمراض وإجراء الجراحة، بينما أخصائيو البصريات يقدمون الرعاية العامة ويشخصون معظم الحالات.

يوصى بفحص العين في العشرينيات مرة، وفي الثلاثينيات مرتين، وعند سن 40 مرة، ثم كل عام أو عامين بعد 65 عاما، أو أكثر إذا وُجدت عوامل خطر مثل السكري أو ارتفاع ضغط الدم.

التغذية وصحة العين

قد تضر الأطعمة عالية المؤشر الغلايسيمي (مثل الخبز الأبيض والمعجنات) بصحة العين. ويُفضل تناول الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

ومن الفيتامينات المفيدة للعين: فيتامين أيه (A) وسي (C) وإي (E) والزنك والنحاس واللوتين والزياكسانثين، لكن يفضل استشارة الطبيب قبل تناول المكملات.

لحماية صحة عينيك، ارتدِ نظارات واقية في العمل والرياضة، وقلل التعرض الطويل للشاشات عبر أخذ فترات راحة منتظمة. حافظ على نظافة عينيك وعدساتك اللاصقة، وأجرِ فحوصات دورية للكشف المبكر عن الأمراض. كما أن اتباع نظام غذائي صحي يدعم سلامة النظر على المدى الطويل.