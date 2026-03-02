يحذر أطباء مختصون من تجاهل أعراض نقص هرمون التستوستيرون لدى الرجال، مؤكدين أن تراجع مستوياته يحدث بشكل طبيعي مع التقدم في العمر، لكن في بعض الحالات قد ينخفض إلى ما دون المعدلات الصحية، ما يستدعي التدخل الطبي.

وقال الدكتور يان-فريدريك كريمرس من قسم طب الذكورة في مستشفى جامعة مونستر بألمانيا إن مستويات التستوستيرون تنخفض تدريجيا لدى الرجل السليم مع التقدم في السن، غير أن بعض العوامل قد تسرع هذا الانخفاض أو تجعله أكثر وضوحا.

أبرز الأعراض

بحسب كريمرس، تشمل العلامات الدالة على نقص التستوستيرون:

انخفاض الرغبة الجنسية

ضعف الانتصاب

تراجع كثافة العظام (هشاشة العظام)

اضطرابات النوم

التعرق المفرط

الشعور بالتعب المستمر

أسباب وعوامل خطر

إلى جانب التقدم في السن، يرتبط نقص التستوستيرون بعدة عوامل، منها:

السمنة وزيادة الوزن

قلة النشاط البدني

التوتر المزمن

بعض الأمراض المزمنة مثل السكري من النوع الثاني

اضطرابات الغدة النخامية أو الخصيتين

متى تجب استشارة الطبيب؟

ينصح كريمرس بمراجعة طبيب عام أو أخصائي مسالك بولية عند ظهور الأعراض السابقة بشكل مستمر. ويتم تشخيص نقص التستوستيرون عبر فحص دم يقاس فيه مستوى الهرمون، ويفضل إجراؤه في الصباح عندما تكون مستوياته في أعلى حد لها.

وإذا تأكد التشخيص، قد يوصى بالعلاج التعويضي بالتستوستيرون تحت إشراف طبي دقيق، مع متابعة دورية لتجنب الآثار الجانبية المحتملة، مثل زيادة خطر اضطرابات القلب أو تضخم البروستاتا.

نمط الحياة أولا

ويجمع الخبراء على أن تعديل نمط الحياة يمثل خطوة أساسية قبل اللجوء إلى العلاج الدوائي، من خلال:

اتباع نظام غذائي متوازن

ممارسة الرياضة بانتظام

إنقاص الوزن

الإقلاع عن التدخين

تقليل التوتر

ويؤكد الأطباء أن التشخيص المبكر والتعامل السليم مع الأعراض يسهمان في تحسين جودة الحياة والوقاية من مضاعفات طويلة الأمد، خاصة ما يتعلق بصحة العظام والقلب.