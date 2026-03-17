كشفت دراسة حديثة نُشرت مؤخراً في مجلة "ذا لانسيت" أن تناول حبة واحدة يوميا تجمع دواءين مضادين للفيروسات، قد يشكل بديلا فعالا للعلاجات المعقدة التي يتبعها بعض المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، وهي أنظمة علاجية قد تتطلب تناول عدة أدوية يوميا أو جداول دوائية معقدة.

ويقول الباحثون إن هذا النهج المبسط قد يساعد المرضى على الالتزام بالعلاج بشكل أفضل، خاصة لدى كبار السن أو من يعانون أمراضا أخرى تتطلب تناول أدوية متعددة.

ويعتمد علاج فيروس الإيدز HIV عادة على العلاج المضاد للفيروسات القهقرية (ART)، والذي يتطلب في كثير من الحالات تناول مجموعة من الأدوية في أوقات محددة.

وعلى الرغم من توفر أنظمة علاجية بحبة واحدة منذ سنوات، فإن بعض المرضى -خصوصا الذين أصيبوا بالفيروس منذ عقود- لا يمكنهم استخدامها بسبب مقاومة الأدوية أو التفاعلات الدوائية أو مشاكل صحية أخرى.

تجربة سريرية واسعة

تستند النتائج إلى تجربة سريرية من المرحلة الثالثة عرفت باسم ARTISTRY-1، شارك فيها أكثر من 550 شخصا مصابا بفيروس HIV في 15 دولة.

وخلال الدراسة، انتقل المشاركون من أنظمة علاجية معقدة تتضمن عدة حبوب يوميا إلى حبة واحدة تجمع دواءين مضادين للفيروسات.

وأظهرت النتائج أن نحو 96% من المرضى حافظوا على السيطرة على الفيروس بعد التحول إلى العلاج الجديد، وهي نسبة مشابهة لما تحققه الأنظمة العلاجية التقليدية متعددة الأدوية.

كما لم تسجل حالات جديدة من مقاومة الفيروس للأدوية خلال فترة الدراسة.

كيف يعمل العلاج الجديد؟

تجمع الحبة الجديدة بين دواءين مضادين للفيروسات هما:

بيكتغرافير (Bictegravir): يمنع الفيروس من إدخال مادته الوراثية إلى خلايا الجهاز المناعي.

ليناكابافير (Lenacapavir): يعطل بنية الفيروس ويمنع تكاثره وانتشاره داخل الجسم.

ورغم أن كلا الدواءين مستخدمان بالفعل في علاج HIV، فإن دمجهما في قرص واحد ثابت الجرعة يمثل خطوة جديدة نحو تبسيط العلاج.

مرضى أكبر سنا وأكثر تعقيدا

تميزت الدراسة أيضا بكونها شملت مرضى أكبر سنا مقارنة بالتجارب السابقة، إذ بلغ متوسط عمر المشاركين نحو 60 عاما، وكان كثير منهم يعيش مع الفيروس منذ قرابة ثلاثة عقود.

كما كان بعض المشاركين يتناولون ما يصل إلى 11 حبة يوميا ضمن خطط علاجية مختلفة، ما يجعل تقليل عدد الأدوية عاملا مهما لتحسين جودة الحياة والالتزام بالعلاج.

وأفادت الدراسة بأن الآثار الجانبية للعلاج الجديد كانت خفيفة إلى متوسطة في معظم الحالات، وبمعدلات مماثلة تقريبا للأنظمة العلاجية التقليدية.

كما بقيت مؤشرات المناعة لدى المرضى مستقرة، ولم تظهر مخاوف سلامة كبيرة خلال فترة المتابعة.

خطوة نحو تبسيط علاج الإيدز

يرى الباحثون أن تطوير علاجات أبسط قد يصبح أكثر أهمية مع تقدم المصابين بفيروس HIV في العمر وازدياد الأمراض المصاحبة لديهم.

ويأمل العلماء أن توفر هذه الحبة خيارا جديدا للمرضى الذين لا تناسبهم الأنظمة العلاجية الحالية ذات الحبة الواحدة، ما قد يساهم في تحسين الالتزام بالعلاج والحفاظ على السيطرة على الفيروس على المدى الطويل.