تخيل أن داخل معدتك عالما خفيا لا تراه، تعيش فيه كائنات دقيقة قد تؤثر على صحتك دون أن تشعر. هذا الجهاز الذي نظنه محصنا بحمضه القوي ليس معزولا تماما، بل قد يكون موطنا لكائنات قادرة على التكيف والبقاء.

من بين هذه الكائنات تبرز بكتيريا فريدة استطاعت أن تتحدى بيئة المعدة القاسية، وتلعب دورا مهما في العديد من اضطرابات الجهاز الهضمي.

وجرثومة المعدة ليست مجرد ميكروب عابر، بل رسالة خفية تدعونا لإصغاء أعمق لجسد لا يكف عن الحديث، نعم حين نفهم الجسد نرتقي بصحتنا وحياتنا.

قد تبدو الجرثومة الحلزونية كائنا ضئيلا، لكنها تكشف أن أدق اختلال قد يربك توازنا مدهشا صُمم بإتقان. نحن لا ننتصر عليها بالعلاج فقط، بل ننتصر حين نفهم، ونصغي، ونعيش بوعي.

الجرثومة الحلزونية

لفترة طويلة، اعتقد الأطباء أن المعدة، بما تحتويه من أحماض قوية، بيئة غير صالحة لحياة البكتيريا. لكن في عام 1982، تمكن الطبيبان الأستراليان باري مارشال و روبن وارن من اكتشاف وعزل نوع من البكتيريا يعيش في بطانة المعدة، ما أحدث تحولا جذريا في فهم أمراضها.

تُعرف هذه البكتيريا باسم جرثومة المعدة، وهي كائن دقيق لا يُرى بالعين المجردة، يعيش متخفيا داخل الجسم مستفيدا من أي خلل في توازن البيئة الداخلية. وعندما تضعف آليات الحماية الطبيعية، تجد هذه البكتيريا فرصة للاستقرار والتكاثر.

ويُساعد شكلها الحلزوني على التغلغل داخل الطبقة المخاطية التي تحمي جدار المعدة، مما يمنحها قدرة عالية على البقاء في بيئة شديدة الحموضة.

وتشير تقديرات طبية عالمية، من بينها بيانات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة، إلى أن نحو 50% من سكان العالم قد يكونون مصابين بهذه البكتيريا، مع اختلاف معدلات الانتشار تبعا للموقع الجغرافي والظروف الصحية والبيئية.

المعدة تحت المجهر

إذا كانت المعدة قادرة على هضم اللحم، فلماذا لا تهضم نفسها؟

سؤال حير كثيرا من الناس إلى أن كشفت الأبحاث الحديثة منظومة حماية مذهلة:

طبقة المخاط الواقية تغطي جدار المعدة طبقة سميكة من المخاط القلوي، يحمي النسيج من التأكل تجدد الخلايا بسرعة مذهلة نظام تحكم دقيق في إفراز الحمض شبكة دموية تغذي وتحمي

العلامات والأعراض الكلينيكية

معظم المصابين لا يشعرون بأي شيء؛ فالجرثومة غالبا صامتة. لكن عند ظهور الأعراض، فهي تتنوع بين:

ألم أو حرقة في المعدة، خاصة بعد الأكل أو في الليل.

انتفاخ وغازات متكررة.

غثيان وقيء أحيانا.

فقدان الشهية وفقدان وزن غير مبرر.

دم في القيء أو البراز في الحالات المتقدمة.

الفحوصات البيولوجية والتشخيص

تشخيص الجرثومة الحلزونية يعتمد على مجموعة من الأدوات الدقيقة:

اختبارات التنفس (Urea Breath Test)

اختبارات الدم: للكشف عن الأجسام المضادة، لكنها قد لا تميز بين عدوى حالية وسابقة.

فحص البراز: للكشف عن المستضدات البكتيرية.

التنظير الهضمي مع أخذ عينة (Biopsy)

كل فحص له دقة خاصة، وغالبا ما يستخدم الطبيب أكثر من طريقة لضمان التشخيص الصحيح.

الجرثومة الحلزونية والتغذية

التغذية تلعب دورا مزدوجا: فهي قد تخفف الأعراض أو تزيدها.

الأطعمة المفيدة: الخضروات الطازجة، خاصة الصليبية مثل البروكلي، والفواكه الغنية بمضادات الأكسدة، والألياف التي تساعد على تهدئة المعدة.

الأطعمة الضارة: الأطعمة المالحة والمصنعة، الدهنيات الزائدة، والسكريات واللحوم المدخنة، التي تزيد الالتهاب وتسرع تهيج المعدة.

العادات الغذائية: تناول وجبات صغيرة ومنتظمة.

الإسراف في الطعام والضيف الخفي

أثبتت الدراسات الحديثة أن الإفراط في الطعام يربك البيئة المعدية ويُضعف الحاجز المخاطي الواقي، مما يهيئ لالتهاب المعدة ويزيد قابلية الإصابة بجرثومة المعدة (Helicobacter pylori).

العلاج

هل يمكن الشفاء من العدوى؟ نعم، والعلاج يعتمد على:

عدة مضادات حيوية

دواء يقلل حموضة المعدة يسمى مثبط مضخة البروتون

ويستمر العلاج عادة 10 إلى 14 يوما، كما يؤدي هذا العلاج إلى القضاء على البكتيريا في 80 إلى 90% من الحالات.

لكن في 10 إلى 20% من الحالات قد يفشل العلاج بسبب مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية أو عدم الالتزام الكامل بالعلاج.

وفي هذه الحالة يقترح الطبيب علاجا جديدا بمضادات حيوية مختلفة.

ما فوائد القضاء على البكتيريا؟

اختفاء التهاب المعدة

تحسن الأعراض الهضمية

منع حدوث قرحة المعدة أو عودتها

فقر الدم: حين يصبح فقر الدم لغزا، يبدأ الطبيب في التفكير في ضيف خفي يربك امتصاص الحديد وفيتامين بي12 (B12)

تقليل خطر الإصابة بسرطان المعدة من بين المصابين بالبكتيريا: حوالي 1% قد يصابون بسرطان المعدة.

هل هناك موانع للعلاج؟

الحمل

الرضاعة الطبيعية

وفي هذه الحالات يمكن تأجيل العلاج لأنه ليس حالة مستعجلة.

ما هي الآثار الجانبية للعلاج؟

قد يسبب العلاج بعض الأعراض مثل:

الغثيان

الإسهال

القيء

فقدان الشهية

تغير في الطعم (خصوصا طعم معدني)

صعوبة في الهضم

صداع ودوار

وقد تكون هذه الأعراض مزعجة، لذلك يُفضل البدء بالعلاج في فترة مناسبة تسمح بإكماله حتى النهاية.

اختبار التأكد من نجاح العلاج

نظرا لاحتمال فشل العلاج في 10 إلى 20% من الحالات، يجب إجراء اختبار بعد العلاج للتأكد من القضاء على البكتيريا.

وأفضل اختبار هو اختبار التنفس ويجب إجراؤه على معدة فارغة لمدة 12 ساعة مع إيقاف أدوية الحموضة لمدة أسبوعين قبل الاختبار ولمدة أربعة أسابيع على الأقل من نهاية العلاج بالمضادات الحيوية.

وفي حالة فشل العلاج يتم وصف علاج جديد ثم إعادة الاختبار بعد شهر.

هل يوجد علاج غير المضادات الحيوية؟

لا يمكن القضاء على هذه البكتيريا إلا باستخدام المضادات الحيوية، ويجب تناولها وفق نظام صارم، وإذا لم يلتزم المريض بالعلاج قد لا يتم القضاء على البكتيريا بالكامل وقد تصبح مقاومة للمضادات الحيوية، وفي هذه الحالة يلزم علاج آخر بمضادات مختلفة.

هل يمكن الإصابة مرة أخرى بعد العلاج؟

إذا تم التأكد من الشفاء (باختبار بعد إيقاف أدوية الحموضة والمضادات)، فإن عودة الجرثومة ممكنة لكنها ليست شائعة، وغالبا ترتبط بعوامل بيئية أو عدوى من المحيط القريب .

هل يمكن علاج العدوى بتغيير النظام الغذائي؟

لا يمكن القضاء على البكتيريا فقط بتغيير النظام الغذائي.

لكن تعديل الطعام قد يساعد على تقليل تهيج المعدة وتخفيف الأعراض.

هل يمكن أن أنقل العدوى للآخرين؟

تنتقل العدوى من شخص لآخر عبر اللعاب، أو الطعام والمياه الملوثة بفضلات الشخص المصاب، أو مشاركة أدوات الطعام، ورغم أنها ليست شديدة العدوى مثل الإنفلونزا وتتطلب غالبا اتصالا مباشرا أو ظروف نظافة غير كافية، فإنها مثبتة طبيا كمرض ينتقل بين الأفراد.

لذا، فإن الوقاية عبر غسل اليدين وتجنب مشاركة الأدوات الشخصية ضرورية للحد من انتشارها.