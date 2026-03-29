خطر صحي قادم يهدد حياة عشرات الملايين.. فهل العالم مستعد؟

معضلة صحية قاسية جدا تنتظر العالم، تتمثل في أن العدوى البكتيرية باتت أكثر مقاومة للمضادات الحيوية، ويحذر الخبراء من أن هذه الأزمة الصحية العالمية قد تودي بحياة ملايين الأشخاص في المستقبل القريب، وفقا للباحثة الطبية فيليس أرثر.

وأضافت الباحثة في مقال لها بموقع هيل الأمريكي أنه وفقا لتقرير نشرته مجلة "ذا لانسيت" العلمية، يُتوقع أن تسهم مقاومة المضادات الحيوية في نحو 170 مليون وفاة على مستوى العالم في غضون السنوات الـ25 سنة المقبلة.

وبحسب فيليس، تكمن المشكلة الرئيسية في أن العدوى البكتيرية صارت أكثر مقاومة للعلاج بالمضادات الحيوية التقليدية، إذ يُقدَّر أن واحدة من كل 6 إصابات بكتيرية أصبحت مقاومة للمضادات الحيوية، مما يزيد من تعقيد علاج العديد من الأمراض المُعدية.

وأوضحت الكاتبة أن هذه الفجوة بين البكتيريا الدقيقة التي تتطور بسرعة وخطوط الإنتاج المتراجعة للمضادات الحيوية قد تفتح الطريق أمام كوارث صحية أكبر في المستقبل.

وقالت إن تطوير مضادات حيوية جديدة هو الحل الوحيد، مشيرة إلى أن هذا البحث يواجه تحديات عدة.

ففي عام 2024 على سبيل المثال، كان العمل جاريا على قدم وساق لتطوير مضادات حيوية جديدة، لكنَّ خمسة فقط من أصل 90 كانت فعالة ضد مسببات الأمراض التي صنفتها منظمة الصحة العالمية بأنها "ذات أولوية حرجة".

وتقول فيليس إن النقص في الابتكار وإيجاد الحلول يرجع إلى القيود الاقتصادية التي تواجه شركات الأدوية في تطوير المضادات الحيوية الجديدة، لأنها تكون عاجزة عن تحقيق ربح حقيقي من بيعها.

وأوضحت أن الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية التقليدية أدى إلى زيادة مقاومة البكتيريا، إذ تتكيف الميكروبات مع الأدوية بمرور الوقت وتصبح أكثر صعوبة في العلاج.

وتشير الدراسات إلى أن البكتيريا المقاومة للأدوية تتسبب حاليا في وفاة أكثر من مليون شخص سنويا في العالم.

ووفقا لبعض التقديرات، يمكن أن يتطلب تطوير مضاد حيوي واحد أكثر من 10 سنوات بتكلفة تزيد على مليار دولار، في حين أن مداخيل البيع يمكن أن تكون سلبية بمقدار 50 مليون دولار.

ونتيجة لهذه الظروف، انسحبت شركات كبرى من سوق تطوير المضادات الحيوية، في حين لا تزال الشركات الصغيرة تكافح للبقاء.