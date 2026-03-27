لطالما استُخدم البامبو عبر آلاف السنين نباتا متعدد الاستخدامات، غير أن الدراسات الحديثة كشفت عن فوائد طبية وغذائية منحتْه قيمة إضافية.

فبعد أن اقتصر دوره سابقا على استخدام ساقه في البناء وصناعة الأنسجة والورق والوقود وغيرها من الأغراض الاقتصادية، بدأت براعمه وأوراقه تبرز خيارا غذائيا يُوصى به لدعم الصحة.

وقد ارتبط تناول البامبو بعدة فوائد محتملة، من بينها المساعدة في تنظيم مستويات السكر في الدم، والتخفيف من ردود الفعل التحسسية، وتعزيز صحة القلب، إلى جانب فوائد أخرى لا يزال العلماء يعملون على دراستها وتأكيدها، خاصة في ظل المؤشرات الأولية التي توحي بخصائصه الصحية اللافتة.

البامبو النبات الأسرع نمو ا على الأرض

يُعد البامبو من أسرع النباتات نموا على سطح الأرض، إذ يمكن أن يزداد طول ساقه بنحو 90 سنتيمترا يوميا. ولهذا النبات أكثر من 1500 استخدام، وينتشر بشكل واسع في الهند والصين. وقد حظي باهتمام متزايد من الباحثين في مجالي التغذية والصحة، نظرا لغناه بعناصر غذائية قيمة.

فهو يتميز باحتوائه على نسبة مرتفعة من البروتين، ونسبة منخفضة من الدهون، إلى جانب محتوى متوسط من الألياف. كما يضم 17 حمضا أمينيا، فضلا عن الكربوهيدرات، ومجموعة من الفيتامينات مثل الثيامين (بي1) (B1)، والنياسين (بي3) (B3)، وفيتامين إيه (A) ، وفيتامين إي (E) ، والبيريدوكسين (بي6) (B6)، بالإضافة إلى معادن مهمة كالسيلينيوم والبوتاسيوم.

فوائد البامبو الصحية

أجرى فريق من الباحثين مراجعة منهجية شملت 16 دراسة، تنوعت بين تجارب سريرية على البشر وأخرى مخبرية على خلايا بشرية، بهدف استكشاف الفوائد الصحية لنبات البامبو وتأثيره في بعض المؤشرات الحيوية داخل الجسم.

وتُعد هذه الدراسة الأكاديمية الأولى من نوعها التي تجمع وتحلل مجمل الأبحاث المتعلقة بتأثير البامبو على الإنسان.

وقد تولى تحليل البيانات وتقييم النتائج نخبة من العلماء والمتخصصين من عدة دول، بقيادة البروفيسور لي سميث من جامعة أنجيلا روسكين في المملكة المتحدة.

وأظهرت النتائج مؤشرات واعدة على فوائد البامبو، من بينها دوره المحتمل في تنظيم مستويات السكر في الدم، ودعم صحة الجهاز الهضمي والقلب. ومع ذلك، شد د الباحثون على أهمية مواصلة الدراسات، لا سيما السريرية منها، للتحقق من هذه النتائج بشكل أدق والوصول إلى توصيات واضحة بشأن استهلاك البامبو.

البامبو للقلب وضبط سكر الدم

أظهرت الدراسات فوائد عديدة يمكن الحصول عليها بتناول البامبو هي:

تنظيم مستويات سكر الدم: تلعب براعم البامبو دورا في عمليات الأيض، ما يحسن المؤشر الجلايسيمي الذي يخفض مستوى الجلوكوز المرتفع فينضبط السكر لدى مرضى السكري تحديدا، كما أظهرت النتائج التأثير الإيجابي الذي شارك مستخلص البامبو فيه بحماية الخلايا من أضرار ارتفاع مستوى السكر.

دعم صحة القلب والأوعية الدموية والوقاية من الأمراض المرتبطة بها، من خلال المساعدة على تنظيم مستويات الدهون في الدم، مثل الكوليسترول والبروتين الشحمي منخفض الكثافة (LDL)، وذلك بفضل محتوى براعم البامبو الغني بالألياف.

حماية الجسم من الأضرار الناجمة عن تكون بعض المركبات السامة التي تنشأ أثناء تعريض أنواع معينة من الأطعمة للحرارة العالية، كالشوي أو القلي، أبرزها أكريلاميد وغليسيداميد وفوران (Furan)، فيقلل البامبو إنتاج أكريلاميد ويثبط مركب فو ر ا ن، ويعزى ذلك لمضادات الأكسدة الغنية بالفلافونويد التي تتركز في أوراق البامبو.

تحسين كفاءة الجهاز الهضمي وتعزيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، حيث لوحظ تحس ن في عملية الإخراج والتخفيف من الإمساك خلال ستة أيام من تناول البامبو، وذلك ضمن دراسة قصيرة المدى نشرت في مجلة نيوترشن (Nutrition) ، وأجريت على ثماني شابات من قبل مختصين في علوم الغذاء والتغذية.

ويعزى هذا التأثير إلى غنى براعم البامبو بالألياف الغذائية، مثل السيليلوز والهيميسيلولوز والليغنين، والتي تسهم في دعم هذه الوظائف الحيوية.

تخفيف التهيج وردود الفعل التحسسية التي قد تنشأ في الجسم، يعود ذلك لأوراق البامبو تحديدا الغنية بالأحماض الفينولية، مثل أورينتين، وإيزواورينتين، وفيتكسين، وذلك وفقا لدراسة مخبرية نشرتها الجمعية الكورية للتغذية عام 2013.

الجزء الصالح للأكل من البامبو

تطلق تسمية "Shoots" على البراعم الفتية المدببة التي تنمو حديثا وتخترق التربة حتى يصل طولها إلى نحو 20 – 30 سنتيمترا، وهي الجزء الأكثر غنى بالعناصر الغذائية الصالحة للأكل، ويوصى عادة بتناولها، لا سيما الجزء الطري في قاعدتها. كما تستخدم أوراق البامبو في إعداد مجموعة من المنتجات الغذائية المختلفة.

وتنسب الخصائص الصحية، مثل المساعدة في تنظيم مستويات الدهون والسكر في الدم، إلى براعم البامبو، التي توصف أيضا بقدرتها على مقاومة القرح والديدان.

أما أوراق البامبو، فتتميز بقيمتها الغذائية بفضل احتوائها على البروتين والكالسيوم والبوتاسيوم، إلى جانب مركبات الفينولات التي تمنحها خصائص مضادة للحساسية والأكسدة والميكروبات.

معلومات مهمة

تشكل مركبات غلوكوزيدات سيانوجينية التي تحتويها نباتات البامبو تحديًا لابد من استمرار الإشارة إليه لتجنب المخاطر الناجمة عنه قدر الإمكان.

فبعد تناول نبات البامبو تطلق هذه المركبات سيانيد الهيدروجين لدى تحللها بفعل الإنزيمات الهاضمة في المعدة، وهي مادة سامة للجسم، تتركز أعلى كمية منها في الجزء العلوي من البراعم، كما قد يقلل البامبو من امتصاص اليود في الجسم فيؤثر على الغدة الدرقية مسببًا مرض الدراق أحيانًا.

السر في تحضير البامبو

يوصي الخبراء بتقطيع براعم البامبو لشرائح ثم غليها لمدة لا تقل عن 15 دقيقة، ما يضمن تقليل محتواها من السيانيد بنسبة قد تصل حتى 91% من محتواها لتصبح آمنة للأكل.

يذكر أن سمية السيانيد تشكل خطرا على الجسم، فتصاحبها أعراض قد تكون طفيفة كالغثيان، أو شديدة كضيق التنفس، وربما تصل للوفاة في الحالات شديدة الخطورة.

لذلك يؤكد الباحث الرئيسي البروفيسور سميث في البحث المنشور على ضرورة الحرص على تحضير البامبو بطريقة صحيحة لجني فوائده وتجنب سميته المحتملة.