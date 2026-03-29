كشف تقرير صادر عن مجموعة العمل البيئي الأمريكية عن قائمة تضم 12 نوعا من الخضروات والفواكه الأكثر تلوثا لعام 2026، حيث تصدرت السبانخ قائمة الخضروات من حيث احتوائها على أعلى نسب من بقايا المبيدات والمواد الكيميائية، بينما جاءت الفراولة في المرتبة الأولى بين الفواكه الأكثر تلوثا.

التقرير جاء استنادا إلى أحدث الاختبارات التي أجرتها وزارة الزراعة الأمريكية، حيث كشف عن أن السبانخ، التي تعتبر واحدة من أهم الخضراوات الغنية بالعناصر الغذائية، مما يجعلها عنصرا أساسيا في النظام الغذائي الصحي، تحتوي على أعلى نسبة من بقايا المبيدات الحشرية مقارنة بأي نوع آخر من المنتجات الزراعية.

ما هي الخضروات الأكثر تلوثا؟

وشملت قائمة 12 نوعا من الخضروات والفاكهة الأكثر تلوثا مرتبة تنازليا، السبانخ، والكرنب الأخضر، والفراولة، والعنب، والنكتارين، والخوخ، والكر ر ز، والتفاح، والتوت الأسود، والكمثرى، والبطاطس، والتوت الأزرق.

مبيدات سامة

نوهت مجموعة العمل البيئي بأن مادة "دي دي تي" (DDT) المحظور استخدامها كمبيد حشري منذ السبعينيات لا تزال لها آثار تحلل في التربة، حيث وجد أن 40% من عينات السبانخ تحديدا تحتوي على نواتج تحلل مادة الـ "دي دي تي" (DDT) وهي مادة سامة للإنسان.

وكشف التقرير أن 76% من العينات احتوت على بقايا البيرميثرين، وهو مبيد حشري سام للأعصاب، ومنذ عام 2000، لم تسمح أوروبا باستخدام البيرميثرين على المحاصيل الغذائية.

والبيرميثرين هو مركب كيميائي ينتمي لمجموعة "البيريثرويدات" الاصطناعية، ويستخدم بشكل أساسي كمبيد حشري وطارد للآفات، وعند تناول جرعات عالية منه يرهق البيرميثرين الجهاز العصبي ويسبب الرعشة ونوبات عصبية.

ومن ضمن المبيدات الحشرية التي عثر عليها في عينات نحو 30% من الخضروات والفواكه غير العضوية في الولايات المتحدة هي مركبات "بي إف إيه إس" (PFAS)، وهي مواد كيميائية مستديمة تلوث البيئة.

وتم الكشف عن 31 نوعا مختلفا من مبيدات "بي إف إيه إس" في عينات من 47 نوعا من المنتجات الزراعية، وكان فلوديوكسونيل هو المادة الكيميائية الأكثر شيوعا، واحتوى الخوخ والبرقوق والفراولة والعنب على أعلى نسبة من بقايا مبيدات "بي إف إيه إس".

خطر المبيدات الزراعية

وفي عام 2015 نشرت مجلة سبرينجر نيتشر (Springer Nature) العلمية دراسة عن العلاقة بين زيادة التعرض لمبيدات "البيريثرويدات" -المنتمي لها البيرميثرين- واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه عند الأطفال.

وكشفت الدراسة عن أن هذا الارتباط أقوى بالنسبة لأعراض فرط النشاط والاندفاع مقارنة بأعراض نقص الانتباه، ولدى الأولاد مقارنة بالبنات.

ووجدت دراسة أولية نشرتها مجلة "ساينس دايركت" (ScienceDirect) في أغسطس/آب 2023، أن هناك ارتباطا بين تعرض الأم الحامل للمبيدات الحشرية وزيادة خطر الولادة المبكرة؛ نظرا لدور المبيدات في تحفيز الالتهاب واضطراب وظائف الغدد الصماء.

وقالت وكالة حماية البيئة الأمريكية في تقريرها عن الآثار الصحية المتعلقة بتناول جرعات من الأنواع المختلفة لمبيدات "بي إف إيه إس"، إنه من الممكن أن يؤدي إلى انخفاض الخصوبة وارتفاع ضغط الدم لدى النساء الحوامل، وانخفاض الوزن عند الولادة، والبلوغ المتسارع، واختلافات العظام، أو التغيرات السلوكية بالنسبة للأطفال.

ووصلت مخاطر مبيدات "بي إف إيه إس" إلى زيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان البروستاتا والكلى والخصية، وانخفاض قدرة الجهاز المناعي للجسم على مكافحة العدوى، بما في ذلك انخفاض الاستجابة للقاحات وارتفاع الكوليسترول بجانب السمنة.

هل التوقف عن تناول الخضروات والفاكهة حلا؟

أوصى تقرير مجموعة العمل البيئي أنه على الرغم من المبيدات الحشرية المتنوعة الموجودة في الخضروات والفاكهة فإنه لا ينبغي تجنب تناول الفواكه والخضراوات للحد من التعرض لمبيدات "بي إف إيه إس"، لأن الفوائد الصحية لاستهلاكها تفوق مخاطر التعرض "وهذا يعني أن هناك الكثير مما يجب فعله لمعالجة المخاطر المحتملة".

ونظرا لأن الخضروات والفواكه تُعد ركيزة أساسية في أي نظام غذائي صحي، وضعت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية 7 خطوات لتنظيفها والحد من الآثار الصحية الضارة المرتبطة بطرق الزراعة والتخزين.

7 إرشادات

غسل اليدين جيدا لمدة 20 ثانية باستخدام الماء الدافئ والصابون قبل التعامل مع المنتجات الطازجة وبعده.

إزالة الأجزاء التالفة أو المصابة قبل التحضير أو التناول.

غسل الخضروات والفواكه قبل تقشيرها لتجنب انتقال البكتيريا وبقايا المبيدات من السكين إلى الجزء الداخلي.

ومن المهم أيضا فرك المنتجات بلطف تحت الماء الجاري دون استخدام الصابون أو المنظفات الخاصة، مع الاستعانة بفرشاة نظيفة لتنظيف الأنواع الصلبة مثل الخيار والبطيخ.

بعد ذلك، يفضل تجفيفها باستخدام قطعة قماش نظيفة أو منشفة ورقية لتقليل وجود البكتيريا.

إزالة الأوراق الخارجية من الخس أو الكرنب.

وأخيرا، يوصى بحفظ الخضروات والفواكه في درجات حرارة منخفضة للحفاظ على جودتها وسلامتها.